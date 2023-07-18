Заседание Рамштайн-14 собрало в онлайн-режиме министров обороны более 50 стран. Главные темы – контрнаступление и усиление ПВО Украины.

"Ключевым вопросом было, что нужно прямо сейчас. Приоритеты пересмотрены, – говорит LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник. – Успех контрнаступления – чрезвычайно критический вопрос".

Как прошел очередной Рамштайн – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. На открытии глава Пентагона Ллойд Остин перечислил достижения коалиции между предыдущим и нынешним Рамштайном:

– пакет от США на $800 млн с ракетами для систем ПВО, кассетными боеприпасами, бронетехникой Bradley, Stryker и другим;

– пакет от Германии на $770 млн – с двумя пусковыми установками чрезвычайно эффективных ЗРК Patriot, 25 танками Leopard, 40 БМП Marder и 20 000 артиллерийских снарядов и другим;

– от Норвегии – две пусковые ЗРК NASAMS;

– от Франции – дальнобойные ракеты SCALP;

– от Австралии – 70 бронемашин.

За закрытыми дверями основные темы – потребности контрнаступления и усиления ПВО, говорят в Пентагоне. Еще до завершения заседания страны Бенилюкс объявили, что поставят партию отремонтированных БТР М113, которые используются, в частности, штурмовыми бригадами.

"Контрнаступление Украины знаменует собой ключевой момент в этой трагической войне, – объяснил Ллойд Остин. – Вооруженные силы Украины перехватили инициативу, чтобы возобновить контроль над своей суверенной территорией".

Для контрнаступления коалиция уже подготовила 17 бригад (63 000 военных), подчеркнул глава комитета командующих штабов Марк Милли. Наступление будет медленным и кровавым, но далеко от провала – Украина еще не задействовала значительные резервы, пока часть ее войск продвигается сквозь минные поля.

И партнеры продолжают усиливать военную силу Украины, добавил Остин. Давая новую технику, оружие и обучая военных.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Основные потери в наступлении Украина несет даже не от ударов с воздуха, а из-за минных полей, подчеркнул Милли. Поэтому один из новых акцентов коалиции – противоминное оборудование. С инициативой создать коалицию по разминированию выступила Литва.

Мины – это и основная причина, почему контрнаступление не развивается стремительно, объясняет LIGA.net Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

"Оккупированная территория коврово заминирована, – объясняет Мельник. – Россия имеет, похоже, неограниченные запасы мин и средства дистанционного минирования. Проделанные коридоры через несколько часов наступления ВСУ снова дистанционно минируются. Россияне поняли, что это эффективное средство защиты, и охотятся за машинами разминирования больше, чем за Leopard или Bradley".

Внимание к минированию свидетельствует, что Рамштайн пересмотрел приоритеты.

Также в общественной плоскости обострилась тема боеприпасов. Несколько дней назад советник президента США Джейк Салливан предупредил, что у Америки значительно сокращаются запасы снарядов 155-мм.

У партнеров есть понимание проблем с запасами и ограниченными объемами производства, отмечает Мельник. Возможно решение – источники, которые до этого использовались в ограниченном объеме.

Хорошим вариантом здесь могут быть поставки от США кассетных боеприпасов, говорит эксперт. У Вашингтона есть значительные запасы, а кассетный снаряд против живой силы заменяет с десяток обычных.

"Спасительным кругом может стать еще, например, Южная Корея, которая также присутствует в этом формате, – добавляет Мельник. – Учитывая ее запасы и производственные мощности, она всегда находится в состоянии подготовки к войне".

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Другой приоритет встречи – усиление ПВО – имеет минимум две составляющие.

Во-первых, наступление требует усиления фронтовой ПВО, поскольку россияне все еще имеют преимущество в воздухе, донимая защитников Украины вертолетами Ка-52 и дронами, такими как Ланцет или FPV.

Во-вторых – усиление защиты городов. Несмотря на санкции, россияне увеличили производство ракет. Не все города имеют защиту, сравнимую с киевской. Пример – недавнее попадание "калибров" по дому во Львове.

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Обостряет потребность и приближение холодов. По словам специалистов, Украина не сможет восстановить к зиме все поврежденные россиянами энергетические объекты. А новую кампанию террора против энергетики исключать нельзя.

"Приоритеты – большие города, критическая инфраструктура и фронтовые тактические средства для прикрытия войск… Ситуация усугубляется нехваткой авиации, – добавляет Мельник. – Должен быть комплексный подход, потому что защита всей территории Украины только наземными ПВО – непосильная задача даже для партнеров".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Как правило, результаты Рамштайна выливаются в оглашение новых пакетов помощи в течение нескольких дней и недель после заседания.

По данным Reuters, в ближайшие дни США объявят об очередном пакете на $1,3 млрд с системами ПВО (в частности, антидроновыми Vampire), системами противодействия БПЛА DroneShield, беспилотниками Phoenix Ghost, Switchblade, боеприпасами и другим оборудованием.

Следующий Рамштайн – через месяц. И в августе как раз должна начаться подготовка украинских пилотов на F-16. Лидеры авиакоалиции – Дания и Нидерланды – информировали сегодня партнеров о планах.

Вероятно, тема авиации будет снова звучать на следующем заседании. Но главная работа по самолетам уже выполнена, отмечает Мельник.

"Есть политическое решение, более-менее согласованные технические детали, – заключает он. – Сейчас должна идти тихая работа по планам: подготовка летчиков, технического персонала, отладка логистики, поставка самих самолетов. Этот процесс уже идет планово. Но как бы быстро мы ни хотели – нужны месяцы, чтобы самолеты можно было применять максимально эффективно".

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