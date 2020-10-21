Продан второй спиртзавод Укрспирта, Харьковское царство Кернеса. Что надо знать утром

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Продан второй спиртзавод Укрспирта. Покупатель заплатил 50 млн грн

Нет более унылой для читателей темы, чем приватизация. Их можно понять – об этом говорят и пишут 30 лет, но за последние 15 сделали чуть больше 0% от обещанного. Но нет более важной темы для развития государства, чем приватизация: в госкомпаниях основной коррупционный приз политиков. И, очевидно, от него надо избавиться.

У противников приватизации всегда есть много аргументов – не вовремя, маленькая цена, плохой рынок, олигархи (россияне, китайцы) скупят и тд. Каждый раз, когда будете слышать этот набор месседжей, говорите им два слова – Артемовский спиртзавод.

20 октября его продали частным инвесторам за 50 млн грн, почти в два раза дороже, чем стартовая цена. И это при том, что до начала приватизации спиртзаводов хор голосов кричал, это гиблое дело, они никому не нужны, люди потеряют работу, а государство хоть какой-то доход. Не верьте, просто попробуйте. Больше по ссылке.

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"Выберут даже мертвого". Как устроено Харьковское царство, которое построил Кернес

Четвертый текст о городах юга и востока Украины накануне местных выборов. Мы рассказали, что происходит в Одессе, Херсоне и Николаеве. Последний текст – Харьков.



LIGA поговорила с десятками харьковчан, среди которых политики, журналисты, предприниматели. Многие из них говорят о современном Харькове как о "маленькой путинской России", где роль Кернеса описывают как "царь".



В официальной биографии, опубликованной на сайте горсовета, нет ни слова о криминальном периоде его жизни. Потому что Кернес любит повторять: неважно, кем ты был раньше – важно, кто ты сейчас.



Так что сейчас? Читайте в нашем тексте. Царство, которое построил Гена. Больше по ссылке.

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