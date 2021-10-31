"Путин в шоке". Как Россия устроила истерику и запустила хакеров с фейком о Bayraktar

Российские хакеры взломали украинский сайт и разместили на нем фейковую новость о том, что украинская армия не применяла беспилотник Bayraktar на Донбассе. В обмен на подобные спецоперции против Украины спецслужбы РФ дают хакерам полный карт-бланш на кражу средств из западных банков и вымогательство.

Почему кремлевские СМИ сначала устроили истерику из-за использования Bayraktar против боевиков, а потом запустили фейк с отрицанием этого факта: разбор LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"УГРОЖАЛИ СЖЕЧЬ BAYRAKTAR. И НЕ СМОГЛИ"

26 октября российские гибридные войска на Донбассе обстреляли позиции ВСУ и убили украинского военного. В ответ ВСУ применили беспилотник Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой те вели огонь. Кремлевские СМИ взорвались негодованием.

Пропагандист Соловьев заявил, что в Украине – нацистская власть, и единственным ответом России может быть ее полное уничтожение, когда "кончится терпение" у Путина. Скабеева – что Зеленскому "жизненно необходима война", а применение Bayraktar – это "демарш в адрес Кремля". Она час рассказывала в прямом эфире, как Зеленский перешел красные линии и "готов освобождать Донбасс силой".

Вслед за Bayraktar в их эфирах потянулись созвучные фейки – о том, что Украина сорвала перемирие на Донбассе, в нарушение минских соглашений ввела танки, и вообще использует запрещенное вооружение. А значит, Запад должен жестко отреагировать.

"Хотя они сами регулярно используют беспилотники Орлан, которые залетают на нашу территорию, – говорит LIGA.net глава Центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко, - Причем не только в зоне ООС. Были случаи и на других участках границы".

Украинские военные периодически сбивают и подавляют эти беспилотники, используя средства радиолокационной борьбы. С начала войны россияне потеряли на Донбассе не менее 20 таких БПЛА.

"А когда Украина напрямую, не прячась, применила Bayraktar, это вызвало настоящую истерику, – объясняет Кочевенко. – За которой на самом деле скрывается страх. Путин в шоке. Их пропаганда угрожала сжечь любой Bayraktar, стоит ему взлететь. На деле же хваленые российские средства РЭБ оказались абсолютно неспособны нанести им хоть какой-то вред".

27 октября украинский сайт Диалог.ua сообщил, что неизвестные взломали их и задним числом разместили фейк, что украинский министр обороны Андрей Таран якобы опроверг применение Bayraktar против оккупантов на Донбассе. Хакеры даже приписали Тарану выдуманную цитату, что Украина вообще ни разу не использовала Bayraktar.

Этот фейк отмыли в "сером сегменте" интернета – на нескольких антиукраинских Telegram-каналах. И оттуда он пошел по кремлевским росСМИ. Его перепечатали Московский комсомолец, Первый русский, Lenta.ru, Царьград, News.ru, сайты террористов.

"Они просто не знали, как отреагировать, и поначалу реагировали импульсивно, – считает Кочевенко. – А когда стало понятно, что Запад не ведется на обвинения в адрес Украины, и эта дезинформация не достигает цели, – перешли к очень шаблонной спецоперации".

По его мнению, фейк от имени Тарана запустили, чтобы показать, что в Украине – бардак на уровне высшего военного и политического руководства. "Что ВСУ применили Bayraktar самовольно, раз Таран не в курсе. И вообще есть конфликты в военном руководстве. Это старый нарратив: Украина – неуправляемое государство. А вот у них Путин — настоящий вождь. И как же хорошо иметь такую жесткую вертикаль".

Читайте также: "Российская дезинформация? О, кошмар". Посольство США поздравило украинцев с Хэллоуином

Главная цель, которую преследует Россия – это дискредитация Украины, уверены и в Совете национальной безопасности и обороны Украины. "Причем дискредитация руководства страны, всего государственных институтов, наших военных", – объясняет LIGA.net руководитель службы по вопросам кибербезопасности аппарата СНБО Наталья Ткачук.

Через хакеров подконтрольные Кремлю российские СМИ получили информповод и ссылку на надежный украинский источник.

"Именно для создания информповода и используется механизм атаки на сайт украинского СМИ или официальную страницу органа государственной власти, на котором с помощью кибератаки размещается фейковое "официальное" сообщение. А потом мгновенно запускается кремлевская машина разгона фейков", – добавила Ткачук.

"ЭТО ПОЧЕРК РОССИЙСКИХ ХАКЕРОВ"

Большинство российских фейков направлены на четыре целевые группы, уверены в СНБО:

международное сообщество – убедить их, что Украина несостоятельна и ненадежна;

граждане Украины – чтобы поднять уровень социального напряжения, протестных настроений и недовольства;

украинцы в оккупации – чтобы убедить их в "правильном выборе";

граждане России; цель – как можно ярче обрисовывать "ужасы", которые происходят в Украине, с использованием откровенной лжи и даже постановочных видео; отвлечь от проблем в экономике.

Неизвестные хакеры уже не в первый раз взламывают украинские сайты, чтобы запустить военную дезинформацию: ранее взламывали сайт Нового времени, львовского сайта Ратуша и сайты региональных управлений Нацполиции. Хакеры вбрасывали, что польский военный убил украинского; вбрасывали дезинформацию о гибели американских офицеров и изнасилованиях во время учений Rapid Trident-2020. И даже об утечке на Ровенской АЭС (для этого взломали сайт Варашского горсовета, где разместили соответствующее сообщение).

Читайте также: #Медиагигиена | "Дело рук россиян". Как хакеры взломали сайт полиции, чтобы очернить учения с НАТО

В марте киберпреступники взломали web-сайты правительства Польши и опубликовали сообщения об утечке ядерных отходов в Литве, угрожающей полякам. Тогда в Службе безопасности Польши заявили, что "вся эта история выглядит как типичная попытка России" посеять подозрения и раскол среди западных союзников.

Ткачук из СНБО говорит: "За большинством таких кибератак на органы власти стоят российские спецслужбы и подконтрольные им хакерские группы".

Эта информация подтверждается международными партнерами Украины: США, Великобританией, Нидерландами, добавляет она.

"Причем мы знаем, что российские правоохранители дают полный карт бланш привлеченным к такой преступной активности российским хакерам: на кражу средств из западных банков и случаи вымогательства по отношению к западным странам. Это можно сравнить с пиратством в средние века", – считает Ткачук

В киберполиции LIGA.net сообщили, что принимают заявления пострадавших от взломов сайтов, но не расследуют такие случаи: "Работой России против Украины в этой сфере занимается СНБО и СБУ. Фейки и провокации – это вопросы национальной безопасности".

Национальный координационный центр кибербезопасности "фиксирует многочисленные случаи компрометации официальных информационных систем госорганов". Главной проблемой в СНБО считают элементарное пренебрежение вопросами кибербезопасности.

Сейчас Украина активно строит кибервойска, добавила Ткачук: "Это позволит нам дать сильный ответ стране-агрессору в правовом поле".

С начала года кибердепартамент СБУ, по данным LIGA.net, ликвидировал 65-тысячную армию ботов в соцсетях. В том числе – агентурную сеть, созданную 85-м центром спецслужбы ГУР ГШ для администрирования Telegram-каналов. Отбиты больше 1200 кибератак на объекты критической инфраструктуры.

Читайте также: Ихтамнеты в Амстердаме. Как Украина боролась с Россией за скифское золото

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.