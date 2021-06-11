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Воздушные шарики | Путин боится Украины в НАТО: ракеты долетят за 7-10 минут. Но из Латвии – быстрее: карта

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2021, 08:38
Путин боится Украины в НАТО: ракеты долетят за 7-10 минут. Но из Латвии – быстрее: карта - Фото
Владимир Путин (фото – ЕРА)

LIGA.net спросила у военных экспертов, сколько из стран НАТО лететь ракетам до Москвы. И красиво нарисовала

Вчера, 9 июня, президент страны-агрессора Владимир Путин дал интервью каналу "Россия 24", где в очередной раз выступил против вступления Украины в НАТО. Среди причин он назвал, что в случае членства Украины в Североатлантическом альянсе "подлетное время [ракет] от Харькова и Днепропетровска до центральной части России, Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Разве это не красная линия для нас?".

LIGA.net выяснила, за сколько до Москвы могут долететь ракеты (или другие быстролетящие предметы) из соседних стран, которые уже являются членами НАТО.

Полеты воздушных шаров со скорость 4000 км/ч. Время ускорено в 50 раз

Ракеты и их скорость

Путин не уточнил, про какие именно ракеты он говорит: баллистические или крылатые. Между ними есть разница, как минимум в скорости. Преодолеть около 1000 км за 7-10 минут (расстояние прямого полета между Харьковом и Москвой — 648 км) могут только баллистические ракеты. Но, как отмечает заместитель директора "Центра исследования армии, конверсии и разоружения" Михаил Самусь, в Европе нет американских баллистических ракет. Есть крылатые, а они летают со скоростью 900 км/ч, то есть понадобится порядка 45 минут.

К тому же на вооружении украинской армии, и без членства в НАТО, есть свои баллистические ракеты, летящие со скоростью 4000 км/ч, что позволяет преодолеть 1000 км за 15 минут. Экс-министр обороны Андрей Загороднюк, отметил в комментарии LIGA.net, что Украина может разместить у себя вооружение, производства стран НАТО, и без вступления в Альянс.

Россия имеет общие границы с шестью странами-членами Альянса. С 1949 года — с США и Норвегией: с первой через Берингов пролив. В 1999 году Польша, которая граничит с Калининградской областью, вступила в НАТО. В 2004-м Латвия, Литва и Эстония, также граничащие с Россией, присоединились к Альянсу.

Чтобы не утомлять вас характеристиками разного класса ракет, мы посчитали время полета воздушных шаров, летящих со скоростью 4000 км/ч, из европейских городов до Москвы. Расстояние рассчитывали на основе этого калькулятора.

Среди больших городов ближе всего оказался Харьков — 648 км, или почти 10 минут. На втором месте Киев — 754 км, или 11 минут. Из Риги (841 км) лететь 12,5 минут, а из Таллина (867 км) — 13 минут. Из единственного административного района Норвегии, который граничит с Россией, лететь до Москвы 24 минуты, или 1600 км.

Но в Латвии и Эстонии есть места, находящиеся ближе к границе с Россией, чем их столицы, например, город Резекне (Латвия) — от него лететь 9,5 минут.

Олександр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net
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Россия война нато Путин ракеты
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