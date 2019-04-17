Путь к дебатам: что уже успели потребовать Зеленский и Порошенко

Перед вторым туром президентских выборов вся страна обсуждает не идеи, команды или программы кандидатов. А сам факт дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского: состоятся ли они, когда, где, на каких услових и т.д. Со стороны выглядит, что действуюший президент Петро Порошенко, пытаясь вывести оппонента на публичный разговор, выполняет одно за другим условия Зеленского, а команда последнего придумывает все новые и новые. За последние две недели Порошенко согласился на дебаты на стадионе, несколько раз сдал анализы, сходил без приглашения на политическое ток-шоу на недружественный телеканал.

Зеленский же хочет только 19 апреля, только стадион Олимпийский, и только 19:00.

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LIGA.net восстановила хронологию событий и собрала все условия, требования и ультиматумы штабов кандидатов в одном месте.

31 марта. Сразу после окончания голосования в первом туре и оглашения результатов экзит-полов корреспондент LIGA.net поинтересовался у Порошенко, будет ли он дебатировать с Зеленским. "Обязательно. Ключевым элементом выборов во втором туре должны быть дебаты. И если кто-то будет уклоняться, то это значит, что ему нечего сказать", - ответил тогда президент.

1 апреля. Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов принять участие в теледебатах. Согласно закону, такие дебаты проводятся в последнюю пятницу, перед днем ​​голосования во втором туре – с 19:00 до 22:00 в прямом эфире. В постановлении ЦИК говорится, что дебаты проходят с 20:00 до 21:00.

2 апреля. Спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что кандидат пойдет на дебаты, "если это позволит его график, как руководителя студии Квартал 95".

3 апреля. Зеленский публикует видео, в котором в довольно в провокативной форме заявляет о готовности к дебатам, однако с рядом условий. Во-первых, дебаты должны проходить на стадионе Олимпийский. Во-вторых, дебаты могут транслировать в прямом эфире все телеканалы, все журналисты имеют право присутствовать на них. Третье - кандидаты должны обязательно пройти медицинскую экспертизу и "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов". Также Порошенко должен публично сказать, "что дебаты будут не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты". Зеленский дал Порошенко 24 часа на размышления: "Думай…те".

4 апреля. Порошенко принял вызов и, меньше, чем через сутки, появился его видео-ответ Зеленскому. "Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента. Почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения, с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - сказал президент.

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В штабе Зеленского заявили, что Порошенко выполнил не все их условия, в частности, о признании кандидата кандидатом и предоставлении ответа относительно медэкспертизы.

Ответ Порошенко не заставил себя ждать. Спикер штаба Олег Медведев сообщил, что президент ждет Зеленского 5 апреля в 9:00 в медпункте стадиона Олимпийский для сдачи анализов. Зеленский отказался сдавать анализы на Олимпийском, аргументируя это возможной ангажированностью сотрудников спорткомлекса. Вместо этого он предложил Порошенко сдать анализы в тот же день в клинике Eurolab в 8:00. Основателем и президентом Евролаба является Андрей Пальчевский, который поддержал Зеленского на выборах.

В итоге, каждый из кандидатов сдавал анализы, где захотел.

В этот же день, Зеленский предложил в качестве "арбитра и ведущего" пригласить Юлию Тимошенко. У Порошенко ответили, что дебаты должны модерировать не политики, а журналисты, которым доверяют оба кандидата.

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7 апреля. Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты на Олимпийском 14 апреля. 19 апреля, по мнению штаба президента, слишком поздняя дата, однако, Порошенко готов прийти на дебаты и 14-го и 19-го.

8 апреля. Зеленский повторно выступил за проведение дебатов на стадионе Олимпийский, однако исключительно 19 апреля. У Порошенко ответили, что для них в приоритете закон и поэтому, в первую очередь, президент пойдет на Суспильне. На Олимпийский он придет лишь в том случае, если позволит время.

10 апреля. У Порошенко озвучили четкие даты и время дебатов, на которые планирует прийти гарант: 14 апреля в 14:00 на НСК Олимпийский и 19 апреля в 20:00 на Суспильне. Также Порошенко пришел на Олимпийский и сдал анализы представителям VADA. Зеленский, от предложения Порошенко сдать эти анализы, отказался, аргументировав тем, что все необходимые анализы он уже сдал.

11 апреля. Глава штаба Зеленского Иван Баканов предложил провести дебаты по телемосту в прямом эфире. "Если Петр Порошенко будет в студии Суспильного, а мы будем на НСК Олимпийский, пожалуйста, можно совместить картинки и вести дебаты друг с другом в прямом эфире", - заявил Баканов.

Вечером Порошенко неожиданно пришел на телеканал 1+1 и вызвал Зеленского на дебаты "прямо сейчас". Журналисты связались с Зеленским и тот сообщил, что не сможет прийти, поскольку летит во Францию на встречу с президентом Эмманюэлем Макроном. Позже, Зеленский вышел в прямой эфир по телефону, устроил словесную перепалку с Порошенко и бросил трубку. "19 числа на НСК Олимпийский. Точка", - последнее, что сказал Зеленский президенту.

14 апреля. Порошенко пришел на собственные дебаты на Олимпийский. Зеленский ожидаемо не пришел, поэтому дебаты превратились в часовую пресс-конференцию президента с коллективным селфи в финале. В ходе общения с прессой Порошенко призвал Зеленского прийти и подебатировать в эфире программы Свобода слова, на телеканале ICTV 15 апреля в 22:30.

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15 апреля. Зеленский, ожидаемо, не пришел на эфир, делегировав вместо себя, экс-министра финансов и своего советника Александра Данилюка. В новом видео-обращении упрекнул Порошенко за "бег по каналам в поисках Зеленского и крики на стадионах". "Дебаты 19-го, дела - ежедневно", - резюмировал Зеленский свое видео.

Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты на стадионе с 16:00 до 18:00, мотивируя это тем, что хочет успеть на дебаты на Суспильном.

17 апреля. Ночью Зеленский снова записал видео и сообщил о старте распространения билетов на дебаты с Порошенко на Олимпийском. Дата: 19 апреля в 19:00. При этом Зеленский обвинил своего оппонента в "попытке разделить людей", уточнив, что команда президента, якобы предлагает установить две сцены на стадионе для того, чтобы каждый кандидат выступал на собственной площадке. По его словам, команда Порошенко также выступает против установки фан-зоны на поле стадиона.

В штабе Порошенко заявили, что они вообще против установки сцены, поскольку дебаты – не концерт. Кроме того, чтобы Порошенко успел на дебаты и на Олимпийский, и на Суспильне, его штаб обратился в ЦИК с просьбой перенести начало дебатов на Суспильном с 20:00 на 21:00.

Продолжение следует...

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