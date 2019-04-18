Расследование Схем о Зеленском и Коломойском. Самое важное

Журналисты проекта Схемы несколько дней провели в Израиле под бизнес-центром, в котором разместился офис олигарха Игоря Коломойского. Там замечена повышенная активность: к нему потянулась вереница визитеров, от беглых министров времен Януковича до действующих политиков и бизнесменов. И бизнес-партнер кандидата Владимира Зеленского - тоже там. Расследование Схем - за минуту.

Центр Коломойского разместился в Герцлии. Это курортный городок в Израиле, недалеко от Тель-Авива. Сюда олигарх переехал из Женевы, где отсиживался в связи с делом ПриватБанка. Журналисты несколько дней наблюдали за офисом олигарха.

Реклама

И вот что увидели: вереница визитеров. Как минимум дважды, по пятницам в офис Коломойского приходил беглый министр энергетики времен Януковича - Эдуард Ставицкий. Экс-министр встречи опроверг, Коломойский - подтвердил: "Мы с ним общаемся постоянно, в шаббат. Но никакого бизнеса, никаких дел не имеем. И никакие вопросы, связанные с его проблемами, мы не обсуждаем". Это тоже не факт: после Ставицкого у Коломойского побывал украинско-российский бизнесмен Павел Фукс, который то ли купил, то ли забрал у него фирму.

Читайте также: Reuters провел рсследование о связях Зеленского с Коломойским

Бизнесмены, мэры, депутаты. В числе визитеров также были замечены: 1) бывший глава администрации Януковича Сергей Левочкин - "я сам удивился; мы с ним с часик поболтали о политике, но ничего особенного, никаких попыток через меня повлиять на Зеленского", 2) мэр Харькова Геннадий Кернес - "приехал по своим медицинским вопросам, мы с ним давно не виделись, решили выпить кофе", 3) экс-совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов и бизнесмен неформальной группы Приват Михаил Киперман, 4) а также депутаты из группы Видродження: Андрей Шипко и Виталий Хомутынник - их визиты в Израиль Коломойский объяснил "вопросами локального характера" и своим интересом в Никопольском ферросплавном заводе и Орджоникидзевском ГОК.

Гендиректор 1+1 тоже был, и не раз. 5 апреля Александр Ткаченко провел в офисе Коломойского около трех часов. Именно в эфире 1+1 транслируются проекты студии квартал 95 и сериал Слуга народа, напоминают расследователи. Второй раз - ездил к олигарху домой. Как и Кернес, утверждает сам Коломойский, Ткаченко приезжал в Израиль "по семейным, медицинским делам".

Бизнес-партнер Зеленского - сосед Коломойского. Сооснователь студии Квартал 95 Тимур Миндич не просто бывает в офисе Коломойского. Он часто провожает его визитеров, ходит на его дни рождения, делит с ним одно авто - расследователи зафиксировали, как они вместе уезжают из бизнес-центра, и живет в Герцлии через дорогу от олигарха. "Это громко сказано, что мы с ним бизнес-партнеры. Но есть некоторые пересечения... У нас есть небольшой бизнес, и то я там сбоку-припеку. Ничего серьезного", - отрицает Коломойский.

Именно на автомобил Миндича украинской регистрации Зеленский ездил сдавать анализы на наркотики и алкоголь.

Читайте также: Люстрацию - отменить. Человек Зеленского приходил в КСУ

У олигарха с кандидатом вообще много общего. У Зеленского достаточно денег, чтобы для своей кампании нанять себе любого юриста, говорится в сюжете. Но он выбрал именно юриста, с которым работает Коломойский - Андрея Богдана. У него достаточно денег на любых охранников, - но он выбрал охранников, которые работали с Коломойским. У него есть деньги на любой бронированный мерседес. Но он выбрал именно мерседес близкого соратника олигарха. Вопрос: сможет ли Зеленский стать президентом без влияния Коломойского?

Реклама

Денег Зеленскому, утверждает, не давал. "Я не могу за него (Миндича) говорить, финансировал ли он непосредственно. Но если их компания финансировала, ничего страшного. Я не финансировал и Миндичу деньги на финансирование не давал".

Но хочет его президентом. "Да, я хочу, чтобы он стал президентом... Но я не буду теневым руководителем страны. И серым кардиналом".

И собирается в Украину. "Ну конечно. У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым, и еще до первого тура. Но раз такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить суматоху, переполох, я решил тут спокойно отсидеться. И не нервировать никого в Украине".

Смотрите полную версию: Новое видео Схем. Коломойский: Я вернусь после победы Зеленского