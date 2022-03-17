Китай остается в стороне от войны России в Украине и ведет себя сдержанно. Конфиденциально представители КНР говорят: в любом случае война закончится в их пользу, пишет влиятельный британский журнал The Economist.

Западные правительства считают: Китай решил сидеть сложа руки и ничего не делать, ожидая, что грубая сила позволит россиянам победить в ближайшие недели.

У Китая есть веские основания желать победы Путину. Поражение и унижение российского лидера или даже его свержение сделает главу КНР Си Цзиньпина более уязвимым. Где-то за месяц до вторжения авторитарные лидеры подписали документ о "безграничной дружбе" и высказались по поводу борьбы с НАТО и Западом. Сейчас для Си Цзиньпина ставки высоки как никогда. В конце 2022 года он должен в третий раз переизбраться на должность главы Коммунистической партии и не может быть тем, кто "поддержал неудачу", пишет The Economist.

"Независимо от того, как будет разворачиваться война, Китай будет рассматривать ее как расширение своего влияния. Прежде всего это будет увеличение уровня собственного могущества, а не Кремля".

Недавно ряд американских СМИ сообщил, что Россия обратилась за военной помощью к Пекину с просьбой предоставить беспилотники, ракеты "земля-воздух" и другое. Китай назвал это дезинформацией. Си Цзиньпин совсем не хочет нести ответственность за эту войну, а хочет быть только "лучшим другом" Путина. Также нет признаков, что Китай может воспользоваться моментом и захватить Тайвань. В отличие от Путина, бросающего вызов глобальному порядку, товарищ Си ведет себя гораздо осторожнее, говорится в публикации.

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Одна из причин такой осторожности – экономическая.

Руководители китайских государственных компаний с опаской смотрят на войну. У многих есть бизнес и в России, и в Украине. COFCO, государственный продовольственный гигант, считает Украину важной базой. Государственная компания China Merchants Group владеет портовыми терминалами в Одессе. В 2020 году Харьков согласился приобрести 40 вагонов для своей системы метро у китайской государственной железнодорожной группы CRRC. Поскольку станции харьковского метро сейчас заполнены скрывающимися от российских бомбежек семьями, контракт под угрозой.

Россия любит рекламировать деловые связи с Китаем. 4 февраля в Пекине Путин обнародовал нефтегазовое соглашение на $118 млрд, объявив его частью "поворота на Восток".

Китай осуждает санкции Запада против РФ, но его собственные экономические связи с Россией будут все более ограничены.

Нефть и газ доминируют в торговых отношениях. Россия является третьим по величине поставщиком газа для Китая. Но недавние энергетические соглашения вряд ли смогут решить экономическую беду России. Китай импортировал всего 10 млрд кубов газа из России в 2021 году через газопровод Сила Сибири. Это гораздо меньше 175 млрд кубометров, которые импортирует Европа. Даже если в Китае есть аппетит к экспорту ископаемого топлива, месторождения в России не связаны с Китаем трубопроводом, пишет The Economist.

Россия может надеяться на более активное участие Китая в ее нефтяной промышленности после решения Shell и BP о выходе из РФ. Это даст Китаю "большие рычаги влияния на Россию", уверен Бен Кехил из Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон).

Оружие. На большинство других российских товаров спрос в Китае невелик. Европа и Америка в прошлом году продали Китаю товаров на сумму около $490 млрд – это в шесть раз больше, чем Россия Китаю. Оружие – единственная продукция, имеющая там высшую привлекательность. После распада СССР Россия начала продавать Китаю избыток вооружения на десятки миллиардов долларов, включая самолеты, подводные лодки, вертолеты, эсминцы и ракеты.

Эти продажи резко упали после 2006 года, отчасти из-за того, что Россия протестовала против безграничного копирования оружия Китаем, а еще потому, что Китай хотел приобрести больше современного оружия. После санкций Запада за оккупацию Крыма в 2014 году Москва согласилась продавать Китаю более качественное оборудование, но только оптом. Это позволило бы России сделать приличную прибыль до того, как технология будет неизбежно скопирована.

Сейчас Китай может потребовать более быстрой передачи передового российского оборудования, особенно подлодок и технологий ПВО.

Авиация. Россия отчаянно нуждается в оборудовании. Только США и только в 2021 году продали России самолетов, двигателей и деталей на сумму свыше $880 млн. Надежды Москвы, что Китай вмешается, были развеяны 10 марта, когда представитель российской авиации сообщил местным СМИ, что китайские фирмы теперь отказываются продавать запчасти для самолетов.

Решение китайских фирм держаться подальше от России указывает на страх перед наказаниями, которые США могут применить к ним за сотрудничество. Авиационная промышленность Китая почти полностью зависит от американских технологий, отмечает The Economist.

Электроника. ГосСМИ Китая активно рекламировали выход западных транснациональных компаний из России как возможность для китайских компаний. Для некоторых это так и есть. К примеру, Xiaomi уже владеет почти 40% рынка смартфонов в России и, вероятно, выигрывает от прекращения продаж Apple там. Впрочем, продажи Xiaomi в стране составляют всего 3% от мировых. А тяжелое состояние российской экономики может помешать новым инвестициям, говорится в материале.

Китайские банки могли бы посодействовать торговле с Россией в юанях, используя CIPS, китайскую систему трансграничных платежей. Но китайские фирмы помнят о рисках для своей репутации на других, более важных рынках, и не хотят рисковать.

Компартия Китая видит политические выгоды от войны: она помогла подпитать националистические настроения. Китайские чиновники раздувают это антиамериканской риторикой и поддерживают утверждение Путина о том, что Украина – "нацистская марионетка Запада". Официальные СМИ и националистические сайты описывают РФ как жертву того же западного издевательства, которое давно переживает Китай.

"Дипломаты из более чем десятка посольств в Пекине почти единодушны. Китай хочет, чтобы мировой порядок был построен вокруг сфер влияния: с Китаем, который будет контролировать Азию; Россией, имеющей право вето на меры безопасности в Европе; а Америку надо отбросить к ее берегам. Если такому порядку поможет российская война в Украине, пусть будет так".

Официальный Пекин считает, что война раскрыла слабость президента Джо Байдена и его страх перед ядерным арсеналом Путина. Компартия прогнозирует, что санкции не сломают волю России.

С Европой, в рынках которой Китай заинтересован, Пекин ведет себя очень осторожно. Китайские официальные лица, напротив, призывают Европу к большей самостоятельности и автономии от США.

На самом деле, Китай получит больше, чем любая другая страна, от изоляции России. Обе стороны далеки от того единства, которое США и их союзники создавали в течение десятилетий. Их системы вооружения несовместимы. У них нет договора о взаимной обороне. Россия поддерживает позицию Китая по отношению к Тайваню, но, вероятно, позиция является шаткой. Ни одна из стран не хочет вмешиваться в конфликты другой. Они также не готовы к большему, чем общая антитеррористическая, гуманитарная или эвакуационная миссии.

Один из вопросов, который стоит перед китайскими лидерами: стоит ли выгода от такого сотрудничества политических баллов не только на Западе, но и среди развивающихся стран, многие из которых также работают вместе с Китаем, но осуждают вторжение России в Украину.

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