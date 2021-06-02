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Рада ограничила использование пластиковых пакетов, Северный поток-2. Что надо знать утром

02.06.2021, 10:00
Рада ограничила использование пластиковых пакетов, Северный поток-2. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня среда, 2 июня. Температура от +11 до +17, курс доллара 27.44

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Верховная Рада ограничила использование пластиковых пакетов. Что запретили

Уходит эпоха. Верховная Рада запрещает продажу многих видов пластиковых пакетов. Сегодня в это сложно поверить, но новый полиэтиленовый пакет в Украине – это почти символ независимости и демократии. В СССР был дикий дефицит полиэтиленовых пакетов, их берегли, стирали, хранили. 

В 90-х они стали не только символом времени, но и способом цеховой идентификации. Я никогда не мог понять, почему, например, карманники всегда шли на "работу" с пакетом BMW. Это их выдавало за 100 метров от вагона. Конечно, таких "символов" демократии совсем не жаль и экология важнее мнимого удобства. 

Но по-журналистски интересно посмотреть на реакцию всего общества, когда в магазинах пропадут свертки бесплатных пакетиков. Больше по ссылке

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Северный поток-2, Байден и лоббисты Путина. Почему мегапроект Газпрома получил новую жизнь

Украина близка к потере до $3 млрд в год. Все из-за возможного запуска газопровода из России в Германию Северный поток 2 уже в этом году. 

В украинских СМИ много говорят об изменении политики США: Джо Байден не видит смысла в санкциях против почти готового проекта. Но он был таким же и три года назад, а в санкциях был смысл. Что изменилось? 

Есть внешние причины: например, торговое противостояние между США и ЕС. Штаты не хотят обострять ситуацию. Но есть и внутренние, о которых никто не говорит вслух: Украина перестала проявлять активность в лоббировании санкций против СП-2. И если этим не будем заниматься мы, никто этого не сделает для нас. 

А заниматься должны все: президент, Кабмин, парламент. Это персональная ответственность каждого украинского чиновника, который печется о будущем страны. Возможность и время вновь изменить ситуацию еще есть. Нельзя его терять. 

Подробнее о механизме санкций против СП-2 читайте в интервью Вадима Гламаздина, который потратил на борьбу с проектом Газпрома последние несколько лет. Больше по ссылке.

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