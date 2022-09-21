"Для россиян это будет убийственная зима". Почему мобилизация в России не поможет Путину

Российский диктатор Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России, на войну против Украины должно отправиться как минимум 300 000 россиян. Сколько точно – тайна.

Мобилизацией Путин пытается решить внутриполитические и военные проблемы, но лишь отсрочит их, говорит LIGA.net военный аналитик Defense Express Сергей Згурец: "Личного состава в таком количестве все равно не хватит для решения боевых задач. Скомплектовать их в короткий промежуток времени невозможно".

На ход войны мобилизация особо не повлияет, говорят эксперты. "Есть ли разница для ракеты HIMARS или снаряда M777, сколько в точке прицеливания находится российских оккупантов – три или триста?" — объясняет LIGA.net военный эксперт и полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Что нужно знать о мобилизации в РФ, сколько времени нужно на подготовку резервов и чем это может закончиться для режима Путина: краткий обзор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 21 сентября утром российский диктатор выступил с обращением, где в очередной раз рассказал пропагандистский бред об "украинских неонацистах". Ключевые сообщения: Путин подписал указ о "частичной" мобилизации и поддержал фейковые "референдумы" на захваченных территориях.

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Указ Путина не дает четкого ответа на вопрос, кого именно мобилизуют. По словам российского диктатора, призыву будут подлежать только военнообязанные запаса – "прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и опыт".

Но в тексте указа нет ни слова о том, что мобилизовывать будут исключительно служивших. Как и о том, что мобилизация пройдет мимо студентов.

Хотя министр обороны Сергей Шойгу заверил, что студентов и срочников мобилизовывать не будут, но глава оборонного комитета нелегитимной Госдумы Андрей Картаполов не исключил призыв выпускников военных кафедр, если их военно-учетные специальности будут востребованы.

По словам Картаполова, в первую очередь мобилизуют военнообязанных первого разряда – солдат до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.

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Но заявления политиков – это не указ. В документе нет никаких ограничений по призыву, кроме возраста, состояния здоровья и приговора суда. Указ Путина также не определяет конечную дату мобилизации.

По словам Шойгу, призовут 300 000 резервистов. Но в опубликованном указе ограничений по количеству нет. Есть тайный неопубликованный седьмой пункт указа, в котором, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "речь о количестве до 300 000 человек".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Объявив мобилизацию, Путин признал, что российская армия не может удерживать линию фронта, говорит LIGA.net военный аналитик Defense Express Сергей Згурец.

После успешных действий ВСУ на харьковском направлении создались предпосылки для активного продвижения на этом участке. Ситуация на юге так же не проста для врага. Поэтому Путин решил показать, что он как-то влияет на процессы и может найти новые способы быстрого латания дыр. Потому что старые – за счет добробатов и "вагнеровцев" – эффекта не имеют, объясняет эксперт.

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Существующими силами и средствами российская армия не может реализовать путинские прихоти, говорит LIGA.net Владислав Селезнев, военный эксперт и полковник ВСУ.

"С одной стороны, Шойгу заявляет о гибели якобы всего 6 000 российских военных, а с другой – мобилизуют 300 000 человек, – говорит эксперт. – Если Россия заходила в большую войну 200 000 военными и потеряла всего 6 000 – зачем им еще 300 000? Шойгу явно лжет".

СПРАВКА. На начало сентября по всей линии фронта действовали 110 батальонных тактических групп врага, На начало сентября по всей линии фронта действовали 110 батальонных тактических групп врага, сообщили в Главном управлении разведки. Это примерно 170 000 человек.

По словам того же Шойгу, мобилизация нужна для контроля оккупированных территорий и линии фронта в 1000 км. Но эксперты ему не верят.

"Возможно, будут начинать с охраны, но России ресурсов не хватает, в первую очередь, на передовой. Поэтому будут заводить туда, где не хватает", – говорит LIGA.net Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке.

Заявление Шойгу о контроле оккупированных территорий разоблачает очередную ложь Кремля, уверен Селезнев: "Россия нуждается как минимум в 300 000 военных, чтобы держать под контролем регионы, которые якобы на 80-90% готовы стать частью России".

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Но благодаря фейковому "присоединению" захваченных территорий Путин может получить тысячи мобилизационного потенциала. Но их качество – под вопросом. "Имеют ли жители этих территорий желание противостоять эффективной украинской армии – вопрос риторический, – объясняет Селезнев. – Поэтому возможно сопротивление и саботаж мобилизационных мероприятий, включая уничтожение российских гауляйтеров".

ЧТО ДАЛЬШЕ. По всей России уже появляются сообщения о вручении повесток. В частности, массово повестки получают медики из Москвы.

Быстро скомплектовать 300 000 военных не получится, убеждены эксперты. Для подготовки и боевого слаживания мобилизованных нужно не менее двух-трех месяцев, говорит Селезнев.

"Их нужно должным образом укомплектовать, обеспечить касками, бронежилетами и зимней формой одежды, – объясняет он. – Должно быть обеспечено боевое согласование: чтобы каждый воин был важной составляющей подразделения и умел действовать эффективно. Если этого нет – то уровень боевой способности таких подразделений будет нулевым".

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Згурец приводит пример третьего армейского корпуса, который россияне начали создавать летом 2022-го, но из-за проблем с личным составом и техникой до сих пор не сформировали.

Романенко убежден, что три месяца Путин ждать не будет и первые подразделения мобилизованных могут уйти на фронт через месяц. "Но у них будет соответствующее качество", – уточняет эксперт.

Отдельный вопрос – мотивация воевать. Ее у россиян нет, говорят эксперты.

"Перед российской военной машиной стоит очень амбициозная и очень сложная для реализации задача, – говорит Селезнев. – Нельзя немотивированных людей поставить в строй и требовать от них эффективного выполнения боевых задач".

Далеко не все захотят служить и поэтому повесток будет не 300 000, а гораздо больше, прогнозирует LIGA.net председатель правления Центра оборонных стратегий, экс-министр обороны Украины (2019-2020) Андрей Загороднюк: "А дальше начнется взяточничество и бегство. И в России может быть большой социальный кризис".

Мобилизация РФ особо не отразится на ходе войны, прогнозируют эксперты.

"ВСУ отреагируют на это так же, как отреагировали до этого, – говорит Загороднюк. – Мы уничтожили/ранили/взяли в плен/заставили стать дезертирами около 100 000 россиян. Если нужно будет уничтожить еще 300 000 – так и будет".

СПРАВКА. По состоянию на 21 сентября потери личного состава армии РФ составляют 55 110 человек, По состоянию на 21 сентября потери личного состава армии РФ составляют 55 110 человек, сообщает Генштаб.

Если Путин решит потратить три-четыре месяца на подготовку мобилизованных, то они отправятся в Украину зимой. "Зима будет для россиян убийственной, учитывая, как они обеспечивают имеющиеся подразделения", — говорит Згурец.

Если автоматов и бронежилетов мобилизованным, по мнению экспертов, должно хватить, то с зимней формой одежды будут проблемы.

"Технику Россия и так снимает с баз хранения в течение нескольких последних месяцев, – продолжает Згурец. – Если техники нет – тогда это просто мясорубка".

Итогом мобилизации станет только увеличение числа погибших российских военных, резюмирует Селезнев.

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