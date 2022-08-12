Путин грабит Украину на триллионы. Но, похоже, проглотит удар по Крыму. Обзор западных СМИ

Россия не только оккупирует украинские территории — она грабит недра на триллионы долларов, чем Москва может ответить на взрывы в Новофедоровке и как шантаж Кремля разбудил пассивную Германию.

Что западная пресса пишет о войне России в Украине – обзор LIGA.net.



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The Washington Post: Украина рискует потерять свои минералы из-за войны

Кремль не только оккупирует территории Украины в захватнической войне, он еще и грабит ее. За шесть месяцев этой войны Россия получила контроль над одной из крупнейших в Европе территорий с природными ресурсами, которые стоят десятки триллионов долларов, пишет The Washington Post.

Львиная доля месторождений — уголь. Но там много других ресурсов, в частности те, которые используются в авиапромышленности или производстве смартфонов. Если Кремлю удастся аннексировать захваченные территории (как считают официальные лица США, он попытается это сделать в ближайшие месяцы), Киев потеряет доступ почти к двум третям месторождений. Речь идет о природном газе, нефти и редкоземельных материалах.

Это может быть опасно для будущего экономики, ведь без собственного сырья Украина станет похожа на одну из стран Балтии, то есть будет не в состоянии поддерживать свою индустриальную экономику.

Прямо сейчас Россия удерживает территории с месторождениями металлов и минералов, по меньшей мере, на $12,4 трлн. Помимо 63% угольных месторождений Москва захватила 11% нефтяных месторождений, 20% – природного газа, 33% – редкоземельных и других критических минералов, включая литий, и 42% – месторождений металлов.

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The Telegraph: Путину нечем ответить на удар по Крыму

Большинство россиян, похоже, не осознают ужасов войны против Украины. Чтобы ситуация оставалась именно такой, Кремль все время лжет. Так, в апреле российская пропаганда врала о "взрыве бортового боеприпаса" на уничтоженном Украиной крейсере "Москва", пишет The Telegraph.

Удар ВСУ по крупной российской авиабазе в Новофедоровке стал новым сигналом простым россиянам, как действительно проходит "спецоперация".

И хотя такие новости повышают боевой дух украинцев, осторожные голоса уже раздаются: не повлечет ли это событие дальнейшей эскалации со стороны России?

На самом деле, вопрос должен звучать несколько иначе: чем именно может ответить Кремль? С одной стороны — да, у них есть достаточный запас крылатых ракет, чтобы без разбора бить по гражданским объектам. С другой — способность войск РФ достигать ощутимых целей уменьшается с каждым днем.

Высокоточное западное оружие преломило ход войны в пользу Украины. Добавьте к этому проблемы с личным составом российской армии, уже страдающей от большого количества насильственно мобилизованных и бывших заключенных.

Как бы ни хотел Кремль замылить глаза, неудачи будут все заметнее, считает издание. Сказать, что все идет по плану, больше нельзя.

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The Economist: Благодаря Путину Германия проснулась

Война России против Украины меняет многое. Швеция и Финляндия решили присоединиться к блоку НАТО. Украина объединилась на волне патриотизма. Страны Европы ищут, чем заменить российские энергоресурсы.

А еще война наконец-то разбудила Германию, пишет The Economist.

Самодовольному и пассивному Берлину это было нужно. Очень долго немецкие политики отказывались замечать, что окружающий мир изменился. И теперь граждане страны соглашаются с тем, что ФРГ необходимы кардинальные изменения в экономике и безопасности. Ведь до сих пор германская зависимость от российских энергоносителей спонсирует войну против Украины.

Бывший канцлер Ангела Меркель активно пропагандировала идею, что торговля и дружеские отношения с Москвой обуздают ее воинственность. Поэтому зависимость от Кремля только росла — быстрыми темпами.

Сейчас рождается новая Германия, которая разрывает со своим пацифистским и пассивным прошлым. Когда Путин начал вторжение, 55% газа Германия покупали в России. В Москве активно угрожали: в любую секунду поставка газа прекратится и треть предприятий закроется. На самом деле, уже сейчас на зиму у Германии достаточно газа. Промышленность оказалась способна сократить свои аппетиты. Закрытые угольные электростанции расконсервируются. В планах — продолжить работу трех атомных станций, которые хотели закрыть.

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц обещает увеличить расходы на оборону и наконец начал передавать оружие Украине. В скором времени, пишет издание, будет обнародована новая стратегия национальной безопасности.

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