Глава Луганской ОГА Гайдай против экономической блокады ОРДЛО. Согласен ли с ним Зеленский и для чего делаются такие заявления

Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай выступает за восстановление экономических связей с временно неподконтрольными территориями Донбасса. В Офисе президента Владимира Зеленского решили выбрать тактику молчания. А представитель Донбасса в трехсторонней контактной группе говорит о "неадекватном восприятии" Гайдая. Зачем луганскому губернатору торговля с ОРДЛО, - разбиралась LIGA.net.

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"СПЛОШНАЯ ВЫГОДА"

5 сентября Гайдай публично высказался за восстановление экономических связей с неподконтрольной территорией региона. "Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду", - приводит слова Гайдая Новости Донбасса.

СПРАВКА. Гайдай Гайдай был назначен на должность главы Луганской ОГА в октябре 2019 года. В интервью ТСН политик признался, что на должность губернатора его посоветовал глава Офиса президента Андрей Ермак . А в интервью hromadske Гайдай заявил, что Ермак – его друг, которого он давно знает.

Луганский губернатор назвал разрыв экономических связей с неподконтрольными территориями "политическими спекуляциями". "Мы ежегодно теряли порядка двух миллиардов гривен. Сколько мы за эти годы потеряли? Допустим, восемь миллиардов гривен. Сколько бы дорог мы могли сделать? <...> Например, пять миллиардов гривен стоит строительство областной больницы", — подчеркнул он.

Глава области также отметил, что экономическая блокада спровоцировала "вымывание" гривни с неподконтрольной территории. "Гривны больше нет в обиходе там, остались доллары и рубли. Гривня — это тоже определенная привязка к Украине", — сказал он.

Позже в комментарии Укринформу Гайдай уточнил свои слова. "В концепции реинтеграции Донбасса в Украину это (восстановление экономического сотрудничества - ред.) будет действительно полезно. Но только когда мы сделаем определенные шаги в плане дипломатическом, получим определенные гарантии. То есть речь не идет о том, что все надо делать здесь и сейчас. Ведь, конечно, пока убивают наших военных, пока идет почти открытая война Российской Федерации против Украины, это невозможно. Вообще", - заявил глава Луганской ОГА.

"Это не просто банально взять сейчас таможни какие-то построить и напрямую заняться торговлей. Нет, нельзя, потому что это будет финансирование терроризма", - уточнил Гайдай.

ЧТО ГОВОРЯТ У ЗЕЛЕНСКОГО

LIGA.net попросила Офис президента прокомментировать заявления Гайдая, однако на момент выхода материала ответа не получила. В пресс-службе Ермака сообщили, что глава ОП "комментировать это сегодня не будет". Сам Гайдай заявил, что свое заявление ни с кем из высшего руководства страны не согласовывал.

СПРАВКА. В июле 2019 года тогдашний руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе В июле 2019 года тогдашний руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил о невозможности отмены "временного запрета" на торговлю с предприятиями из ОРДЛО до возвращения расположенных на них активов в украинское правовое поле. Сам Зеленский допустил снятие экономической блокады, однако только при условии возвращения незаконно "национализированных" украинских предприятий.

Нардеп от Слуги народа, замглавы комитета по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслан Горбенко считает заявление Гайдая "его личными фантазиями". "Можно смело писать запрос в СБУ на открытие уголовного дела по статье о финансировании терроризма", - заявил нардеп в комментарии LIGA.net.

По словам Горбенко, непонятен алгоритм возможного сотрудничества. "Это непризнанные образования. Какие финучреждения будут обеспечивать перевод денежных средств? Поэтому, думаю, что Гайдай решил пофантазировать, как он будет тратить эти деньги", - считает нардеп.

