ЧВК Вагнера и вранье. Россия совершила массовое убийство пленных в Еленовке: что известно

Российская пропаганда обвинила Вооруженные Силы Украины в ударе по изолятору в оккупированной Еленовке, где находились украинские военнопленные, в том числе защитники Азовстали. В Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты намеренно обстреляли колонию и убили пленных. Предварительно погибли около 40 военных, 130 ранены.

Это было спланированное преступление, говорят LIGA.net в ОП. Цель – сломать украинское общество и вынудить Украину к переговорам с РФ.

По данным Главного управления разведки МО, теракт совершен руками наемников из состава ПВК Вагнера (Лига) по личной команде ее номинального владельца – Евгения Пригожина. Организация и воплощение теракта не были согласованы с управлением министерства обороны РФ.

Какая связь между российским терроризмом в Еленовке и пытками над украинскими пленными, и почему Россия только и рассчитывает на агрессивный ответ со стороны Украины: краткий обзор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 29 июля утром Минобороны РФ сообщило, что ВСУ якобы ударили из HIMARS по изолятору в Еленовке на временно оккупированном Донбассе. РФ утверждает, что в результате якобы погибли более 50 украинских пленных и были ранены еще около 75, в частности, бойцы полка Нацгвардии "Азов". По "странному стечению обстоятельств" ни один сотрудник колонии не пострадал – только украинские военные.

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Параллельно пропагандисты Кремля начали выкладывать видео из колонии. На них видна пробитая крыша и извитые железные двухъярусные кровати.

СПРАВКА. По данным Минобороны Украины, в оккупированную Еленовку вывезли, по меньшей мере, 211 военных из Азовстали. Еще 53 – в больницу оккупированного Новоазовска. Всего, утверждает британская разведка, из Азовстали в мае вышло около 1700 украинских военных.

Генштаб ВСУ заявил, что оккупанты сами намеренно обстреляли колонию с пленными, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов, которые происходили по приказу российского командования и террористов.

СПРАВКА. 28 июля в сети появились кадры, на которых один из российских военных отрезает тестикулы связанному украинскому военнопленному. Видео пыток стало вирусным в соцсетях, в частности, на популярной в США платформе Reddit, где Россию в комментариях уже сравнивают с террористами ИГИЛ.

Командование ракетных войск заявило, что ВСУ не наносили удары по Еленовке, а высокоточное оружие от западных партнеров используется только для ударов по военной инфраструктуре.

Россияне продолжают пропагандистские методы войны, чтобы обвинить Украину в обстрелах гражданских объектов, мирного населения и скрывать собственные преступления, подчеркнуло командование.

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"Заявления о якобы обстреле гражданской инфраструктуры и населения со стороны ВСУ являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет Россия – агрессор, оккупант и спонсор терроризма", – резюмировали в ГШ.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают вину РФ. Их несколько. Судя по разговорам, россияне могли устроить массовое убийство, взорвав в колонии взрывчатку. В СБУ отмечают: на видео из колонии в некоторых помещениях полностью уцелели окна, то есть эпицентр взрыва был внутри. Об этом же свидетельствуют и следы взрыва на стенах.

Перехват СБУ: массовое убийство в Еленовке совершили сами оккупанты

Главная цель теракта – утаивание фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных, убеждены в ГУР. 1 августа на "объект" должна была прибыть комиссия из Москвы для проверки расходования средств и условий содержания пленных.

Поскольку реальное состояние здания и условия содержания в нем пленных не отвечали требованиям российского руководства, "проблема" была решена путем уничтожения помещения вместе с украинцами в нем.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Скорость и масштабы пропаганды из России указывают на то, что это спланированное преступление оккупантов – "операция под фальшивым флагом", считает советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Мы знаем, что часть пленных защитников перевели в барак, в который было попадание, за несколько дней до преступления", – заявил он.

Россия преследует несколько целей, говорит Подоляк. Первая – психологический террор, деморализация и истощение украинского общества.

"По мнению руководства РФ, это должно сломать украинское общество, заставить давить на власть с призывом согласиться на "мир любой ценой", – объясняет Подоляк LIGA.net

Вторая – провокация украинских военных на жестокие ответные действия, чтобы дискредитировать ВСУ в глазах международного сообщества. "Одна из целей Кремля состоит в том, чтобы превратить украинцев в кровожадных зверей, что должно заставить мир отвернуться от нас", – добавляет Подоляк.

Соглашается с Подоляком заместительница главного редактора проекта StopFake Виктория Романюк, которая отслеживает дезинформационные и пропагандистские кампании Кремля. "Цель таких запугиваний – подорвать уровень поддержки войны в украинском обществе. Сейчас она очень высока, и это проблема для России", – говорит она LIGA.net.

"Тема защитников Азовстали эмоционально очень болезненна для украинского общества. Собственно поэтому Россия с ней и работает", – считает Романюк.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Подобные информационные акции со стороны России будут не единичны, убеждена Романюк. "Это начало новой тактики российской пропаганды относительно подрыва доверия к ВСУ и провоцирования ответных агрессивных действий, – говорит она. – Чтобы потом эти действия демонстрировать на российском телевидении как "проявление нацизма". И будут попытки показать западным партнерам, что у Украины также "не все так однозначно" и есть "изверги".

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Украина ценит жизнь каждого защитника, и Россия понимает это как "слабость", считает Подоляк: "Поэтому использует всех заложников как инструмент политического шантажа руководства Украины и пропаганды".

Россия будет удерживать защитников Азовстали для шантажа, убежден секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко (Голос). "Все понимали с самого начала, что ребят будет очень трудно вернуть домой. Потому что азовцы – это как раз те, от кого Россия "освобождает" Украину для внутреннего потребителя", – объясняет нардеп LIGA.net.

Несмотря на события в Еленовке, у Зеленского до сих пор верят, что защитников Азовстали можно вернуть. Подоляк заверил LIGA.net, что переговоры продолжаются. "Мы не комментируем этот процесс, ведь избыточное медийное внимание повышает "цену" заложников и усложняет их освобождение", – объясняет советник.

Костенко не верит в возможность переговоров вернуть защитников Азовстали. "Для того чтобы "азовцы" вернулись домой, нам нужно нанести серьезные потери России и припереть Путина к стене. Простым переговорам я даю меньше одного процента на успех", – говорит нардеп.

Тем временем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров осудить военное преступление в Еленовке и признать Россию государством-террористом. А глава ОП Андрей Ермак заявил, что российские попытки запугать украинское общество террором "вызывают еще большую готовность украинцев бить сильно наших врагов".

Первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий объявил охоту на каждого оккупанта, причастного к убийству украинских пленных в Еленовке. По его словам, сейчас идет сбор информации о жертвах и конкретных исполнителях военного преступления среди россиян.

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