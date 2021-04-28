Рада приняла закон о заочном осуждении, где провести майские. Что надо знать утром

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Рада приняла закон о заочном осуждении: он упростит наказание скрывающихся от правосудия

Банду бывшего диктатора Януковича ждут приговоры. Украинский парламент одобрил заочное осуждение беглецов.

Это позволит расставить точки, в том числе, в делах Майдана, наказав тех, кто расстреливал людей или давал приступные приказы.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Где провести майские выходные: 12 уникальных ферм Украины, которые стоит посетить

Впереди длительные майские выходные – самое время спланировать досуг. Что, если заграничный или массовый отдых вам не подходит? Хорошая альтернатива – уникальные украинские фермы. В стране их немало.

Мы уже публиковали истории о необычных фермах по всей Украине. Ослы, олени, овцы, страусы, улитки и даже червяки – всю эту живность (и не только) разводят предприимчивые украинцы. Большая часть ферм находится под Киевом, но есть также хозяйства в Николаевской, Сумской и Львовской областях. Мы подготовили 12 вариантов досуга.

Бонус: на некоторых фермах к тому же вкусно кормят. Больше по ссылке.

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