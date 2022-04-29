Пушкин и Булгаков как часть войны, олигархи бегут от Путина в Израиль. Обзор западных СМИ

Израиль из-за своей нейтральной позиции стал новым "местом встречи" для кремлевских олигархов, русская культура как база для вторжения; мир боится, что война Путина выйдет за пределы Украины.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.

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Forbes: Как Израиль стал безопасным местом для российских миллиардеров

Израильский паспорт является одним из самых распространенных паспортов среди миллиардеров российского происхождения. И, кажется, популярность этого направления будет только расти, пишет Forbes.

Игорь и Дмитрий Бухманы когда-то основали в родной Вологде компанию-разработчика мобильных игр Playrix, которая сейчас оценивается в $16,2 млрд. 10 лет назад они ощутили опасность и, воспользовавшись еврейским происхождением, получили израильское гражданство.

Благодаря закону о репатриации (Алия), так, как Бухманы, поступили еще многие российские миллиардеры. Юрий Мильнер, заработавший $7,3 млрд на инвестициях в Facebook и Twitter, получил гражданство в 1999 году. Бухманы живут в Великобритании, Мильнер — в Сан-Франциско.

Согласно исследованию Forbes, более 40% из 111 миллиардеров российского происхождения имеют, по крайней мере, еще один паспорт в дополнение к российскому (6% — два или более). Почти половина из 35 российских миллиардеров, попавших под западные санкции из-за российской агрессии, имеют двойное гражданство. После кипрского, который получили 15 миллиардеров благодаря программе "золотой паспорт", израильский самый распространенный.

Три из наиболее известных подсанкционных российских олигархов также являются гражданами Израиля: соучредители Альфа-банка Михаил Фридман и Герман Хан, и Роман Абрамович. Он заработал состояние благодаря доле в нефтяном гиганте Сибнефть, которую продал в 2005 году Газпрому за $13 млрд. В марте его видели в VIP-зале международного аэропорта Израиля после того, как Великобритания внесла его в санкционные списки. Израиль придерживается нейтральной позиции по отношению к российско-украинской войне.

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Израильские юристы говорят: обращаются не только олигархи. С начала войны законом о репатриации стали пользоваться в 25 раз чаще.

Даже Михаил Прохоров, никелевый магнат и экс-владелец баскетбольной команды Brooklyn Nets недавно приехал в Израиль и заполнил бумаги на получение гражданства, несмотря на то, что под санкции он не попал.

Скорее всего, популярность израильского паспорта связана с тем, что получить любой другой стало гораздо сложнее и может затянуться на годы. Израильский можно получить в течение нескольких недель. Страны ЕС, которые имели программу "золотой паспорт" — в частности, Болгария, Мальта, Кипр — свернули ее или начали это делать с начала российской агрессии.

У Израиля нет собственного закона о санкциях, а это значит, что не существует конкретных юридических процедур для олигархов, попавших под санкции в других странах. Этот механизм должен быть разработан.

Среди российских миллиардеров, обладающих израильским гражданством — Абрамович, Фридман, Хан, братья Бухманы, Вячеслав Кантор, Александр Мамут, Александр Несис, Юрий Мильнер, Юрий Шефлер, Гаврил Юшваев.

The Wall Street Journal: Давнее пренебрежение России к украинской нации

Поэта Иосифа Бродского советские интеллектуалы любили еще до того, как он получил Нобелевскую премию. В Украине его перепечатывали в самиздате и декламировали на тайных встречах.

Чувства не были взаимными. В 1992 году он написал известное стихотворение "На независимость Украины". "Прощевайте, хохлы, плюнуть что ли в Днипро", — использовал он по отношению к украинцам пренебрежительную лексику, называя их неблагодарными и намекая, что читать они всегда будут Пушкина, а не Шевченко, пишет The Wall Street Journal.

Идея о том, что украинцы — фейковая нация, а Украина — искусственное образование, является мейнстримом русской культуры, литературы и политики. Даже среди либералов. Путин писал об этом в своем прошлогоднем эссе, в котором оправдывал будущее вторжение. Это объясняет, почему его действия в Украине находят широкую поддержку среди населения РФ.

"Русский демократ заканчивается на украинском вопросе," — говорил Владимир Винниченко. В русском нарративе украинцы часто изображены как бестолковые, добрые крестьяне с забавным акцентом, чьи стремления к независимости могут быть только продуктом зарубежных интриг. Родившийся в Киеве Михаил Булгаков в своих романах высмеивал украинский язык. Украинцы Казимир Малевич и Сергей Королев присвоены и формально считаются россиянами.

"Малороссами" украинцев считали еще в Российской империи. Более поздний нарратив все же признавал, что украинцы существуют, но из-за ошибок лидера большевиков Владимира Ленина они имеют значительно большую территорию и оторвали себе куски "русской земли".

Другой российский писатель Александр Солженицын в советское время сочувствовал страданиям украинцев, но после свержения советского режима начал говорить, что Украина "незаконно оккупировала" никогда не принадлежавшие ей Крым и Донбасс, а их жителей втягивают в НАТО, куда они не хотят.

"Россия не может предать многомиллионное русское население Украины, отказаться от нашего единства с ними," — говорил Солженицын.

После того как Украина начала ожесточенное сопротивление, разговоры об "одном народе" прекратились, а российский агитпроп теперь призывает уничтожить Украину. Доказательство этих намерений — события в Буче. А экс-президент Дмитрий Медведев вообще говорит, что Украина не существовала никогда и она будет "уничтожена как Третий Рейх".

The New York Times: Мир в ожидании, выйдет ли война за пределы Украины

С первых дней российской агрессии западный мир призвал сделать все возможное, чтобы удержать её внутри границ Украины. Теперь же все опасаются, что дальнейшая эскалация конфликта может поставить крест на этих усилиях, пишет The New York Times.

Война может перекинуться на соседние страны, в киберпространство или даже в энергетическое. Министр обороны США Ллойд Остин уже призвал создать условия, чтобы Россия больше никогда не смогла нападать на своих соседей. А Москва тем временем отключила Польшу и Болгарию от газоснабжения, что в Еврокомиссии назвали "шантажом".

К тому же Путин постоянно намекает, что в случае проигрыша в конвенционной войне может прибегнуть к ядерному оружию. Пока европейские и американские разведки не видят признаков того, что Россия готовит ядерный арсенал, но обсуждают, как будут отвечать на ядерные угрозы Путина.

Мирные переговоры срывались раз за разом. Украинские и российские военные окапываются и готовятся к долгому, артиллерийскому противостоянию после того, как быстро взять Киев не удалось.

А сейчас, когда Запад решил полномасштабно поддерживать Украину тяжелым вооружением (что такое ленд-лиз – читайте здесь), эта война может легко превратиться в более широкомасштабный конфликт. К примеру, россияне могут разбомбить груз с вооружением внутри одной из стран НАТО.

Финляндия и Швеция уже заявили, что намерены присоединиться к НАТО, несмотря на недовольство со стороны России. Это еще одно возможное измерение конфликта.

Еще до начала войны российские представители вслух говорили, что НАТО "должно убраться из Восточной Европы и вернуться к границам 1997 года". Именно об этом предупреждал президент Украины Владимир Зеленский, когда говорил: "Или мы победим, или Восточная Европа прекратит свое существование".

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