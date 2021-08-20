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Разбор | Противников независимости стало в два раза больше. Но социологи все равно рады. Почему?

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 17:57
Противников независимости стало в два раза больше. Но социологи все равно рады. Почему? - Фото
Фото - Сергей Долженкo/EPA

Сейчас уровень поддержки независимости Украины – гораздо выше, чем в конце 90-х. Вплоть до бегства Януковича эта цифра часто опускалась ниже 60%

В 1991 году против независимости Украины проголосовали 7,6% участников референдума. Сегодня, если бы стоял такой же выбор, против были бы уже 15%, показывают результаты опроса группы Рейтинг. Но социологи не видят в этом ничего плохого: наоборот, отмечают позитивную динамику. Ведь еще в 2012-м независимость Украины поддерживали только 61%.

Чем социологи объясняют свежие цифры, почему они обнадеживают и чего стоит опасаться: LIGA.net собрала четыре мнения.

Евгений Головаха, замдиректора Института социологии НАН Украины

Вижу в этом хороший признак. Учитывая наши тяжелые времена и то, как нам дается сейчас независимость, – мы сохраняем веру. У нас были времена, когда эта цифра была и 67%, и 72%. К тому же, на референдуме некуда было деваться. Уже фактически не было Советского Союза. Люди поняли, что нужно создавать новое государство и делать что-то свое.

Мы преодолели времена, когда только 2/3 выступали за независимость. Сейчас это критическая масса и решающее большинство. Негативных ощущений у меня нет

Проголосовавшие против считают, что не надо было разрушать большую счастливую страну под названием СССР. Преимущественно это люди старшего возраста и с меньшим уровнем образования.

 Михаил Мищенко, замдиректора Центра Разумкова

Не вижу здесь большой разницы. Но нужно учитывать, что опрос не проводился на оккупированных территориях. Хотя в 2013-м году готовых проголосовать за независимость был 61%, а сегодня 80%. Разница слишком большая, чтобы объяснять ее только оккупированными территориями.

Давайте также помнить, что в конце 90-х готовых голосовать за независимость Украины было гораздо меньше. Поэтому сегодня это один из самых высоких показателей. Сейчас ситуация в подобных опросах более-менее стабильна, и существенных изменений мы не видим.

Противники независимости – это люди, в первую очередь, с пророссийской ориентацией. Но если такие люди есть в Западной Европе, то чего ждать от Украины?

 Антон Грушецкий, замдиректора Киевского международного института социологии (КМИС)

Если бы опрос проводился с учетом оккупированных территорий, то этот показатель был бы меньше, чем 30 лет назад. Но сегодня сложно вернуться на 30 лет назад и представить, как бы эти люди проголосовали в тех обстоятельствах. Сегодня это скорее политическая реакция части населения, которые считают, что они проиграли за эти 30 лет.

Несмотря на ряд событий в истории Украины, поклонников независимости – большинство. Это очень хороший показатель. В 90-х ситуация была намного хуже. Через несколько лет после провозглашения независимости уровень ее поддержки резко упал, но потом начал подниматься.

С одной стороны, нужно радоваться цифрам. С другой, держать в уме региональный и возрастной разрезы. На востоке Украины, по нашим данным, 53% голосовали бы за независимость, а 16% – против.

 Любомир Мысив, замдиректора социологической группы Рейтинг

Преимущественно противники независимости сконцентрированы в восточных и южных регионах. И это старшее поколение, которое пострадало от переходного периода в 90-х.

Также причиной может быть влияние СМИ на пророссийски настроенных людей. У нас ностальгия по СССР постоянно снижается, – а в России, наоборот, растет. А сериалы и фильмы, которые показывают светлое советское прошлое, заставляют в определенной мере ностальгировать за "великим государством".

Но если сравнивать с 2012-м, то видим позитивную динамику. Конечно, это позитив со слезами на глазах. Не стоит забывать о жителях оккупированных территорий. Без них пророссийского электората стало значительно меньше. И цифры изменились.

В то же время российско-украинская война привела к переосмыслению роли России в жизни Украины. Внешний враг мобилизовал население вокруг идеи независимости. Даже тех, кто недоволен уровнем жизни в Украине.

Несмотря на проблемы, поклонников независимости – большинство. И можем сказать, что пока эта идея победила. А холодильник – пока не победил независимость

Поэтому мы можем утверждать, что Украина состоялась как независимое государство. Но дальше все в наших руках, потому что завтра эти показатели могут меняться из-за внешних или внутренних факторов. Сейчас, несмотря на все трудности, показатель высокий. И это одно из достижений за годы независимости.

Читайте также: На референдуме о независимости Украины "за" проголосовали бы 90% – опрос КМИС

Юрий Смирнов

специальный корреспондент LIGA.net
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