Можно смело писать запрос в СБУ на открытие уголовного дела по статье о финансировании терроризма

Также он допускает, что подобными заявлениями проверяется реакция общества. "Раньше подобные скользкие вопросы озвучивал Сергей Сивохо. Через рупор запускается идея, которую отрабатывают на общественном мнении. Если промолчали – можно дальше двигать. Если нет – отодвигаем и говорим, что позиция не согласована с ОП. Поэтому может Гайдай действует по этому сценарию. Но я сомневаюсь, что в ОП могли оговариваться такие вещи", - добавил Горбенко. По его мнению, подобные вещи обсуждаются только в рамках минской трехсторонней контактной группы.

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ЧТО ГОВОРЯТ В ТКГ

Представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш сообщил LIGA.net, что за время его пребывания в переговорном процессе тема восстановления экономических связей с ОРДЛО не обсуждалась.

"Здесь Гайдай говорит больше как губернатор, у которого нет денег на социальные проекты. Хотя мы знаем либеральные взгляды части руководства государства в отношении продолжения конфликта", - отметил Гармаш в комментарии LIGA.net.

Гайдай фактически выступает за "приднестровьезацию" донбасского конфликта. Возобновление экономических связей создаст налоговую базу для оккупационных администраций

Сам Гармаш категорически против снятия экономической блокады. "Я считаю, что глава Луганской ОГА фактически выступает за "приднестровьезацию" донбасского конфликта. Потому что возобновление экономических связей и работа предприятий с той стороны создаст налоговую базу для оккупационных администраций, создаст возможности для усиления НВФ. И все это фактически приведет к усилению квазигосударственности на той территории", - отметил представитель Донецка.

По мнению Гармаша, у главы Луганской ОГА "неадекватное восприятие конфликта на Донбассе как у бизнесмена". "В данном случае я вижу, что он считает, сколько мы потеряли, но он не считает, сколько потеряла Россия за это время, насколько мы ослабили нашего противника. Он не считает, сколько жизней было спасено, потому что меньше возможностей платить боевикам", - добавил Гармаш.

ЗА И ПРОТИВ БЛОКАДЫ

Политолог Николай Белесков считает, что торговля в определенных сегментах не несет ничего плохого. "Если мы претендуем на эти территории, то должны быть какие-то связи. И чем больше эти территории будут интегрироваться в российскую экономическую систему, тем сложнее будет восстанавливать связи", - заявил он в комментарии LIGA.net.

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В частности, он считает допустимым торговлю продуктами общего пользования. "Напрямую покупать у этих территорий нельзя. Это означает, что де-факто мы их содержим. А продавать свою продукцию и получать за это деньги можно. Это то же самое, если вести торговлю с Россией, когда мы не продаем продукцию военного назначения, а просто получаем валютную выручку", - объяснил политолог.

Мы умеем считать цифры, но Гайдай ставит на весы вещи, которые нельзя сравнивать - экономику и национальную безопасность

В качестве примера Белесков приводит Грузию. "До ситуации с коронавирусом Грузия, которая не имеет формальных отношений с РФ, принимала более миллиона российских туристов в год. И эти деньги шли на закупку противотанковых комплексов Javelin, которые нужны на случай возможной российской агрессии. Поэтому можно с россиян получать выгоду для национальной безопасности", - отметил он.

В свою очередь секретарь комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко (фракция Голос) считает заявление Гайдая неприемлемым. "Выглядит так, что представитель украинской власти хочет предоставить правосубъектность ОРДЛО. Ведь если торговать с оккупированной территорией, то нужно это делать в рамках определенного правового поля. Договоры надо подписывать. А дальше что? Признание их отдельными государствами? Это неприемлемо", - отметил нардеп в комментарии LIGA.net.

"Мы умеем считать цифры, но глава ОГА ставит на весы вещи, которые нельзя сравнивать - экономику и национальную безопасность. В Донецкой и Луганской областях вопрос национальной безопасности должна быть на первом месте. Если мы будем думать только о цифрах, то завтра потеряем еще какие-то территории, потому решили пойти исключительно за деньгами", - резюмировал Костенко.

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