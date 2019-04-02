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02.04.2019, 18:49

Пять графиков, объясняющих первый тур выборов президента 2019

Пять графиков, объясняющих первый тур выборов президента 2019 - Фото
Владимир Зеленский и Петр Порошенко (коллаж - LIGA.net)

Явка, результаты: все ключевые цифры, графики и карты на одной странице (по данным 99.64% обработанных бюллетеней)

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Явка, результаты: все ключевые цифры, графики и карты на одной странице (по данным 99.64% обработанных бюллетеней). Объясняем первый тур доступно.

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18 816 084 человек проголосовали на выборах президента 2019

Кандидат Количество голосов Процент голосов
Владимир Зеленский 5 687 390 30,22%
Петр Порошенко 3 000 654 15,94%
Юлия Тимошенко 2 521 105 13,39%
Юрий Бойко 2 197 768 11,68%
Анатолий Гриценко 1 301 671 9,61%

В 20 областях и Киеве больше всех голосов получил Владимир Зеленский. Наилучший результат — в Днепропетровской (45,31%) и Одесской (41,21%) областях, худший — в Волынской (21,62%) и в Винницкой (23,41%).

По две области «взяли» Петр Порошенко (Львовскую и Тернопольскую) и Юрий Бойко (Донецкую и Луганскую), а одну — Юлия Тимошенко (Ивано-Франковскую).

Украинцы за рубежом не согласны с соотечественниками и считают, что президентом должен быть Петр Порошенко. В 53 странах мира большинство набрал именно нынешний президент, Владимир Зеленский победил в 17 странах, а в Эстония и Молдове — Юрий Бойко.

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63,53% явка избирателей по Украине

На эти выборы пришло на 4% больше людей, чем в 2014, в основном за счет роста явки в восточных областях. Но до явки на первых выборах президента Украины в 1991 очень далеко, тогда проголосовали 84% граждан.

В региональном разрезе самая большая явка зафиксирована во Львовской (68,94%), Волынской областях (68,4%) и Киеве (68,05%). Самая низкая — в Закарпатской (47%), Черновецкой (56,1%) и Луганской (56,78%) областях.

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, выборы президента украины, выборы 2019
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