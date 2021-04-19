Россия резко нарастила военное присутствие у границ Европы, создав угрозу полномасштабного вторжения в Украину. Запад единогласно призывает Кремль к деэскалации и прямо говорит, что не бросит официальный Киев наедине с Москвой. В ответ на российские "учения" Украина организовала собственные. Тем временем НАТО проводит военные учения, чтобы показать, что Альянс будет защищать союзников. Вся ситуация на континенте – в одной инфографике от LIGA.net.

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30 марта Украина заявила, что Россия начала стягивать войска к западной границе – тогда вдоль всего периметра (Воронежская, Брянская, Ростовская области), на оккупированных Донбассе и Крыму находилось 28 батальонных тактических групп РФ. Одновременно с этим оккупанты чаще начали стрелять по украинским военным. На сегодняшний день, по данным разведки, около границ Украины сосредоточены более 100 000 военных (главный дипломат ЕС заявляет о 150 000). Кремль скопил у границ около 350 самолетов и 250 вертолетов, а поддержку с моря обеспечивают приблизительно 40 боевых кораблей/катеров и две подводные лодки.

Перемещение войск Россия комментировать отказывается, заявляя, что не должна оправдываться (на самом деле должна), но уточняя, что это общевойсковые учения и ответ на якобы рост числа солдат НАТО у границ России и многоэтапные учения Defender Europe-2021. При этом легенда учений предполагает наступление, а не оборону. Одновременно Россия ведет войну и на информационном фронте: распускает фейки о "подготовке наступления Украины на Донбассе" и едва ли не ежедневно угрожает украинцам войной. В разведке считают, что Москва готовит провокацию как повод для нового вторжения.

На фоне роста напряженности практически все страны НАТО и ЕС выразили единогласную поддержку Украине, призвав Россию прекратить агрессию. Президент США Байден позвонил Путину и призвал к деэскалации, "дав ясно понять", что США "будут действовать решительно" в ответ на агрессию Кремля. США ввели новые жесткие санкции против России, предупредив Путина, что "могут пойти дальше".

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Значительно активизировалась и Украина. На дипломатическом фронте Кулеба и Зеленский сделали десятки звонков и провели десятки встреч на высших уровнях в течение пары недель. На военном организованы учения по всей территории страны. Украинские танкисты учатся ставить дымовые завесы и проводят стрельбы, тренируются бойцы терробороны и десант. СБУ, полиция и Нацгвардия тренируются защищаться от диверсантов в Одесской, Харьковской и Херсонской областях.

Сегодня в распоряжении Украины для борьбы с российской агрессией есть около 240 000 действующих военных (плюс находящиеся в резерве бойцы), входящих в состав десятка моторизированных, горно-штурмовых, танковых, десантно-штурмовых бригад. По технике: более 800 танков, тысячи БТРов, артиллерия, беспилотники (большая часть из них предназначены для разведки или устарели, только десяток – ударных), сотни вертолетов и самолетов, полсотни американских пусковых противотанковых установок Javelin, а также сотни украинских противотанковых Стугн и Корсаров.

Украина готовится принять участие в совместных со странами НАТО учениях, которых в этом году будет несколько. Часть из них пройдет в Украине (в Черном море, на Яворовском полигоне, в Николаевской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях), а в некоторых (Defender Europe-2021), которые произойдут на восточных границах НАТО (Эстония, Румыния, Литва), примут участие украинские военные.

Играя на повышение, Путин надеялся запугать весь мир перспективой новой войны и получить дополнительные "карты" для переговоров с Западом, но, кажется, пока что он достиг противоположного эффекта – сплотил вокруг Украины весь цивилизованный мир. Даже тех, кто в этой партии мог быть потенциальным партнером Кремля. И сегодня партнеры Украины готовы поддержать страну оружием в случае агрессии Москвы.

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