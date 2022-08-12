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Дайджест | Путин грабит Украину на триллионы. Но, похоже, проглотит удар по Крыму. Обзор западных СМИ

Цей матеріал також доступний українською
Путин грабит Украину на триллионы. Но, похоже, проглотит удар по Крыму. Обзор западных СМИ - Фото
Удар по авиабазе в Новофедоровке (Фото - EPA)
12.08.2022, 17:14

Обзор топовых медиа: Россия пытается украсть у Украины полезные ископаемые, чем Путин ответит за Новофедоровку

Россия не только оккупирует украинские территории — она грабит недра на триллионы долларов, чем Москва может ответить на взрывы в Новофедоровке и как шантаж Кремля разбудил пассивную Германию.

Что западная пресса пишет о войне России в Украине – обзор LIGA.net.

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The Washington Post: Украина рискует потерять свои минералы из-за войны

Кремль не только оккупирует территории Украины в захватнической войне, он еще и грабит ее. За шесть месяцев этой войны Россия получила контроль над одной из крупнейших в Европе территорий с природными ресурсами, которые стоят десятки триллионов долларов, пишет The Washington Post.

Львиная доля месторождений — уголь. Но там много других ресурсов, в частности те, которые используются в авиапромышленности или производстве смартфонов. Если Кремлю удастся аннексировать захваченные территории (как считают официальные лица США, он попытается это сделать в ближайшие месяцы), Киев потеряет доступ почти к двум третям месторождений. Речь идет о природном газе, нефти и редкоземельных материалах.

Путин грабит Украину на триллионы. Но, похоже, проглотит удар по Крыму. Обзор западных СМИ

Это может быть опасно для будущего экономики, ведь без собственного сырья Украина станет похожа на одну из стран Балтии, то есть будет не в состоянии поддерживать свою индустриальную экономику.

Прямо сейчас Россия удерживает территории с месторождениями металлов и минералов, по меньшей мере, на $12,4 трлн. Помимо 63% угольных месторождений Москва захватила 11% нефтяных месторождений, 20% – природного газа, 33% – редкоземельных и других критических минералов, включая литий, и 42% – месторождений металлов.

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The Telegraph: Путину нечем ответить на удар по Крыму

Большинство россиян, похоже, не осознают ужасов войны против Украины. Чтобы ситуация оставалась именно такой, Кремль все время лжет. Так, в апреле российская пропаганда врала о "взрыве бортового боеприпаса" на уничтоженном Украиной крейсере "Москва", пишет The Telegraph.

Удар ВСУ по крупной российской авиабазе в Новофедоровке стал новым сигналом простым россиянам, как действительно проходит "спецоперация".

И хотя такие новости повышают боевой дух украинцев, осторожные голоса уже раздаются: не повлечет ли это событие дальнейшей эскалации со стороны России?

Путин грабит Украину на триллионы. Но, похоже, проглотит удар по Крыму. Обзор западных СМИ

На самом деле, вопрос должен звучать несколько иначе: чем именно может ответить Кремль? С одной стороны — да, у них есть достаточный запас крылатых ракет, чтобы без разбора бить по гражданским объектам. С другой — способность войск РФ достигать ощутимых целей уменьшается с каждым днем.

Высокоточное западное оружие преломило ход войны в пользу Украины. Добавьте к этому проблемы с личным составом российской армии, уже страдающей от большого количества насильственно мобилизованных и бывших заключенных.

Как бы ни хотел Кремль замылить глаза, неудачи будут все заметнее, считает издание. Сказать, что все идет по плану, больше нельзя.

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The Economist: Благодаря Путину Германия проснулась

Война России против Украины меняет многое. Швеция и Финляндия решили присоединиться к блоку НАТО. Украина объединилась на волне патриотизма. Страны Европы ищут, чем заменить российские энергоресурсы.

А еще война наконец-то разбудила Германию, пишет The Economist.

Самодовольному и пассивному Берлину это было нужно. Очень долго немецкие политики отказывались замечать, что окружающий мир изменился. И теперь граждане страны соглашаются с тем, что ФРГ необходимы кардинальные изменения в экономике и безопасности. Ведь до сих пор германская зависимость от российских энергоносителей спонсирует войну против Украины.

Путин грабит Украину на триллионы. Но, похоже, проглотит удар по Крыму. Обзор западных СМИ

Бывший канцлер Ангела Меркель активно пропагандировала идею, что торговля и дружеские отношения с Москвой обуздают ее воинственность. Поэтому зависимость от Кремля только росла — быстрыми темпами.

Сейчас рождается новая Германия, которая разрывает со своим пацифистским и пассивным прошлым. Когда Путин начал вторжение, 55% газа Германия покупали в России. В Москве активно угрожали: в любую секунду поставка газа прекратится и треть предприятий закроется. На самом деле, уже сейчас на зиму у Германии достаточно газа. Промышленность оказалась способна сократить свои аппетиты. Закрытые угольные электростанции расконсервируются. В планах — продолжить работу трех атомных станций, которые хотели закрыть.

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц обещает увеличить расходы на оборону и наконец начал передавать оружие Украине. В скором времени, пишет издание, будет обнародована новая стратегия национальной безопасности.

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Путин грабит Украину на триллионы. Но, похоже, проглотит удар по Крыму. Обзор западных СМИ

спецкореспондент LIGA.net
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