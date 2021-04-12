Прогноз курса доллара, Байден предупредил РФ о последствиях агрессии. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Байден предупредил РФ о последствиях агрессивных действий на границах Украины – Блинкен

В выходные общался с товарищем, живущим в США. Он спросил, почему украинские СМИ пишут об эскалации и возможном вторжении России меньше, чем СМИ других стран (я думаю, что это не так. Скорее, менее алярмостично).

Во-первых, никто не понимает, какая цель демонстративного бряцания оружием РФ. А мы привыкли жить в ситуации, когда у тебя сосед шизофреник со связкой гранат (хотя это и неприятно).

Во-вторых, мне кажется, украинские журналисты коллективно вернулись к принципу "не навреди": никто не хочет случайно встроиться в мобилизационный пророссийский нарратив и тем самым подыграть РФ.

Все это не отменяет фактов: максимальное скопление войск за пять лет и невиданная раскрутка милитари пропаганды в РФ. На этой неделе появится ответ – зачем. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Я жалею". Как живет женщина, придумавшая фейк о "распятом мальчике" для пропаганды РФ

Карма – страшная штука. Чем чаще встречаю такие истории, тем больше в этом убеждаюсь.

Галина Пышняк придумала распятого мальчика в 2014 году. И спустя годы только укрепилась в вере.

Да, говорит, я жалею, что тогда сказала. "Но ведь это правда, правда!" Главный фейк российской пропаганды – это даже не распятый мальчик в Славянске, а идея русского мира.

Галина Пышняк так старалась подпереть миф о карателях. Так помогала мобилизовать россиян на войну против украинцев.

Теперь она живет в маленьком разбитом российском городке. Денег нет. А россияне, по ее словам, ненавидят ее, издеваются над ее детьми. Говорят: "Хохлы, возвращайтесь в Украину".

Пышняк встретилась лицом к лицу со своей ненавистью. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Эскалация на Донбассе пугает валютный рынок. Прогноз курса до 16 апреля

Угроза возобновления горячей фазы войны с Россией взволновала валютный рынок. Вместо ожидаемого укрепления гривни, курс доллара на межбанке снова вырос до 28 грн/$. В ближайшее время рынок продолжит нервно наблюдать за ситуацией на украино-российской границе.

Что еще будет влиять на валютный рынок, и сколько будет стоить доллар через неделю? Детали – в нашем еженедельном курсовом обзоре. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Грузія для українців весною. Мандруємо Тбілісі: обмеження, цікаві місця та страви

Щороку на травневі свята багато українців їздили кудись на відпочинок – чи то в Карпати, чи кудись за кордон. З пандемією багато країн нам зачинені. Але не Грузія! З березня вона відкрила свої кордони для українців, тому ми можемо планувати туди поїздку хоч на найближчі свята чи вихідні.

Як змінилася туристична країна за рік, що потрібно знати українцям, перш ніж купувати квитки, куди варто завітати в Тбілісі, LIGA.Life розпитала екскурсовода міста. Більше за лінком.

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