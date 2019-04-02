Пять графиков, объясняющих первый тур выборов президента 2019

Явка, результаты: все ключевые цифры, графики и карты на одной странице (по данным 99.64% обработанных бюллетеней). Объясняем первый тур доступно. Реклама 18 816 084 человек проголосовали на выборах президента 2019

Кандидат Количество голосов Процент голосов Владимир Зеленский 5 687 390 30,22% Петр Порошенко 3 000 654 15,94% Юлия Тимошенко 2 521 105 13,39% Юрий Бойко 2 197 768 11,68% Анатолий Гриценко 1 301 671 9,61%

В 20 областях и Киеве больше всех голосов получил Владимир Зеленский. Наилучший результат — в Днепропетровской (45,31%) и Одесской (41,21%) областях, худший — в Волынской (21,62%) и в Винницкой (23,41%). По две области «взяли» Петр Порошенко (Львовскую и Тернопольскую) и Юрий Бойко (Донецкую и Луганскую), а одну — Юлия Тимошенко (Ивано-Франковскую).

Украинцы за рубежом не согласны с соотечественниками и считают, что президентом должен быть Петр Порошенко. В 53 странах мира большинство набрал именно нынешний президент, Владимир Зеленский победил в 17 странах, а в Эстония и Молдове — Юрий Бойко. Читайте также Выбор разочарованных: причины успеха Зеленского в первом туре Страна побеждающего Зеленского Уважение, страх, выборы: на чем проваливаются кандидаты 63,53% явка избирателей по Украине На эти выборы пришло на 4% больше людей, чем в 2014, в основном за счет роста явки в восточных областях. Но до явки на первых выборах президента Украины в 1991 очень далеко, тогда проголосовали 84% граждан.

В региональном разрезе самая большая явка зафиксирована во Львовской (68,94%), Волынской областях (68,4%) и Киеве (68,05%). Самая низкая — в Закарпатской (47%), Черновецкой (56,1%) и Луганской (56,78%) областях.