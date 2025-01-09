"Нам не слід опускати руки. Ось чому я оголошую ще один президентський пакет допомоги вартістю близько $500 млн", – сказав 9 січня міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Це останнє засідання для глави Пентагону. Наступний Рамштайн Україна розраховує провести вже у лютому. Але цілком імовірно, що це остання зустріч у такому форматі в принципі, пояснює LIGA.net відставний полковник Сухопутних сил США та один з керівників євразійської програми Foreign Policy Research Institute Роберт Гамільтон. Далі може відбутися переформатування підтримки України.

Альтернативні варіанти є, Рамштайн свою справу зробив, каже LIGA.net військовий аналітик Defense Express Іван Киричевський. Як їх назвуть – питання другорядне.

Чи дійсно формат "Рамштайн" підійшов до свого завершення та що далі – коротко.

ЩО СТАЛОСЯ. На базі військово-повітряних сил США у Німеччині відбулася 25-та зустріч "Рамштайн". Це сталося майже на чотири місяці пізніше від запланованої дати – через ураган "Мілтон" у США засідання, на якому мав головувати Байден, перенесли.

"Я сьогодні оголошую ще одне виділення допомоги на $500 млн. Це включає додаткові ракети до протиповітряної оборони, ще більше боєприпасів, більше снарядів "повітря-земля", – заявив на зустрічі глава Пентагону Ллойд Остін.

Також йдеться про інше обладнання для підтримки F-16 в Україні.

Крім того, лідери груп коаліцій спроможностей (capability coalition) схвалили вісім дорожніх карт, які визначають ключові цілі Сил оборони України до 2027 року.

"Через коаліцію спроможностей країни-партнери можуть продовжувати підтримувати нагальні потреби України на полі бою", – сказав міністр оборони США.

Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський закликав союзників інвестувати у виробництво дронів в Україні та посилювати санкційний тиск на Росію.

"Жоден правитель у Москві ніколи не опустився б жебракувати в Пхеньяні, якби не зіткнувся з критичними проблемами. Тому ми повинні продовжувати тиск на Росію. Це те, що гарантує, що наші солдати отримають необхідну зброю", – сказав він.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Цей Рамштайн став останнім для представників адміністрації президента Байдена. Менш ніж за два тижні відбудеться інавгурація Дональда Трампа, після якої він представить свою команду. Зокрема нового голову Пентагону.

25-та зустріч у принципі може стати останньою у форматі "Рамштайн", припускає міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Тому що, на його думку, нова адміністрація США, "мабуть, запропонує іншу форму цих заходів".

Міністр оборони України Рустем Умєров заперечує: наступне засідання Рамштайну може відбутися уже в лютому.

Створювати якийсь новий формат може бути не дуже зручно, уточнює у розмові з LIGA.net голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики (СН) Олександр Мережко: "Питання скоріше в іншому – хто проявить лідерство у цій справі. Сподіваюся, що США продовжуватимуть бути лідером. І Німеччина також".

США вже передали координацію військової допомоги Україні до НАТО, нагадує LIGA.net відставний полковник Сухопутних сил США Роберт Гамільтон: "Місія НАТО з надання допомоги та тренувань України (NSATU) буде розташована у Вісбадені, Німеччина. Тому майбутні зустрічі можуть відбуватися там".

Україна хоче, щоб США залишились і посилили присутність у NSATU, каже Умєров. "Є декілька європейських країн, які хочуть очолювати це або співочолювати, тому що це з Україною разом робиться, – додає він. – На даний час жодних проблем не бачу, тому що ми вже погодили наступний Рамштайн".

ЩО ДАЛІ. Навіть якщо Рамштайн припинить своє існування – нічого критичного не станеться, вважає військовий аналітик Defense Express Іван Киричевський.

"Певною мірою, формат "Рамштайн" свою історичну задачу виконав, – переконаний аналітик. – Альтернативні варіанти надання допомоги вже запущені і працюють".

Як називатимуть новий формат – не принципово, продовжує Киричевський: "Якщо новий формат назвуть на честь румунської авіабази "Міхай Когелнічану", яка перетворюється на найбільшу базу НАТО в Європі, погодимось на міхайкогелнічанівський формат. Головне, щоби підтримка надходила залізно".

Багато чого залежатиме від того, чи продовжиться підтримка України з боку США, додає Гамільтон. "Якщо ні, то NSATU, швидше за все, не зможе забезпечити той рівень підтримки, який Україна отримувала до цього часу", – попереджає він.

Але переформатування військової підтримки США неминуче у будь-якому випадку, вважає Киричевський. Захід давно відчуває перекіс: "гроші є, а озброєння – немає".

Звужені альтернативи Рамштайну запущені і працюють. Як Данський формат, коли партнери надають не озброєння, а напряму фінансують оборонні підприємства. Або коли дві країни скидаються і фінансують виробництво озброєння у третій країні.

Європейські країни намагаються вирівняти цей дисбаланс і нарощують потужності власного ВПК швидше, ніж хотілось би росіянам, уточнює Киричевський. Але диспропорція все одно зберігається: країни все ще готові інвестувати у свою "оборонку" більше, ніж їхня промисловість взагалі може видати.

"Трансформації підтримки будуть. Головне, що ми маємо зробити в їхньому контексті, – прийняти факт, що у світі немає одного величезного індустріального центру, який би клепав все, що нам потрібно, – каже він. – Нам самим доведеться стати цим центром".