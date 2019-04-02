Пять графиков, объясняющих первый тур выборов президента 2019

Явка, результаты: все ключевые цифры, графики и карты на одной странице (по данным 99.64% обработанных бюллетеней). Объясняем первый тур доступно.
18 816 084 человек проголосовали на выборах президента 2019
Явка, результаты: все ключевые цифры, графики и карты на одной странице (по данным 99.64% обработанных бюллетеней). Объясняем первый тур доступно.
18 816 084 человек проголосовали на выборах президента 2019
|Кандидат
|Количество голосов
|Процент голосов
|Владимир Зеленский
|5 687 390
|30,22%
|Петр Порошенко
|3 000 654
|15,94%
|Юлия Тимошенко
|2 521 105
|13,39%
|Юрий Бойко
|2 197 768
|11,68%
|Анатолий Гриценко
|1 301 671
|9,61%
В 20 областях и Киеве больше всех голосов получил Владимир Зеленский. Наилучший результат — в Днепропетровской (45,31%) и Одесской (41,21%) областях, худший — в Волынской (21,62%) и в Винницкой (23,41%).
По две области «взяли» Петр Порошенко (Львовскую и Тернопольскую) и Юрий Бойко (Донецкую и Луганскую), а одну — Юлия Тимошенко (Ивано-Франковскую).
Украинцы за рубежом не согласны с соотечественниками и считают, что президентом должен быть Петр Порошенко. В 53 странах мира большинство набрал именно нынешний президент, Владимир Зеленский победил в 17 странах, а в Эстония и Молдове — Юрий Бойко.
63,53% явка избирателей по Украине
На эти выборы пришло на 4% больше людей, чем в 2014, в основном за счет роста явки в восточных областях. Но до явки на первых выборах президента Украины в 1991 очень далеко, тогда проголосовали 84% граждан.
В региональном разрезе самая большая явка зафиксирована во Львовской (68,94%), Волынской областях (68,4%) и Киеве (68,05%). Самая низкая — в Закарпатской (47%), Черновецкой (56,1%) и Луганской (56,78%) областях.