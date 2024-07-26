Силы обороны потеряли два населенных пункта на Покровском направлении, которое нон-стоп находится под атаками российской армии, говорит LIGA.net командир батальона 47 ОМБр "Магура" Александр Ширшин (позывной Гений). Один из них – село Прогресс.

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Именно в районе Прогресса, утверждают аналитики DeepState, бойцы двух батальонов 31-й отдельной механизированной бригады оказались в полном окружении. Прорывались с боем.

ОСУВ "Хортица", в зоне ответственности которого находится это направление, официально LIGA.net ситуацию пока не комментирует – "продолжаются ожесточенные бои". Росияне привлекают гораздо больше пехоты для штурмов и действуют "немножко обезбашенно", говорят военные.

Враг концентрирует здесь максимум усилий – фактически третья часть всех штурмов на линии фронта приходится на Покровское направление. Что происходит – коротко на LIGA.net.

Бои нон-стоп. Что происходит на Покровском направлении

На Покровском направлении в течение 25 июля украинские защитники отразили 43 штурма, говорит LIGA.net спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. С начала 26 июля (по состоянию на 16:00) – еще 23. Это почти треть всех атак за сутки.

Самые ожесточенные бои шли в районах населенных пунктов Воздвиженка, Ивановка, Тимофеевка, Веселое, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Новожеланне, Яснобродовка, Прогресс и Калиново. Наибольшая концентрация вражеских атак за сутки была зафиксирована вблизи Новоселовки Первой.

Карта: DeepState

"При поддержке авиации, россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей", – отмечает спикер ОСУВ "Хортица".

Интенсивность боев очень высока, уточняет LIGA.net командир батальона 47 ОМБр "Магура" Александр Ширшин (позывной Гений).

"По состоянию на данный момент Прогресс – не наш. Волчье – не наше, – отмечает он. – Сказать, что это произошло из-за какого-то одного фактора – не могу. Это вопрос подготовки личного состава, понимания принципов управления, количества БК и техники, это компетентность офицерского, управленческого состава, это мотивированность людей. К сожалению – это война".

В течение нескольких дней в соцсетях писали об угрозе оцепления для части личного состава 31 ОМБр в районе Прогресса. В ночь на 25 июля, как сообщили аналитики DeepState, бойцы 1 и 3 батальонов смогли успешно прорваться из полного оцепления, в котором оказались на нескольких наблюдательных пунктах.

"Бойцы живы и продолжают дальше сдерживать врага. 31 и 47 ОМБр остаются на том участке главными столбами обороны. Конечно, не без помощи прикомандированных подразделений, которых достаточно много", – говорится в сообщении DeepState.

Информацию о потере двух населенных пунктов Волошин LIGA.net не смог ни подтвердить, ни опровергнуть. "Продолжаются бои", – сказал он.

Для штурмов россияне используют множество пехоты, рассказывает Ширшин.

"Несколько раз у нас даже не позицию, а небольшой наблюдательный пункт пытались штурмовать 30 человек. Плюс подтягивались резервы. Бежали по полю врассыпную, – говорит он. – Другой пример – в одну точку забежало более 100 человек. Они бегут не то чтобы спланировано на какой-то конкретный участок, дом, позицию. Просто как муравьи рассыпаются в разные стороны.

Каким образом происходит координация действий таких "россыпных штурмов" – неясно, добавляет комбат. Рации есть не у всех оккупантов – только у старших групп. Личный состав рассыпан по полю. Управлять такими действиями невозможно: "Как они должны знать, куда стрелять, как стрелять, как построить свой порядок, когда они будут двигаться? Штурм – это сложный процесс координации. Ее у них нет".

Скорее всего это просто "мясо", которым враг пытается истощить украинских защитников, добавляет комбат. Таких набегов пехоты в течение суток может быть множество.

"Фактически это бой, продолжающийся нон-стоп", – говорит Гений.

При этом, по его словам, россияне штурмуют, несмотря на потери.

"У них кого-то задвухсотили, кого-то затрехсотили, а они продолжают, не останавливаясь, не оказывая помощь, – рассказывает Ширшин. – Даже если, например, из них остается кто-то один – этот один продолжает штурм. Он бросает гранаты, отстреливается, он прячется, но все равно лезет вперед. Нет такого, что пара прилетов – и он остановился и пошел назад. Нет, он пхается дальше".

"Ни брони, ни техники". Почему россияне штурмуют пешком

В Покровском направлении россияне также практически не применяют ни бронированную, ни колесную технику, говорит Ширшин. Действуют преимущественно пехотой.

Фото: 47 ОМБр

"Они даже багги сейчас очень редко используют, – говорит он. – Уже не помню, когда последний раз видел мотоцикл. Все – в пешем порядке. Пленные, которых мы брали, говорят: "Мы боимся ехать на технике, ее сжигают" . К тому же, в батальонах-ротах на нашем участке нет у них столько техники, чтобы они могли себе это позволить".

Россияне действительно экономят технику, подтверждает LIGA.net военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко:

"У них есть нехватка техники. Они пытаются сдержать ее потери".

При этом, по словам Ширшина, россияне сравнительно снизили количество использования управляемых авиабомб на Покровском направлении.

"КАБы периодически летают, но не слишком интенсивно, – говорит он. – Плюс они часто делают все очень подробно: либо разведали определенную информацию, где есть скопления личного состава или техники, либо им местные передали какие-то важные детали об элементах или позициях в тылу или близко к тому. Туда они и отрабатывают".

Чувствуется также, что россияне постоянно пытаются усовершенствовать средства технической разведки. Вопрос использования средств РЭБ и БпЛА сейчас для бойцов здесь крайне актуален, говорит он: "Нам, к сожалению, в целом не хватает системного подхода и глобального поиска решения этого вопроса. Поэтому имеем большие проблемы".

Чего ждать дальше

Пока события развиваются в рамках прогнозируемой задачи Сил обороны – максимально истощать оккупационные войска, говорит Коваленко. Даже ценой утраты позиций.

"Бои за Торецк сейчас приоритетны для российских оккупационных войск, – объясняет аналитик. – Можно ожидать, что россияне будут стремиться к захвату Воздвиженки и выходу на трассу Покровск – Константиновка".

Главные усилия россиян в ближайшее время будут направлены на Восточный фронт, говорит LIGA.net эксречник Генштаба Владислав Селезнев. Однако он не будет оставлять попыток атаковать даже там, где еще недавно ситуация более-менее стала.

"Россиянам важно максимально давить, – считает он. – Чтобы украинский Генштаб был вынужден рефлексировать и растягивать относительно небольшие резервы на других участках фронта вместо того, чтобы их направлять туда, где они крайне нужны – Покровское направление. Именно оно является ключевым для них".

Глобальная цель у россиян остается неизменной – выход на границы Донецкой и Луганской областей, заключает Волошин: "Однако силы обороны дают адекватный и достойный ответ врагу. Он несет там большие потери и личного состава, и техники".