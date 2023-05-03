Путь в НАТО и оружие. Как прошел визит Зеленского в Финляндию и переговоры с Севером

Президент Владимир Зеленский совершил пятый зарубежный визит с начала полномасштабного вторжения России в Украину. На этот раз – в Финляндию, где он встретился с лидерами всех стран Северной Европы для обсуждения войны, оружия и пути в НАТО.

"Это – один из серии адвокационных визитов, которые проходят на уровнях президента, Кабмина и парламента, – убеждает LIGA.net глава делегации в ПА НАТО Егор Чернев (Слуга народа). – Они проходят, чтобы заручиться поддержкой наших партнеров перед саммитом НАТО в Вильнюсе".

О чем Зеленский говорил с партнерами – коротко на LIGA.net.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Зеленский начал визит со встречи и пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинисте. На повестке дня – военная помощь, продвижение евроатлантической интеграции Украины, формула мира – 10 шагов Зеленского и усиление санкций против России.

После этого президент встречался с финскими политиками – премьером Санной Марин, главой МИД Пеккой Хаависто и спикером парламента Петтери Орпо, который является главным кандидатом на пост премьера после недавних выборов в Финляндии. Последнего президент поздравил с победой на выборах и пригласил в Украину.

Финалом визита стал саммит Северные страны-Украина с участием Зеленского, Ниинисте, премьеров: Швеции – Ульфа Кристерссона, Норвегии – Йонаса Гар Стере, Дании – Метте Фредериксен, Исландии – Катрин Якобсдоуттир.

В совместном заявлении лидеры зафиксировали поддержку Украины на пути к будущему членству в НАТО, формулы мира Зеленского и поддержали создание спецтрибунала по преступлению агрессии РФ. А норвежский премьер сказал прямо – война должна заканчиваться на условиях тех, кто отбивается.

Зеленский на финальной пресс-конференции заявил, что основной темой визита была безопасность, Украина должна стать 33 членом НАТО, а Москву нужно приучить уважать международно признанные границы.

Он также опроверг заявления Кремля о якобы причастности Украины к ударам дронами по Кремлю. По мнению президента, РФ проиграла войну, и такими информационными операциями диктатор Владимир Путин пытается мотивировать россиян идти на фронт.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Саммит проходил на фоне недавнего вступления Финляндии в НАТО, планов объединения сил ПВО Финляндии, Норвегии, Дании и Швеции для противодействия российской угрозе, а также – переговоров по размещению на финской территории военных баз США. Зеленский объявил два приоритета Украины: обеспечение украинской армии всем необходимым для успешного контрнаступления и путь в НАТО.

"Финляндия уже под защитой НАТО, – говорит LIGA.net глава внешнеполитического комитета Рады Александр Мережко ( Слуга народа ). – Возможно, она сможет более активно оказывать Украине военно-техническую помощь".

И Хельсинки действительно готовит 15 пакет помощи и сразу же начнет работать над 16-м. Так же Дания 2 мая утвердила самый большой для себя пакет помощи на $250 млн и готовит новый.

Впрочем, по самолетам риторика лидеров пока не совпадает.

Датский премьер заявила, что решение по F-16 должны принять союзники, и дискуссия еще продолжается. А Ниинисте объяснял, что Финляндия не может передать "изношенные" F/A-18 Hornet, пока не получит взамен более современные F-35. Зеленский ему ответил, что "хорнеты" Украине нравятся.

"Почему я уверен, что у нас будут самолеты? Скоро у нас будут наступательные действия, – сказал Зеленский. – И после них, я уверен, их дадут. Хотелось бы наоборот – нам было бы легче. Но как есть, мы за все благодарны".

Читайте также: Разбор | "Мощнее F-16". Что умеют самолеты F/A-18 Hornet, которые просит Украина

Что касается НАТО, то Зеленский понимает: вступление во время войны невозможно.

По словам Ниинисте, накануне саммита НАТО в Вильнюсе нужно сформировать единый голос Альянса об Украине, потому что пока – мнения разные.

"Мы ожидаем получить на саммите четкие сигналы, что Украина будет в НАТО после войны, – отмечает Чернев. – Наша задача – получить на саммите в Вильнюсе приглашение в НАТО. И чтобы промежуток между окончанием войны и вступлением был кратчайшим и с гарантиями безопасности".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Перспективы вступления Украины в НАТО сейчас являются больше политическим вопросом, убежден Чернев. Нужно получить 31 "да" от членов Альянса – и северные страны могут с этим помочь.

"Финляндия прошла этот путь. Надеюсь, Швеция тоже пройдет. Они понимают и необходимость вступления в НАТО, и как это сделать, – говорит нардеп. – Я думаю, они будут нашими адвокатами внутри Альянса. Это основной дивиденд от друзей на Севере".

Пока украинское руководство пытается максимально использовать время, которое остается до июльского Вильнюса, говорит нардеп.

По словам Мережко, саммит сразу с пятью северными странами даст положительный импульс. "Мы рассчитываем на усиление поддержки Украины от государств этого региона Европы", – подытожил нардеп.

И это может проявиться не только на саммите НАТО в Вильнюсе. В июне в Рейкьявике пройдет саммит Совета Европы: исландская премьер Якобсдоуттир заверила, что Украина, формула мира, регистрация убытков и механизм компенсации Украине будут главным фокусом.

Читайте также: Тема дня | "Подготовка к контрнаступлению". Зачем генсек НАТО приезжал к Зеленскому

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.