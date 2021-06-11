Воздушные шарики | Путин боится Украины в НАТО: ракеты долетят за 7-10 минут. Но из Латвии – быстрее: карта
LIGA.net спросила у военных экспертов, сколько из стран НАТО лететь ракетам до Москвы. И красиво нарисовала
Вчера, 9 июня, президент страны-агрессора Владимир Путин дал интервью каналу "Россия 24", где в очередной раз выступил против вступления Украины в НАТО. Среди причин он назвал, что в случае членства Украины в Североатлантическом альянсе "подлетное время [ракет] от Харькова и Днепропетровска до центральной части России, Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Разве это не красная линия для нас?".
LIGA.net выяснила, за сколько до Москвы могут долететь ракеты (или другие быстролетящие предметы) из соседних стран, которые уже являются членами НАТО.
Ракеты и их скорость
Путин не уточнил, про какие именно ракеты он говорит: баллистические или крылатые. Между ними есть разница, как минимум в скорости. Преодолеть около 1000 км за 7-10 минут (расстояние прямого полета между Харьковом и Москвой — 648 км) могут только баллистические ракеты. Но, как отмечает заместитель директора "Центра исследования армии, конверсии и разоружения" Михаил Самусь, в Европе нет американских баллистических ракет. Есть крылатые, а они летают со скоростью 900 км/ч, то есть понадобится порядка 45 минут.
К тому же на вооружении украинской армии, и без членства в НАТО, есть свои баллистические ракеты, летящие со скоростью 4000 км/ч, что позволяет преодолеть 1000 км за 15 минут. Экс-министр обороны Андрей Загороднюк, отметил в комментарии LIGA.net, что Украина может разместить у себя вооружение, производства стран НАТО, и без вступления в Альянс.
Россия имеет общие границы с шестью странами-членами Альянса. С 1949 года — с США и Норвегией: с первой через Берингов пролив. В 1999 году Польша, которая граничит с Калининградской областью, вступила в НАТО. В 2004-м Латвия, Литва и Эстония, также граничащие с Россией, присоединились к Альянсу.
Чтобы не утомлять вас характеристиками разного класса ракет, мы посчитали время полета воздушных шаров, летящих со скоростью 4000 км/ч, из европейских городов до Москвы. Расстояние рассчитывали на основе этого калькулятора.
Среди больших городов ближе всего оказался Харьков — 648 км, или почти 10 минут. На втором месте Киев — 754 км, или 11 минут. Из Риги (841 км) лететь 12,5 минут, а из Таллина (867 км) — 13 минут. Из единственного административного района Норвегии, который граничит с Россией, лететь до Москвы 24 минуты, или 1600 км.
Но в Латвии и Эстонии есть места, находящиеся ближе к границе с Россией, чем их столицы, например, город Резекне (Латвия) — от него лететь 9,5 минут.
Комментарии