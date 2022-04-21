Путин не остановится на Донбассе, НАТО пора пригласить Украину. Обзор западных медиа

Почему НАТО должно с радостью пригласить Украину в свои ряды, как политическая карьера Олафа Шольца рискует кончиться, едва начавшись, и как Россия планирует сохранять за собой сухопутный коридор в Крым.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.

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The Atlantic: НАТО должна пригласить к себе Украину

После позорного поражения последних двух месяцев диктатор Владимир Путин повышает ставки. Он перевооружает армию, пополняет запасы и готовится к большому наступлению на Донбассе, пишет для The Atlantic американский политолог и экспредставитель США при НАТО Иво Даалдер.

Даже если Путину удастся победить на Донбассе, это вряд ли его остановит. Переговоры он использует только для собственных военных целей. Пока Путин будет оставаться у власти, он будет пытаться переписать историю, сложившуюся в мире после распада СССР.

В настоящее время США и союзники поставляют Украине тяжелое вооружение, чтобы не только помочь противостоять РФ, но и, возможно, выиграть войну.

Однако уже сейчас Западу нужно задать себе вопрос: что делать с Украиной, когда боевые действия замедлятся или война закончится?

Ответ прост и очевиден: Украина должна быть полноправным членом Евросоюза и НАТО. Конечно, путинская Россия будет протестовать. Но уже сейчас очевидно, что только членство в НАТО дарит странам настоящую безопасность. И Альянс должен быть рад приветствовать Украину в своих рядах.

Ничем не спровоцированная агрессия Москвы доказывает, что многолетние жалобы Кремля о "приближении НАТО к границам" были обычным оправданием своих ревизионистских целей. Альянс не представлял угрозы для Кремля, президент США Джо Байден и другие лидеры стран-членов НАТО вслух говорили, что не будут защищать Украину. Если бы Украина была в Альянсе, Россия, скорее всего, побоялась бы нападать.

В 2008 году члены Альянса отказали Украине для того, чтобы "не провоцировать Москву". Сейчас это должно измениться, ведь всем очевидно, что Россию и не нужно ни на что провоцировать. Важнейшей для Киева должна быть твердая позиция США в этом вопросе. Мало кто из нынешних лидеров так просчитался, как диктатор России. А принятие Украины в НАТО означало бы окончательный провал его непутевой стратегии.

Bloomberg: Стратегии Шольца по Украине не выглядит серьезно для союзников Берлина

Канцлер Германии Олаф Шольц — под огнем критики из-за отказа помогать Украине. 63-летний социал-демократ противился прямым поставкам танков и другого тяжелого вооружения в Украину и выступал против эмбарго на российские нефть и газ, пишет Bloomberg.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в среду на пресс-конференции в Риге, стоя рядом с главой МИД Германии Анналеной Бербок, что пришло время для полноценной поддержки Украины.

Он также призвал Германию "делать правильные вещи" и поддержать предложение о санкционировании импорта российской нефти.

Бывший президент Европейского совета Дональд Туск был еще более откровенен в своих заявлениях и призвал Германию "доказать, что они сделали правильные выводы из своей истории".

После видеовстречи с Большой семеркой у Шольца был шанс исправиться, но он еще больше запутался, утверждая, что у Германии нет необходимого вооружения. Канцлер также выразил сомнения, смогут ли украинские военные пользоваться им. А наконец добавил, что не будет втягивать Германию в войну. Так что оружие, которое Киев просил у Германии для ВСУ, из конечного списка потребностей кто-то просто вычеркнул, сообщил посол Украины Андрей Мельник.

Шольца критикуют и в Германии. Депутат от Свободных демократов и глава оборонного комитета Мари-Агнесс Страк-Циммерманн заявила, что планы канцлера по поставкам оружия во вторник не оправдались, а Германия "отстает в борьбе за свободу и права человека".

Антон Гофрейтер, депутат от Зеленых, предупредил, что третья мировая война может произойти, если Украина не остановит Путина.

Отвечая своим критикам, Шольц, вместо извинений, назвал их "мальчиками и девочками". Газета Bild прямо обвинила Шольца в том, что он не защищает национальные интересы Германии и недостаточно дистанцируется от своего бывшего босса Герхарда Шредера.

Foreign Policy: Сухопутный коридор в Крым — конечная цель россиян?

После провала первоочередных планов по захвату Киева Москва снизила аппетиты и сейчас сконцентрировалась на Донбассе, пишет Foreign Policy.

Кроме захвата Донецкой и Луганской областей, вероятно, для россиян важно и удержание сухопутного коридора в оккупированный Крым. Хватит ли Путину этого "моста" — пока сложно сказать.

Потеря дополнительных территорий еще больше ударит по экономике Украины, пишет издание. С другой стороны, содержание коридора для россиян будет очень сложным, учитывая большую территорию, которую трудно защищать, и непопулярность захватчиков среди русскоговорящего юга.

Для Путина важно отрезать Украину от всех морских портов. Херсон уже оккупирован, Николаев подвергается сокрушительной бомбардировке. Эксперты говорят, что попытка захватить Одессу зависит от успехов на Донбассе.

Популярность России в южных регионах практически уничтожена. 60% украинцев сказали, что будут бороться с оккупантом и их марионетками в случае захвата городов (речь идет о довоенном опросе КМИС за 5-13 февраля 2002 года методом телефонного интервью; выборка — 2 000 респондентов). И даже захватив сухопутный коридор, России придется договариваться о нем с Украиной, которая вряд ли согласится на это.



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