Путеводитель по парламенту

Партийные списки – это хороший срез общества. Они помогают разобраться в украинском избирателе не хуже, чем социология.

Бессмысленно обсуждать список Батькивщины. Удивляться засилью старых кадров в эпоху тотального спроса на новые. Потому что эта партия всегда была вождистской. Для ее базового электората Юлия Тимошенко вне критики и вне подозрений. Голосуют не за ее команду, а за нее саму. Те, кто идут следом, не имеют значения, важен лишь первый номер. Так какой смысл Юлии Владимировне раздавать столь ценные места в проходной части свежим лицам и новым именам, если избирателю достаточно и одного хорошо знакомого?

Батькивщина

А вот президентская партия, судя по всему, ведет кампанию по четким лекалам своего лидера. Создается ощущение, что «Слуга народа» пытается делать ставку на все ту же максимальную инклюзивность, которая привела к победе самого Владимира Зеленского. Сторонники Европы и России, армии и антикоррупции, реформ и их отсутствия найдут в списках тех, кто олицетворяет их ожидания. Роль массовки выполняют новые лица – порой даже без биографий. Чтобы ничто не мешало потенциальному избирателю дорисовывать себе картинку будущего. Несколькими месяцами ранее такую же позицию занял сам Владимир Зеленский, который всю кампанию отмалчивался, не мешая своим сторонникам себя придумывать.

Слуга Народа

Люди существа не рациональные, а рационализирующие, а потому в активе у президента – эйфория его ситуативного большинства. Те, кто проголосовал в апреле за Зеленского, чувствуют себя победителями. Голосование за «Слугу народа» для них – это логичный способ убедить себя в правильности весеннего выбора. То, что в результате украинский президент может получить однопартийную монополию на власть, судя по всему, не особенно их тревожит.

Европейская солидарность обречена унаследовать все имиджевые издержки своего лидера - включая антирейтинг. Проблема партии в том, что президентские 25% во втором туре были весьма ситуативным союзом. Эти цифры в большей степени отражали антирейтинг Зеленского, нежели уровень поддержки самого Порошенко. В конце концов, голосование во втором туре – это всегда голосование не «за», а «против». Надеяться на автоматическую конвертацию этой цифры в результат на парламентских выборах было бы наивно. Поэтому «ребрендинг». «Обновление». «Праймериз». Впрочем, соревноваться с фаворитом кампании этой политической силе все равно не придется. Сторонники нового президента вряд ли перетекут к партии старого. Вместо этого политической силе Петра Порошенко придется сражаться за избирателя со списком Святослава Вакарчука.

Европейская

солидарность

Голос Святослава Вакарчука ждали услышать во время президентской кампании, но прозвучал он лишь во время парламентской. И, судя по всему, его политическая партия будет сражаться сразу на два фронта. Первый фронт – это прозападный избиратель, который готов голосовать за национально-демократический вектор. Такие избиратели есть в активе Петра Порошенко, Андрея Садового, Анатолия Гриценко и у Владимира Зеленского. В конце концов, часть избирателей нового президента отдавала в апреле ему свои голоса, потому что воспринимала его как улучшенную версию локомотива, который должен привести страну в ЕС и НАТО. Спустя два месяца им снова предлагают сменить провайдера услуг.

Новые лица. Отсутствие токсичных биографий. Евроинтеграция и атлантизм. Святослав Вакарчук пытается расширить политическое меню для прозападного избирателя. Проблема в том, что эффективно оттягивать голоса «Голос» сможет лишь у ветеранов украинской политики. А с избирателем «Слуги народа» будет на порядок сложнее. Досрочные парламентские выгодны Зеленскому именно тем, что к концу июля его образ останется тефлоновым, а кредит доверия – неистраченным. Убедить его сторонников в том, что голос важнее слуг – задача не из простых.

Голос

Впрочем, у Святослава Вакарчука есть еще один ресурс и фронт – имиджевый. Украинский избиратель продолжает голосовать за звезд – тех самых, что дарят ему ощущение эмоциональной близости и заочного доверия. На этом в президентской кампании сумел сыграть действующий президент. А теперь его монополию оспаривают Святослав Вакарчук и Сергей Притула. Которые как два имиджевых локомотива обрамляют с обеих сторон кадровый список «Голоса».

Впрочем, во всем этом пасьянсе есть одно рельефное исключение. Партия Москвы.

Нет никакого резона обсуждать партийные списки «оппозиционных» платформ и блоков. По одной простой причине: «Партия Москвы» в Украине – это не вождистский проект, а идеологический. Те, кто голосуют за дружбу с Россией, продолжат делать это вне зависимости от фамилий в списке. Раньше они голосовали за компартию. После – за Партию регионов. Теперь – за Медведчука и Вилкула. Если на этом фланге случится очередная рокировка – эта часть избирателей послушно проследует за дудочкой нового персонажа.

Опозиционная

платформа

Все просто. Светлое будущее эти избиратели связывают не с конкретным украинским политиком. И даже не с украинским государством. Они связывают его с российским государством. А любой украинский адвокат Кремля для них – всего лишь швейцар, который должен открыть нужную дверь. Его функция инструментальна, а потому и фамилия неважна. Для этой части избирателей не имеет значения, какие люди окажутся в списке. Равно как их биографии и репутация.

До внеочередных парламентских выборов остается пять с половиной недель.

Специально для LIGA.net