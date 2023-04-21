Одиннадцатое заседание Рамштайна прошло примерно через год после создания формата. Более 50 стран-партнеров обсудили на авиабазе ключевые вопросы: противовоздушная оборона, боеприпасы и вспомогательные средства.

"У России – в разы больше авиации, чем у нас. Нам нужно усиливать ПВО, чтобы создать зонтик и не дать противнику в будущем властвовать в воздухе, – говорит LIGA.net секретарь комитета Совета по нацбезопасности Роман Костенко (Голос). – Я надеюсь, что этот вопрос будет решен".

Как прошел одиннадцатый Рамштайн – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Глава Пентагона Ллойд Остин начал встречу с перечня достижений коалиции: дальнобойные системы ПВО Patriot (уже в Украине) и SAMP-T, новый пакет помощи от США на $325 млн с боеприпасами для HIMARS и артиллерии, поставки западных танков.

Всего за год коалиция предоставила Украине оборонную поддержку на $55 млрд, из которых $36 млрд – от США, а Эстония и Латвия выделили по 1% своего ВВП. Союзники также передали 230 танков и 1500 бронемашин для оснащения девяти новых бригад.

По словам Остина, новая встреча в Рамштайне сосредотачивалась на трех направлениях – ПВО, боеприпасы и вспомогательные средства. Он также подтвердил, что в ближайшие недели в Германию прибудут американские танки Abrams, на которых будут тренироваться украинские военные.

Украинский министр обороны Алексей Резников поднимал еще вопрос тренировок созданных при МВД штурмовых бригад и провел переговоры:

с Остином и топ-генералом США Марком Милли, – по словам Резникова, враг ощутит последствия этих договоренностей;

министром обороны Эстонии Ханно Певкуром – подписан меморандум о сотрудничестве украинского и эстонского ведомств;

министрами танковой коалиции – подтверждены намерения создать в Польше центр по обслуживанию украинских танков Leopard-2 ;

; генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом – получен зеленый свет для сотрудничества с агентством по закупкам НАТО.

Остин заверил, что не позволит недавней утечке секретных документов Пентагона разделить союзников, а партнеры предоставят все, чтобы Украина "имела то, что ей нужно, чтобы жить в свободе". А Столтенберг, посетивший Киев накануне, повторил тезис, что все члены Альянса соглашаются: Украина должна стать членом НАТО.

"Но сейчас главное внимание уделяется тому, чтобы Украина победила, – отметил генсек. – Если Украина не победит как суверенное независимое государство, то нет смысла обсуждать членство".

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. За период российского зимнего террора Украина уничтожила около 1500 воздушных целей, отмечал накануне Рамштайна в эфире телемарафона пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат. Расходы ракет систем ПВО были высокими – и запасы нужно восполнять.

Сейчас основным комплексом для Украины является советский С-300, объясняет LIGA.net боевой нардеп и секретарь комитета по нацбезопасности Роман Костенко (фракция Голос). Искать ракеты к этим комплексам можно только в странах бывшего Варшавского блока.

"Если мы не накопим критическую массу ракет, которая позволит закрыть небо, то нужно будет наращивать ПВО за счет западных государств, – объясняет нардеп. – А это новые комплексы и ракеты, придется полностью строить новую систему на западных образцах. Думаю, что эти вопросы как раз и будут решаться".

Еще один вопрос Рамштайна – боеприпасы. По словам Костенко, для предстоящего контрнаступления снарядов и стволов нужно в разы больше. Как и дальнобойного оружия: "Если бы были ракеты хотя бы с дальностью до 150 км, то мы бы смогли эффективнее проводить свою весенне-летнюю кампанию".

Столтенберг ожидает, что коалиция сосредоточится не только на новом оружии, но и на поддержке существующего. По словам Костенко, сейчас формируются новые бригады, все говорят о БТР и танках, но одна из проблем – дефицит грузовиков и бензовозов.

"Боеприпасов и топлива у одного танка хватит, чтобы прорвать первую линию обороны и дойти до второй. А потом должны приехать грузовики с топливом, боекомплектом и питанием. Плюс ремонтное обеспечение, – объясняет он. – Без этого война никогда не выигрывается".

ЧТО ДАЛЬШЕ. На этом Рамштайне снова не было решения по поставке Украине западной авиации, о которой просят Воздушные силы. Чтобы пазл "перспективной украинской ПВО" окончательно сложился, нужны F-16, отмечал в день заседания командующий ПС Николай Олещук.

По мнению Костенко, решение по самолетам рано или поздно будет, но сейчас партнеры концентрируются на наиболее необходимых вещах.

"На этой войне при нормальном закрытии неба системами ПВО основную роль играют артиллерия и танки, – считает нардеп. – Наши партнеры тоже это видят и ставку делают именно на самое необходимое".

По его прогнозу, даже когда дело дойдет до самолетов, партнеры не будут пытаться уравнять количество украинских истребителей с тысячами российских бортов. "Думаю, они постараются уравнять нас путем создания серьезной ПВО, – убежден Костенко. – Определенное количество самолетов тоже будет передано, чтобы использовать их в системе ПВО и для поддержки отдельных наступающих подразделений".

Оптимизм по поводу будущих решений по самолетам сохраняет и министр обороны Резников: "Мы часто слышали: нет, это невозможно, – напоминает министр. – Но я собственными глазами видел, как невозможное становится возможным".

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