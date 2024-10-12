Пропагандистская машина Кремля дает трещины, и россияне возмущаются онлайн, когда ложь власти слишком сильно противоречит тому, что видят своими глазами, и когда что-то затрагивает их лично. Это подрывает доверие к режиму, который делает вид, что ему совершенно безразлично.

Атака ВСУ на Курскую область оказала такое же негативное влияние на имидж Путина, как и бунт Пригожина. Украина должна ловко обличать ложь, которая лично касается россиян, потому что это сеет зерна сомнений, что Кремль может победить – пишет исследователь Питер Померанцев в статье для Foreign Affairs. LIGA.net пересказывает коротко.