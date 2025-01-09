"Нам не следует опускать руки. Вот почему я объявляю еще один президентский пакет помощи стоимостью около $500 млн", – сказал 9 января министр обороны США Ллойд Остин на заседании контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Это последнее заседание для главы Пентагона. Следующий Рамштайн Украина рассчитывает провести уже в феврале. Но вполне вероятно, что это последняя встреча в таком формате в принципе, объясняет LIGA.net отставной полковник Сухопутных сил США и один из руководителей евразийской программы Foreign Policy Research Institute Роберт Гамильтон. Далее может произойти переформатирование поддержки Украины.

Альтернативные варианты есть, Рамштайн свое дело сделал, говорит LIGA.net военный аналитик Defense Express Иван Киричевский. Как их назовут – вопрос второстепенный.

Действительно ли формат "Рамштайн" подошел к своему завершению и что дальше – коротко.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. На базе военно-воздушных сил США в Германии состоялась 25-я встреча "Рамштайн". Это произошло почти на четыре месяца позже запланированной даты – из-за урагана "Милтон" в США заседание, на котором должен был председательствовать Байден, перенесли.

"Я сегодня объявляю еще одно выделение помощи на $500 млн. Это включает дополнительные ракеты к противовоздушной обороне, еще больше боеприпасов, больше снарядов "воздух-земля", – заявил на встрече глава Пентагона Ллойд Остин.

Также речь идет о другом оборудовании для поддержки F-16 в Украине.

Кроме того, лидеры групп коалиций возможностей (capability coalition) одобрили восемь дорожных карт, определяющих ключевые цели Сил обороны Украины до 2027 года.

"Через коалицию возможностей страны-партнеры могут продолжать поддерживать неотложные потребности Украины на поле боя", – сказал министр обороны США.

Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский призвал союзников инвестировать в производство дронов в Украине и усиливать санкционное давление на Россию.

"Ни один правитель в Москве никогда не опустился бы до того, чтобы попрошайничать в Пхеньяне, если бы не столкнулся с критическими проблемами. Поэтому мы должны продолжать давление на Россию. Это то, что гарантирует, что наши солдаты получат необходимое оружие", – сказал он.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Этот Рамштайн стал последним для представителей администрации президента Байдена. Менее чем через две недели состоится инаугурация Дональда Трампа, после которой он представит свою команду. В том числе нового главу Пентагона.

25-я встреча в принципе может стать последней в формате "Рамштайн", предполагает министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Потому что, по его мнению, новая администрация США, "видимо, предложит другую форму этих мер".

Министр обороны Украины Рустем Умеров возражает: следующее заседание Рамштайна может состояться уже в феврале.

Создавать какой-то новый формат может быть не очень удобно, возражает в разговоре с LIGA.net глава парламентского комитета по внешней политике (СН) Александр Мережко: "Вопрос скорее в другом – кто проявит лидерство в этом деле. Надеюсь, что США будут продолжать быть лидером. И Германия тоже".

США уже передали координацию военной помощи Украине в НАТО, напоминает LIGA.net отставной полковник Сухопутных сил США Роберт Гамильтон: "Миссия НАТО по оказанию помощи и тренировок Украины (NSATU) будет расположена в Висбадене, Германия. Поэтому предстоящие встречи могут проходить там".

Украина хочет, чтобы США остались и усилили присутствие в NSATU, говорит Умеров. "Есть несколько европейских стран, которые хотят возглавлять это, или совозглавлять, потому что это с Украиной вместе делается, – добавляет он. – В настоящее время никаких проблем не вижу, потому что мы уже согласовали следующий Рамштайн".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Даже если Рамштайн прекратит свое существование – ничего критичного не произойдет, считает военный аналитик Defense Express Иван Киричевский.

"В какой-то степени формат "Рамштайн" свою историческую задачу выполнил, – убежден аналитик. – Альтернативные варианты оказания помощи уже запущены и работают".

Как будут называть новый формат – не принципиально, продолжает Киричевский: "Если новый формат назовут в честь румынской авиабазы "Михай Когелничану", которая превращается в крупнейшую базу НАТО в Европе, согласимся на михайкогелничановский формат. Главное, чтобы поддержка поступала железно".

Многое будет зависеть от того, продолжится ли поддержка Украины со стороны США, добавляет Гамильтон. "Если нет, то NSATU, скорее всего, не сможет обеспечить уровень поддержки, который Украина получала до сих пор", – предупреждает он.

Но переформатирование военной поддержки США неизбежно в любом случае, считает Киричевский. Запад давно чувствует перекос: "деньги есть, а вооружения – нет".

Суженные альтернативы Рамштайну запущены и работают. Как Датский формат, когда партнеры предоставляют не вооружение, а напрямую финансируют оборонные предприятия. Или когда две страны сбрасываются и финансируют производство оружия в третьей стране.

Европейские страны пытаются выровнять этот дисбаланс и наращивают мощности собственного ВПК быстрее, чем хотелось бы россиянам, уточняет Киричевский. Но диспропорция все равно сохраняется: страны все еще готовы инвестировать в свою "оборонку" больше, чем их промышленность вообще может выдать.

"Трансформации поддержки будут. Главное, что мы должны сделать в их контексте, – принять факт, что в мире нет одного огромного индустриального центра, который клепал бы все, что нам нужно, – говорит он. – Нам самим придется стать этим центром".