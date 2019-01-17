Прочь от Москвы. Что приняла Рада и как это изменит УПЦ МП

Рада приняла правила перехода религиозных общин и регистрации религиозных организаций. В 1991-м религиозные общины получили право на смену подчиненности, однако законодательство не указывало, как именно это сделать. Теперь для смены юрисдикции созываются сборы общины, на которых две трети от присутствующих должны проголосовать за такое решение. Кто является членом религиозной общины и сколько человек нужно для кворума определяет устав общины. В Московском патриархате принятый закон назвали "рейдерским".

Что принял парламент и что теперь изменится, - в материале LIGA.net.

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С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Согласно действующей редакции закона О свободе совести и религиозной организации, государство признает право религиозной общины на свободное изменение подчиненности любым религиозным центрам. Но при этом законодательство никак не регламентирует, каким образом общины могут реализовывать свое право.

"Во многих уставах часто было прописано, что изменение подчиненности община должна согласовывать со своим руководством. И понятно, что ни одно руководство никогда свою общину не отпустит", - пояснил в комментарии LIGA.net религиовед Дмитрий Горевой.

В связи с этим в начале 2016 года группа нардепов во главе с Виктором Еленским (Народный фронт) зарегистрировала законопроект №4128, которым предлагалось регламентировать механизм изменений принадлежности религиозных общин.

Первоначальная редакция документа предусматривала, что религиозная община может сменить подчиненность, приняв соответствующие изменения в свой устав простым большинством от присутствующих на сборах. Как определяется это большинство и кто может принимать участие в сборах – первичная редакция законопроекта не прописывала. В связи с этим документ не мог найти нужное количество голосов в сессионом зале.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. 15 декабря 2018 года на объединительном соборе была основана единая автокефальная Православная церковь Украины (ПЦУ), которую возглавил митрополит Епифаний. Предоставление автокефалии и томоса запустило процесс перехода религиозных общин из подчинения Московскому патриархату ПЦУ. В связи с отсутствием четкого порядка перехода законопроект Еленского решили доработать и повторно внести в парламент. 17 января 2019 года Рада приняла в целом закон о переходе общин с одной юрисдикции в другую.

Теперь для перехода необходимо созывать сборы. В уставе каждой религиозной организации указано, какой орган имеет право принимать такие решения. Это или парафиальный совет, или сборы всей общины.

Верующие имеют право созвать такие сборы, но на нем должен быть кворум. При каких условиях сборы считаются легитимными и кто считается членом общины – прописано в уставе конкретной общины. Для перехода общины в другую юрисдикцию необходимо, чтобы такое решение поддержали две трети от присутствующих. Каждый проголосовавший должен оставить личную подпись в протоколе. Изменения в уставе должны быть зарегистрированы.

При этом за общиной, которая сменила подчиненность, остается храм. Если часть верующих не согласна с решением о переходе, то они могут создать новую общину и заключить договор о поочередном пользовании храмом. Всем религиозным общинам дается год для согласования своих уставов с новым законом. Во время перехода общины запрещаются какие-либо действия с ее имуществом (продажа, аренда, залог или бесплатная передача).

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По словам Горевого, лазеек в законе нет: "Указывается, что религиозная община – это местная организация, которая состоит из местных жителей. Сама община решает, являются ли сборы правомочными. Если заведены какие-то "семинаристы", то члены общины видят посторонних людей, и они не допускаются к голосованию", - заявил религиовед.

Так называемые "православные титушки" не смогут воспользоваться новым законом и провести свои "сборы общины". "После нелегальных сборов им придется подавать в органы регистрации кучу документов, которые есть только у членов общин", - считает Горевой.

По его словам, если руководство храма отказывается предоставить необходимые документы для регистрации изменений, члены общины имеют право решить эту проблему в судебном порядке.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Если президент Петр Порошенко подпишет принятый закон, то он вступит в силу на следующий после опубликования день. По словам Горевого, новый закон заметно ускорит переход общин из юрисдикции Московского патриархата в подчинение ПЦУ.

В МП уже успели назвать принятый закон "рейдерским". Лидер фракции Оппозиционый блок Вадим Новинский прогнозирует "серьезное гражданское противостояние в обществе", если президент подпишет закон.

"Закон нужен только одному человеку – Порошенко. Для того, чтобы в ходе томос-тура показывать, как в областях идет массовый переход парафий с нашей канонической церкви", - заявил Новинский.

Православный богослов Юрий Черноморец считает, что принятый закон лишь уточняет процедуру перехода, не вносит ничего принципиально нового и уменьшает причины для конфликтов. "И напоминает судьям и иерархам, что религиозные общины – это не акционерные общества, в которых акционеры могут передавать права "наверх" и отказываться от собственных прав", - отметил Черноморец.

Он сообщил, что по еще действующим нормам законодательства за переход в другую юрисдикцию проголосовали 82 общины, 2/3 не было только в двух случаях - им, скорее всего, придется еще раз собираться.

"Теперь верующие могут спокойно изменить юрисдикцию. Они перестают быть крепостными епископов и становятся свободными общинами", - резюмирует религиовед Горевой.

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