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Разбор | Путин готовит аннексию. Что будет дальше на войне России с Украиной: три сценария

Путин готовит аннексию. Что будет дальше на войне России с Украиной: три сценария - Фото
Владимир Путин (коллаж – Дарина Дмитренко/LIGA.net)
29.09.2022, 08:00

Россия входит в непредсказуемый период. Путин поднимает ставки, чтобы выйти на переговоры. Три возможных сценария вокруг войны РФ против Украины

30 сентября российский диктатор Владимир Путин, прикрываясь псевдореферендумами на оккупированных территориях, может объявить об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. 

Кремль уже вынужден проводить мобилизацию в России и регулярно грозит "ядерной дубинкой", но по-прежнему называет "спецоперацией" полномасштабное вторжение в Украину.

"Есть предпосылки, что в России запустятся процессы внутренней дестабилизации, которые в перспективе месяца-двух могут очень позитивно для нас повлиять на ход войны", – говорит LIGA.net военный эксперт, участник миротворческих операций ООН Алексей Мельник.

Будет ли Путин искать переговоров, как мобилизация повлияет на фронт и ситуацию в самой России – три сценария от LIGA.net.

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ПЕРВЫЙ СЦЕНАРИЙ: ПУТИН ЗОВЕТ ЗАПАД НА ПЕРЕГОВОРЫ
Риск – заморозка линии фронта, ядерный шантаж

Итак, Путин уже поднял ставки: в один день объявил о мобилизации, поддержал фейковые референдумы и пригрозил ядерным оружием. Это – приглашение на переговоры, считает эксперт-международник Украинского института будущего Илия Куса.

"Это делается, чтобы склонить Запад к переговорам по Украине. Чтобы Запад, по сути, признал эксклюзивную сферу влияния, сферу интересов России на территории Украины", – говорит Куса LIGA.net.

После референдумов и аннексий никаких переговоров с Россией быть не может, предупреждали у президента Зеленского. Но это не противоречит искаженной логике Путина, который считает, что воюет с коллективным Западом и будет вести переговоры с США, считает эксперт.

Пока Запад не готов идти на компромиссы с Кремлем, уверен он. Успешное контрнаступление ВСУ под Харьковом подняло дух – и там верят, что поставки оружия могут изменить ситуацию. Партнеры готовят новую военную помощь и обещают поддержку – сколько потребуется.

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Поэтому Россия делает ставку на зиму и социально-экономические проблемы в Европе, говорит Куса. К тому же осенью – промежуточные выборы в Сенат США, где могут победить республиканцы-трамписты – сторонники снижения внешней помощи Украине.

"Путин надеется, что зимой на Западе будет  сложная ситуация, и они захотят взять паузу. Заключить если не мирный договор, то хотя бы перемирие, зафиксировать линию фронта", – говорит эксперт.

В ядерный ультиматум России в стиле "уходите – или ударим" Куса не сильно верит: это в корне изменит природу конфликта.

"Россияне посылают сигнал Западу: если РФ будут загонять в угол, они рассматрят ядерный аргумент. Как во времена холодной войны. Пока это так. Но мы еще не в той ситуации, где у РФ нет другого выбора и они должны применить ядерное оружие", – говорит Куса.

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В любом случае война будет продолжаться, на изменение позиции стран надо смотреть зимой, считает эксперт. Россия перед переговорами попытается взять реванш за поражение под Харьковом – перехватить инициативу и захватить еще часть территорий.

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ВТОРОЙ СЦЕНАРИЙ. КОНВЕНЦИОНАЛЬНАЯ ВОЙНА С МОБИЛИЗАЦИЕЙ
Риски – эскалация на фронте, непредсказуемость РФ

Украина наступает на северном и южном участках фронта, а РФ пытается идти вперед на Донбассе, говорят в Пентагоне. На фоне этих боевых действий РФ со скрипом проводит мобилизацию – уже есть случай стрельбы по военкому, очереди на границах и протесты в Дагестане.

Путин готовит аннексию. Что будет дальше на войне России с Украиной: три сценария

Ситуация пока неоднозначная, говорит LIGA.net военный эксперт Алексей Мельник, Центр Разумкова. Многое зависит от того, сможет ли Кремль собрать 300 000 резервистов (не исключено, что реальный план – до 1 000 000) и придушить протесты, не возвраящая с фронта Росгвардию.

"Есть предпосылки, что в России запустятся процессы внутренней дестабилизации, которые в перспективе месяца-двух могут очень позитивно повлиять для нас на ход конфликта. Но пока трудно давать однозначную оценку", – отмечает Мельник.

Другой вопрос – как РФ будет использовать тех, кого сможет мобилизовать. Bloomberg пишет, что Кремль якобы может бросить их на захват Харькова и Одессы. Мельник по этому поводу скептичен.

По его словам, РФ пока пытается заткнуть мобилизованными потери в подразделениях на фронте, а также мобилизует водителей с грузовиками из частного сектора для улучшения логистики. Но из-за давления на военное руководство РФ будет готовить новые боевые подразделения слишком быстро – от нескольких недель до месяца.

