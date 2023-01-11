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Коротко | Распад России и ядерное оружие. Мир через 10 лет: прогноз Atlantic Council – за минуту

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Распад России и ядерное оружие. Мир через 10 лет: прогноз Atlantic Council – за минуту - Фото
Фото: ЕРА. Коллаж: Валентина Полищук/LIGA.net
11.01.2023, 20:00

К 2033 году Россия может распасться, Китай – напасть на Тайвань, а США – остаться могущественными, но не гегемоном. Выводы опроса Atlantic Council

Война против Украины потрясет Россию и может привести к ее распаду в ближайшие 10 лет. Китай, вероятно, попробует установить контроль над Тайванем силой. А число ядерных стран может увеличиться.

Atlantic Council, крупнейший аналитический центр в США, опросил 167 профильных экспертов и составил мировой прогноз на десятилетие 2023-2033. LIGA.net коротко пересказывает 10 ключевых выводов.

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1. Война против Украины подорвет Россию – она может распасться.

"46% респондентов ожидают, что к 2033 году Россия либо станет failed state, либо распадется. 21% считают Россию наиболее вероятной страной, которая станет failed state в течение ближайших 10 лет. Это более чем в два раза превышает показатель для… Афганистана".

"40% ожидают, что к 2033 году Россия распадется на части из-за революции, гражданской войны, политической дезинтеграции…14% считают, что Россия, скорее всего, применит ядерное оружие".

"Из тех, кто считает, что... Россию ждет failed state или распад, 10% допускают, что после этого периода она станет демократической".

2. Стран с ядерным оружием может стать больше.

"Только 13% заявили, что ни одна страна не получит ядерное оружие. А более 3/4 назвали конкретную страну, которая, как они ожидают, станет ядерной державой… Иран упоминался чаще всего (68%)".

Также вероятными ядерными державами к 2033-му названы Саудовская Аравия (32%), Южная Корея (19%), Япония (14%).   

"58% считают, что ядерное оружие не используют… 31% – что в следующем десятилетии произойдет первое применение ядерного оружия со времен Второй мировой войны… Россия чаще всего (14%) упоминается как страна, которая, вероятно, применит такое оружие".

3. Китай может напасть на Тайвань.

"Целых 70% респондентов согласны (хотя только 12% – полностью) с тем, что Китай будет стремиться силой вернуть под свой контроль Тайвань в течение 10 лет. Только двое из 10 не верят в такой сценарий…  Респонденты гораздо более склонны считать вероятным конфликт между Китаем и Тайванем, чем между Россией и НАТО".

4. Экономики США и Китая будут менее взаимозависимы.

Но не разъединятся полностью. "Эксперты вынесли однозначный вердикт: полномасштабное разделение очень маловероятно. Несмотря на всю геополитическую напряженность и торговые ограничения между двумя странами, наиболее вероятным результатом (по мнению примерно 40% респондентов) является то, что в 2033 году экономики США и Китая будут "несколько менее" взаимозависимы, чем сегодня".

5. США останутся могущественными, но не гегемоном.

"Респонденты в целом уверены, что США сохранят свое могущество в течение следующих 10 лет. Но многие считают, что эта страна будет лидером в некоторых областях влияния, но не в других".

"Семь из 10 опрошенных считают, что к 2033 году США останутся доминирующей военной державой в мире… Однако лишь трое из 10 - что США будут доминировать в мировой дипломатии, и лишь немногим более трех из 10 – что они будут доминировать в мировой экономике".

6. Климатическая повестка будет самой актуальной. Оптимизма нет.

"42% ожидают наибольшего роста международного сотрудничества в сфере климата… На втором месте – здравоохранение, 25%".

"Международное энергетическое агентство недавно подсчитало, что пик глобальных выбросов углекислого газа придется на 2025 год… В противовес МЭА, большинство респондентов не считают, что выбросы парниковых газов достигнут пика и начнут снижаться к 2033 году".

"Эксперты лишь немного больше верят в то, что пик и снижение произойдут в течение следующего десятилетия (35%), чем в то, что люди благополучно высадятся на Марс и вернутся на Землю (23%)".

7. Вероятны новые кризисы и пандемии.

"76% прогнозируют к 2033 году еще один глобальный экономический кризис масштабов 2008-2009. Еще 19% – что таких кризисов будет два и более. 49% предвидят еще одну глобальную пандемию масштабов COVID-19… А 16% ожидают две или более таких пандемий".

8. Противостояние демократий и автократий продолжится.

"Респонденты в целом не предвидят явного триумфа ни демократов, ни автократов в ближайшие 10 лет. Больше людей ожидают, что число демократий в мире сократится (37%), чем вырастет (29%)".

9. Но демократии столкнутся с системными вызовами.

"На вопрос, какие общественные движения получат наибольшее влияние в мире, только 5% назвали продемократические. Большинство выбрало националистические или популистские движения".

"55% респондентов прогнозируют, что к 2033 году соцсети будут негативным фактором для демократических стран. Только 15% – что позитивным".

"Респонденты указали на перспективу двух противоположных сценариев на ближайшее десятилетие. Демократический мир – в упадке, разъеден национализмом, популизмом и социальными сетями, более авторитарные США усугубляют эту тенденцию. И меньшинство предсказывает мир, в котором господствует демократия, поддерживаемая демократическими США, а также социальными движениями и платформами массовой коммуникации".

10. Архитектура безопасности, скорее всего, не изменится.

"Хотя респонденты прогнозируют целый ряд серьезных вызовов в области безопасности,.. они ожидают, что существующая в мире архитектура безопасности останется в основном прежней".

"Например, 82% респондентов считают, что в ближайшее десятилетие НАТО останется союзом североамериканских и европейских стран, основанным на взаимных гарантиях безопасности… Ответы на возможное расширение Совета Безопасности ООН содержат аналогичный посыл. 64% всех респондентов ожидают, что к 2033 году в самом влиятельном органе ООН не будет новых постоянных членов".

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