Путь в НАТО и оружие. Как прошел визит Зеленского в Финляндию и переговоры с Севером

Президент Владимир Зеленский совершил пятый зарубежный визит с начала полномасштабного вторжения России в Украину. На этот раз – в Финляндию, где он встретился с лидерами всех стран Северной Европы для обсуждения войны, оружия и пути в НАТО.
"Это – один из серии адвокационных визитов, которые проходят на уровнях президента, Кабмина и парламента, – убеждает LIGA.net глава делегации в ПА НАТО Егор Чернев (Слуга народа). – Они проходят, чтобы заручиться поддержкой наших партнеров перед саммитом НАТО в Вильнюсе".
О чем Зеленский говорил с партнерами – коротко на LIGA.net.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Зеленский начал визит со встречи и пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинисте. На повестке дня – военная помощь, продвижение евроатлантической интеграции Украины, формула мира – 10 шагов Зеленского и усиление санкций против России.
После этого президент встречался с финскими политиками – премьером Санной Марин, главой МИД Пеккой Хаависто и спикером парламента Петтери Орпо, который является главным кандидатом на пост премьера после недавних выборов в Финляндии. Последнего президент поздравил с победой на выборах и пригласил в Украину.
Финалом визита стал саммит Северные страны-Украина с участием Зеленского, Ниинисте, премьеров: Швеции – Ульфа Кристерссона, Норвегии – Йонаса Гар Стере, Дании – Метте Фредериксен, Исландии – Катрин Якобсдоуттир.
В совместном заявлении лидеры зафиксировали поддержку Украины на пути к будущему членству в НАТО, формулы мира Зеленского и поддержали создание спецтрибунала по преступлению агрессии РФ. А норвежский премьер сказал прямо – война должна заканчиваться на условиях тех, кто отбивается.
Зеленский на финальной пресс-конференции заявил, что основной темой визита была безопасность, Украина должна стать 33 членом НАТО, а Москву нужно приучить уважать международно признанные границы.
Он также опроверг заявления Кремля о якобы причастности Украины к ударам дронами по Кремлю. По мнению президента, РФ проиграла войну, и такими информационными операциями диктатор Владимир Путин пытается мотивировать россиян идти на фронт.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Саммит проходил на фоне недавнего вступления Финляндии в НАТО, планов объединения сил ПВО Финляндии, Норвегии, Дании и Швеции для противодействия российской угрозе, а также – переговоров по размещению на финской территории военных баз США. Зеленский объявил два приоритета Украины: обеспечение украинской армии всем необходимым для успешного контрнаступления и путь в НАТО.
И Хельсинки действительно готовит 15 пакет помощи и сразу же начнет работать над 16-м. Так же Дания 2 мая утвердила самый большой для себя пакет помощи на $250 млн и готовит новый.
Впрочем, по самолетам риторика лидеров пока не совпадает.
Датский премьер заявила, что решение по F-16 должны принять союзники, и дискуссия еще продолжается. А Ниинисте объяснял, что Финляндия не может передать "изношенные" F/A-18 Hornet, пока не получит взамен более современные F-35. Зеленский ему ответил, что "хорнеты" Украине нравятся.
"Почему я уверен, что у нас будут самолеты? Скоро у нас будут наступательные действия, – сказал Зеленский. – И после них, я уверен, их дадут. Хотелось бы наоборот – нам было бы легче. Но как есть, мы за все благодарны".
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Что касается НАТО, то Зеленский понимает: вступление во время войны невозможно.
По словам Ниинисте, накануне саммита НАТО в Вильнюсе нужно сформировать единый голос Альянса об Украине, потому что пока – мнения разные.
"Мы ожидаем получить на саммите четкие сигналы, что Украина будет в НАТО после войны, – отмечает Чернев. – Наша задача – получить на саммите в Вильнюсе приглашение в НАТО. И чтобы промежуток между окончанием войны и вступлением был кратчайшим и с гарантиями безопасности".
ЧТО ДАЛЬШЕ. Перспективы вступления Украины в НАТО сейчас являются больше политическим вопросом, убежден Чернев. Нужно получить 31 "да" от членов Альянса – и северные страны могут с этим помочь.
Пока украинское руководство пытается максимально использовать время, которое остается до июльского Вильнюса, говорит нардеп.
По словам Мережко, саммит сразу с пятью северными странами даст положительный импульс. "Мы рассчитываем на усиление поддержки Украины от государств этого региона Европы", – подытожил нардеп.
И это может проявиться не только на саммите НАТО в Вильнюсе. В июне в Рейкьявике пройдет саммит Совета Европы: исландская премьер Якобсдоуттир заверила, что Украина, формула мира, регистрация убытков и механизм компенсации Украине будут главным фокусом.
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