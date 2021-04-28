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Рада приняла закон о заочном осуждении, где провести майские. Что надо знать утром

28.04.2021, 09:50
Рада приняла закон о заочном осуждении, где провести майские. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня среда, 28 апреля. Температура от +2 до +12, курс доллара 27.77

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Рада приняла закон о заочном осуждении: он упростит наказание скрывающихся от правосудия

Банду бывшего диктатора Януковича ждут приговоры. Украинский парламент одобрил заочное осуждение беглецов. 

Это позволит расставить точки, в том числе, в делах Майдана, наказав тех, кто расстреливал людей или давал приступные приказы.

Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Где провести майские выходные: 12 уникальных ферм Украины, которые стоит посетить

Впереди длительные майские выходные – самое время спланировать досуг. Что, если заграничный или массовый отдых вам не подходит? Хорошая альтернатива – уникальные украинские фермы. В стране их немало. 

Мы уже публиковали истории о необычных фермах по всей Украине. Ослы, олени, овцы, страусы, улитки и даже червяки – всю эту живность (и не только) разводят предприимчивые украинцы. Большая часть ферм находится под Киевом, но есть также хозяйства в Николаевской, Сумской и Львовской областях. Мы подготовили 12 вариантов досуга. 

Бонус: на некоторых фермах к тому же вкусно кормят. Больше по ссылке.

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