Эти подразделения не будут представлять серьезную силу, которая может повлиять на ход боевых действий и позволит России перейти в наступление, уверен он: "Общий итог – российская мобилизация не изменит стратегический баланс. Но, конечно, это будет дополнительная нагрузка и дополнительная эскалация на линии фронта".

Один из центров возможной эскалации – Беларусь. Сейчас там взялись проверять ж/д под нужды военных, сообщал Telegram-канал Беларускій гаюн. Вероятность повторного вторжения на севере с беларускими войсками – довольно низкая, считает Мельник.

"Но мы должны помнить, что российское руководство постоянно совершает стратегические ошибки и просчеты, – говорит эксперт. – Даже когда есть все аргументы, что это маловероятно, надо иметь в виду пунктик о нелогичности и непрогнозируемости российских шагов".

ВСУ не остановились после быстрого наступления под Харьковом, напоминает Мельник. Темпы и масштабы меньше, но динамика сохраняется. Эксперт не исключает, что у ВСУ достаточно потенциала развивать наступление, если на участках будет ослабление фронта.

"Моя оценка – следующие две точки в районе Донецка и на южном направлении в районе Херсона", – говорит эксперт.

Россия также, вероятно, продолжит ракетный террор.

Осенью Украина должна получить первые батареи западного ПВО – немецких IRIS-T и NASAMS. К тому же ВСУ быстро приловчились сбивать иранские дроны. Все это дает поводы для осторожно оптимизма, считает Мельник. Обеспечить защиту всех объектов невозможно (их слишком много), но о "приемлемом уровне защиты" говорить можно.

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ТРЕТИЙ СЦЕНАРИЙ: ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ
Риски – разве что для России

Вопрос объявления войны – это рудимент современного права, говорит LIGA.net Борис Бабин, юрист-международник, экс-представитель президента в Крыму (2017-19). С юридической точки зрения сейчас идет межгосударственный вооруженный конфликт – это никем не отрицается.

"Во время этого конфликта полноценно применяется международное право ведения войны – Женевские и Гаагские конвенции. Даже государство-агрессор, скрипя зубами, вынуждено это констатировать. Почти ничего не изменится от каких-либо их формальных объявлений войны", – объяснил Бабин.

C точки зрения международного права неважно, объявит Россия войну Украине или нет, согласен посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич. Россия уже начала агрессию, и Генассамблея ООН четко определила это в резолюции от 2 марта, ее поддержала 141 страна.

"Есть решения и других организаций – ЕС, Совета Европы. Россия неправомерно совершила агрессию против Украины еще в феврале 2014-го, теперь это приняло форму полномасштабного вторжения. Это зафиксировано везде. Сам факт объявления войны со стороны России ни на что не влияет", – объяснил Кориневич LIGA.net.

В международном праве нет каких-либо норм, запрещающих продавать или поставлять оружие стране, которая официально находится в состоянии войны, подтверждает Бабин. 

"Конечно, есть нейтралитет, – говорит он. – Но мы уже находимся в состоянии вооруженного конфликта с РФ. Это факт. И то, что Россия объявит войну Украине, юридическое измерение не изменит. Как не изменит и сухие обязательства, права, интересы третьих стран".

Кориневич считает невозможным, что официальное объявление войны помешает поставкам оружия Украине: "Только прямое применение вооруженной силы свидетельствует о наличии международного вооруженного конфликта. Поставки оружия – это не участие в войне".

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При всех этих угрозах Кремль согласовывает назначение американского посла в Москве, отмечает Бабин. "Все понимают, что эти заявления ничего не стоят… Это информационный кич, который к международному праву отношения не имеет", – добавил юрист.

Однако объявление войны Путиным может привести к ухудшению положения жителей временно оккупированных территорий. РФ может объявить там преступное военное положение, в том числе в Крыму.

"Это усилит репрессивное давление на местное население на оккупированных территориях", – объясняет Бабин.

СПРАВКА. Принуждение жителей оккупированных территорий к службе в армии страны-оккупанта прямо запрещается 51 статьей Женевской конвенции (1949). Их вообще нельзя привлекать к работе, которая предусматривает участие в военных операциях.

Россия официальным объявлением войны получит только больше проблем, говорит LIGA.net эксперт-международник Украинской призмы Александр Краев. Оно сулит России проблемы в ООН, которую Москва использует для легитимизации и попыток получить политические плюсы. И это будет совсем новый уровень общественной паранойи в РФ.

"Объявление войны дает право объявлять мобилизацию, переводить страну на военные рельсы. Но даже отсутствие объявленной войны не мешает Путину говорить о мобилизации 300 000, а на самом деле проводить мобилизацию более 1 000 000", – объясняет Краев.

В случае официального объявления войны для Украины и партнеров должен стать вопрос полной изоляции РФ – как первой в истории ядерной страны, которая пошла на этот шаг.

"Это должно быть исключение из ООН, полная визовая, экономическая, политическая, военная изоляция, – говорит Краев. – Это перевод вооруженных сил США на DEFCON 3 или даже DEFCON 2 – то есть подготовка к прямому ядерному конфликту. Реагирование – как на официальное начало Третьей мировой войны. По сути, это оно и будет".

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Путин готовит аннексию. Что будет дальше на войне России с Украиной: три сценария

Журналист LIGA.net
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