Пропагандистська машина Кремля дає тріщини, і росіяни обурюються онлайн, коли брехня влади надто суперечить тому, що бачать на власні очі, і тому, що зачіпає їх особисто. Це підриває довіру до режиму, який вдає, що йому геть байдуже.

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Атака ЗСУ на Курщині мала такий самий негативний вплив на імідж Путіна, як і бунт Пригожина. Україна має вправно викривати брехню, яка особисто стосується росіян, бо це сіє зерна сумнівів, що Кремль може перемогти – пише дослідник Пітер Померанцев у статті для Foreign Affairs. LIGA.net переповідає коротко.