Путин готовит аннексию. Что будет дальше на войне России с Украиной: три сценария

30 сентября российский диктатор Владимир Путин, прикрываясь псевдореферендумами на оккупированных территориях, может объявить об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Кремль уже вынужден проводить мобилизацию в России и регулярно грозит "ядерной дубинкой", но по-прежнему называет "спецоперацией" полномасштабное вторжение в Украину.

"Есть предпосылки, что в России запустятся процессы внутренней дестабилизации, которые в перспективе месяца-двух могут очень позитивно для нас повлиять на ход войны", – говорит LIGA.net военный эксперт, участник миротворческих операций ООН Алексей Мельник.

Будет ли Путин искать переговоров, как мобилизация повлияет на фронт и ситуацию в самой России – три сценария от LIGA.net.

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ПЕРВЫЙ СЦЕНАРИЙ: ПУТИН ЗОВЕТ ЗАПАД НА ПЕРЕГОВОРЫ

Риск – заморозка линии фронта, ядерный шантаж

Итак, Путин уже поднял ставки: в один день объявил о мобилизации, поддержал фейковые референдумы и пригрозил ядерным оружием. Это – приглашение на переговоры, считает эксперт-международник Украинского института будущего Илия Куса.

"Это делается, чтобы склонить Запад к переговорам по Украине. Чтобы Запад, по сути, признал эксклюзивную сферу влияния, сферу интересов России на территории Украины", – говорит Куса LIGA.net.

После референдумов и аннексий никаких переговоров с Россией быть не может, предупреждали у президента Зеленского. Но это не противоречит искаженной логике Путина, который считает, что воюет с коллективным Западом и будет вести переговоры с США, считает эксперт.

Пока Запад не готов идти на компромиссы с Кремлем, уверен он. Успешное контрнаступление ВСУ под Харьковом подняло дух – и там верят, что поставки оружия могут изменить ситуацию. Партнеры готовят новую военную помощь и обещают поддержку – сколько потребуется.

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Поэтому Россия делает ставку на зиму и социально-экономические проблемы в Европе, говорит Куса. К тому же осенью – промежуточные выборы в Сенат США, где могут победить республиканцы-трамписты – сторонники снижения внешней помощи Украине.

"Путин надеется, что зимой на Западе будет сложная ситуация, и они захотят взять паузу. Заключить если не мирный договор, то хотя бы перемирие, зафиксировать линию фронта", – говорит эксперт.

В ядерный ультиматум России в стиле "уходите – или ударим" Куса не сильно верит: это в корне изменит природу конфликта.

"Россияне посылают сигнал Западу: если РФ будут загонять в угол, они рассматрят ядерный аргумент. Как во времена холодной войны. Пока это так. Но мы еще не в той ситуации, где у РФ нет другого выбора и они должны применить ядерное оружие", – говорит Куса.

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В любом случае война будет продолжаться, на изменение позиции стран надо смотреть зимой, считает эксперт. Россия перед переговорами попытается взять реванш за поражение под Харьковом – перехватить инициативу и захватить еще часть территорий.

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ВТОРОЙ СЦЕНАРИЙ. КОНВЕНЦИОНАЛЬНАЯ ВОЙНА С МОБИЛИЗАЦИЕЙ

Риски – эскалация на фронте, непредсказуемость РФ

Украина наступает на северном и южном участках фронта, а РФ пытается идти вперед на Донбассе, говорят в Пентагоне. На фоне этих боевых действий РФ со скрипом проводит мобилизацию – уже есть случай стрельбы по военкому, очереди на границах и протесты в Дагестане.

Ситуация пока неоднозначная, говорит LIGA.net военный эксперт Алексей Мельник, Центр Разумкова. Многое зависит от того, сможет ли Кремль собрать 300 000 резервистов (не исключено, что реальный план – до 1 000 000) и придушить протесты, не возвраящая с фронта Росгвардию.

"Есть предпосылки, что в России запустятся процессы внутренней дестабилизации, которые в перспективе месяца-двух могут очень позитивно повлиять для нас на ход конфликта. Но пока трудно давать однозначную оценку", – отмечает Мельник.

Другой вопрос – как РФ будет использовать тех, кого сможет мобилизовать. Bloomberg пишет, что Кремль якобы может бросить их на захват Харькова и Одессы. Мельник по этому поводу скептичен.

По его словам, РФ пока пытается заткнуть мобилизованными потери в подразделениях на фронте, а также мобилизует водителей с грузовиками из частного сектора для улучшения логистики. Но из-за давления на военное руководство РФ будет готовить новые боевые подразделения слишком быстро – от нескольких недель до месяца.

Эти подразделения не будут представлять серьезную силу, которая может повлиять на ход боевых действий и позволит России перейти в наступление, уверен он: "Общий итог – российская мобилизация не изменит стратегический баланс. Но, конечно, это будет дополнительная нагрузка и дополнительная эскалация на линии фронта".

