Имперская агрессия РФ – война дикости и анахронизма против нового мира, которому они не могут ничего предложить

Рискну предположить, что война России против Украины – это последняя война в Европе за землю и население. Всю мировую историю государства – то есть бандиты, присвоившие себе монополию на насилие и подчинившие прежде всего своих соплеменников, – сражались друг с другом за ресурсы.

Со времен первобытных племен главным ресурсом были люди. Как только сильные самцы homo sapiens поняли, что слабых соплеменников можно не только сожрать, но и заставить приносить еду, люди стали главным источником прибыли. А когда появились земледельческие хозяйства, вторым ключевым ресурсом стала земля – точнее, то, что на ней растет, и то, что в ней находится. Именно за это люди разбивали друг другу головы последние десять тысяч лет.

Со временем государство стало единственно возможной формой выживания человеческих сообществ. Потому что если у твоего соседа есть дубина и ты точно знаешь, что при первом же удобном случае он размозжит тебе голову, у тебя есть только два выхода: либо обзавестись дубиной побольше, либо скооперироваться с тем, у кого эта дубина уже есть, – естественно, отдавая что-то взамен.

Со временем такое положение обросло системами политических институтов и религиозно-философских взглядов (не путать с верой во Всевышнего), которые объясняли, почему одни люди должны подчиняться другим и отдавать им часть плодов своего труда. Объяснения были самыми разными – от божественного предопределения до идеи о том, что большинство избрало вождем именно вот этого парня, а значит, он вправе собирать с нас налоги и посылать нас на войну.

Именно поэтому вопросы гражданства (подданства) и земли настолько сакрализированы в нашем сознании, что стали неотъемлемой частью нашей самости – идентичности. И именно это объясняет нашу готовность к подчинению: от места в фаланге до уплаты налогов.

Справедливо ли это? Нет, не справедливо.

Был ли (есть ли) другой выход? Нет, другого выхода нет. Потому что если вы откажетесь играть по этим правилам, вам придется умереть – причем, скорее всего, вместе со всеми, кого вы любите. Не случайно в древности самым страшным наказанием было не убийство, а изгнание. Остаться одному почти всегда означало смерть более мучительную, чем любая, даже самая жестокая казнь.

Но если выхода нет, то зачем обо всем этом писать – спросите вы.

А вот зачем. Во-первых, это просто важно понимать.

Защита Родины – это не защита абстрактной земли или флага. Это защита своего права быть собой, то есть своей идентичности.

А во-вторых – и это главное – мир меняется на наших глазах, и то, за что человечество сражалось всю свою историю, перестает быть самым ценным ресурсом. Речь идет о земле и рабах – в любой форме их подчинения.

Уже сегодня для того, чтобы добыть пищу, вовсе не обязательно владеть огромными территориями, а для производства достаточно весьма ограниченного количества работников.

Люди и земля перестают быть критически важными ресурсами. Более того, большие территории все сложнее обустраивать, а людей надо кормить.

Роботизация, искусственный интеллект и биотехнологии меняют мир невиданными темпами. И если раньше мы могли сказать: "Ну да, всё это будет, но не при нашей жизни", то сегодня уже очевидно – при нашей. Еще как при нашей.

И только такая тупая сила, как Российская Федерация, продолжает убивать людей в промышленных масштабах ради химеры имперского величия. Что, вообще-то, дичь.

Люди, которых хотят убить или превратить в абсолютно бесправных рабов, почему-то с этим не согласны. И это касается не только граждан Украины, но и всех нас, кому "посчастливилось" быть соседями РФ.

Так что – верим в ВСУ и слава Украине.

