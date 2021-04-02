Путин снова бряцает оружием, Украина в смартфоне, банкротство ИСД. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Минцифры в Дії, или зачем Михаил Федоров покупает в Интернете поддельные документы

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров создает Украину в смартфоне. У него неплохо получается: Дія, цифровые паспорта и многое другое. Но есть риск – разница между Украиной за окном и Украиной в смартфоне очень большая. И львиная часть украинцев не имеет ко второй никакого отношения.

Федоров этот риск понимает, и в этом году собирается подключить 6000 школ и больниц. Деньги на это он выбивать научился. В этом году потратят 500 млн грн. Большое интервью с самым молодым и очень эффектвивным министром. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Путин снова бряцает оружием и угрожает. США обещают помощь Украине: что происходит

Россияне снова угрожают украинцам. Бряцают оружием. Грозно стягивают войска к границе. Пугают.

Украина обратилась к союзникам в НАТО и США: друзья, Россия снова быкует. Давайте совместно полетаем туда – сюда с авиацией НАТО в пределах украинского воздушного пространства.

По военным и дипломатическим каналам НАТО и США на всякий случай сказали Москве: тронете украинцев – получите по башке (разговор генштаба США с генштабом РФ не разглашался, но публичная коммуникация вполне однозначная). И на всякий подняли по готовности войска в странах Европы.

Есть несколько сценариев (они в тексте). Но мы помним, как Путин обычно поднимает рейтинг: истерика, страх, война.

Рейтинг у него сейчас так низко, как был только в середине 2000-х.

Кроме того, угрозой войны можно еще и торговать. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Суд открыл дело о банкротстве корпорации ИСД

Один из колоссов украинского бизнеса – корпорация Индустриальный союз Донбасса – угодила в процедуру банкротства. Это еще не финал, судебная процедура может растянутся на годы, но вряд ли ИСД в ее нынешнем виде способна из нее выбраться. И вряд ли оболочка, в которую превратилась компания сейчас кому-то нужна. Не нужна она гораздо больше. С ее уходом закончится целая эпоха.

Именно ИСД объединяла активы погибшего Донецкого бизнесмена Евгения Щербаня и Рината Ахметова. Она сделала мультимиллионерами Сергея Таруту и Виталия Гайдука. Из-за исчезнувших вливаний в компанию со стороны нынешнего акционера – российского ВЭБ, отбывает тюремное заключение в России бизнес-партнер Таруты и Гайдука Олег Мкртчан.

В конце прошлого года наследник Щербаня — Евгений Щербань-младший публично заявил о претензиях на наследство отца. Если у него и были надежды на успех, то с банкротством ИСД сделать это будет еще сложнее. Наследства почти нет. Больше по ссылке.

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