Протесты в США глазами украинцев и видеофиксация нарушений ПДД. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня среда, 3 июня. Температура от +7 до +17, курс доллара 26.73

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Что позволено брату Ермака, то позволено каждому: торгуют губернаторством и уголовными делами

Вчера появились сразу две новости, громко кричащие, что с восприятием коррупции все очень плохо. Например, одессит и киевлянин поставили торговлю должностями на поток. В СБУ уверяют, что это мошенники, продавали должность главы Харьковской ОДА за $1 000 000, а главы налоговой за $100 000. Депутатский мандат у них стоил дешевле - $60 000. И в этот же день ГБР отрапортовало, что отправило в суд дело, как мошенник называясь то “уполномоченным” Офиса президента, то Генпрокрурора, то СНБОУ выманивал (и получил) по $100 000 за непривлечение к уголовной ответственности. Можно на такую новостную повестку смотреть с двух сторон. Первая, - толерантность к коррупции так высока, что пора киоск по торговле мандатами перед Радой ставить. С другой, - силовики что-то делают, кого-то ловят. Вам какой вариант ближе? Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Америка разрывается на куски". Или нет? Протесты и погромы в США - глазами украинцев

Бывшие регионалы в Украине, а также их российские кураторы на примере США подняли волну: вот, мол, смотрите, что бывает, если не бороться с Майданом. Конечно, это ложь и манипуляция. На Майдане в Украине не был ограблен ни один магазин. Одну разбитую витрину забаррикадировали и защищали товар сами участники революции. В Нью-Йорке и других городах США - другая история. Совершенно несравнимая с украинскими событиями (в части мародерства). А вот в части недовольства действиями полиции - очень похоже на украинскую Врадиевку, но в масштабах страны. И важно не смешивать две эти реальности: да, есть мародеры; и - да, есть и протестующие против беспредела полиции. И решить проблему, просто повесив на всех протестующих ярлык преступников - плохая идея. Что на самом деле происходит в США - читайте в нашем материале. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. 72 км можно! Все, что надо знать о системе видеофиксации нарушений ПДД

В Украине заработала система камер с автоматической фиксацией нарушений ПДД. Пока только в Киеве и области. За первые сутки уже зафиксировано 60 000 нарушений на общую сумму штрафов 7 миллионов гривен. Многие украинцы возмутились - мол, у людей и так мало денег, а тут власть придумала ещё один способ заглянуть в карман. Но можно ведь просто не превышать скорость. Пусть бюджет наполняют нарушители! Как именно будут работать умные камеры и письма счастья от МВД, читайте в нашем материале. Больше по ссылке.

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