Один из центров возможной эскалации – Беларусь. Сейчас там взялись проверять ж/д под нужды военных, сообщал Telegram-канал Беларускій гаюн. Вероятность повторного вторжения на севере с беларускими войсками – довольно низкая, считает Мельник.

"Но мы должны помнить, что российское руководство постоянно совершает стратегические ошибки и просчеты, – говорит эксперт. – Даже когда есть все аргументы, что это маловероятно, надо иметь в виду пунктик о нелогичности и непрогнозируемости российских шагов".

ВСУ не остановились после быстрого наступления под Харьковом, напоминает Мельник. Темпы и масштабы меньше, но динамика сохраняется. Эксперт не исключает, что у ВСУ достаточно потенциала развивать наступление, если на участках будет ослабление фронта.

"Моя оценка – следующие две точки в районе Донецка и на южном направлении в районе Херсона", – говорит эксперт.

Россия также, вероятно, продолжит ракетный террор.

Осенью Украина должна получить первые батареи западного ПВО – немецких IRIS-T и NASAMS. К тому же ВСУ быстро приловчились сбивать иранские дроны. Все это дает поводы для осторожно оптимизма, считает Мельник. Обеспечить защиту всех объектов невозможно (их слишком много), но о "приемлемом уровне защиты" говорить можно.

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ТРЕТИЙ СЦЕНАРИЙ: ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ

Риски – разве что для России

Вопрос объявления войны – это рудимент современного права, говорит LIGA.net Борис Бабин, юрист-международник, экс-представитель президента в Крыму (2017-19). С юридической точки зрения сейчас идет межгосударственный вооруженный конфликт – это никем не отрицается.

"Во время этого конфликта полноценно применяется международное право ведения войны – Женевские и Гаагские конвенции. Даже государство-агрессор, скрипя зубами, вынуждено это констатировать. Почти ничего не изменится от каких-либо их формальных объявлений войны", – объяснил Бабин.

C точки зрения международного права неважно, объявит Россия войну Украине или нет, согласен посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич. Россия уже начала агрессию, и Генассамблея ООН четко определила это в резолюции от 2 марта, ее поддержала 141 страна.

"Есть решения и других организаций – ЕС, Совета Европы. Россия неправомерно совершила агрессию против Украины еще в феврале 2014-го, теперь это приняло форму полномасштабного вторжения. Это зафиксировано везде. Сам факт объявления войны со стороны России ни на что не влияет", – объяснил Кориневич LIGA.net.

В международном праве нет каких-либо норм, запрещающих продавать или поставлять оружие стране, которая официально находится в состоянии войны, подтверждает Бабин.

"Конечно, есть нейтралитет, – говорит он. – Но мы уже находимся в состоянии вооруженного конфликта с РФ. Это факт. И то, что Россия объявит войну Украине, юридическое измерение не изменит. Как не изменит и сухие обязательства, права, интересы третьих стран".

Кориневич считает невозможным, что официальное объявление войны помешает поставкам оружия Украине: "Только прямое применение вооруженной силы свидетельствует о наличии международного вооруженного конфликта. Поставки оружия – это не участие в войне".

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При всех этих угрозах Кремль согласовывает назначение американского посла в Москве, отмечает Бабин. "Все понимают, что эти заявления ничего не стоят… Это информационный кич, который к международному праву отношения не имеет", – добавил юрист.

Однако объявление войны Путиным может привести к ухудшению положения жителей временно оккупированных территорий. РФ может объявить там преступное военное положение, в том числе в Крыму.

"Это усилит репрессивное давление на местное население на оккупированных территориях", – объясняет Бабин.

СПРАВКА. Принуждение жителей оккупированных территорий к службе в армии страны-оккупанта прямо запрещается 51 статьей Женевской конвенции (1949). Их вообще нельзя привлекать к работе, которая предусматривает участие в военных операциях.

Россия официальным объявлением войны получит только больше проблем, говорит LIGA.net эксперт-международник Украинской призмы Александр Краев. Оно сулит России проблемы в ООН, которую Москва использует для легитимизации и попыток получить политические плюсы. И это будет совсем новый уровень общественной паранойи в РФ.

"Объявление войны дает право объявлять мобилизацию, переводить страну на военные рельсы. Но даже отсутствие объявленной войны не мешает Путину говорить о мобилизации 300 000, а на самом деле проводить мобилизацию более 1 000 000", – объясняет Краев.

В случае официального объявления войны для Украины и партнеров должен стать вопрос полной изоляции РФ – как первой в истории ядерной страны, которая пошла на этот шаг.

"Это должно быть исключение из ООН, полная визовая, экономическая, политическая, военная изоляция, – говорит Краев. – Это перевод вооруженных сил США на DEFCON 3 или даже DEFCON 2 – то есть подготовка к прямому ядерному конфликту. Реагирование – как на официальное начало Третьей мировой войны. По сути, это оно и будет".

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