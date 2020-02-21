Растяжка для Зеленского. Что не так с реформой СБУ и при чем здесь Аваков

Можно вечно смотреть на три вещи: огонь, воду и как реформируют Службу безопасности Украины. Прошлый президент Петр Порошенко обещал качественно изменить СБУ, однако пяти лет и политической воли ему для этого не хватило. Претензии международных партнеров остались: Служба безопасности продолжает выполнять несвойственные себе функции. Бизнес продолжил жаловаться на наезды СБУшников. И даже внутренняя проверка СБУ в конце прошлого года выявила не единичные случаи давления сотрудников Службы на бизнес.

Новый президент Владимир Зеленский назначил главой СБУ юриста и директора студии Квартал 95 Ивана Баканова. Оба неоднократно заявляли, что служба будет реформирована и политическая воля для этого есть. Однако за девять месяцев не удалось выработать итоговый законопроект (о реформе СБУ) и тем более зарегистрировать его парламенте и обсудить в профильном комитете.

Почему турборежим обошел стороной СБУ, зачем Баканов хочет сохранить за спецслужбой полномочия, которые западные партнеры требуют убрать, и что мешает реформе органа, - разбиралась LIGA.net.

"СИСТЕМА НЕ РЕФОРМИРУЕТ САМА СЕБЯ"

Подготовленный СБУ законопроект был передан в Офис президента осенью 2019 года, сообщили LIGA.net в службе. "Новый закон разграничивает компетенции СБУ с другими структурами сектора безопасности, определяет СБУ как орган национальной безопасности", - говорится в комментарии спецслужбы. 31 января Баканов, выступая на коллегии СБУ, заявил, что окончательная редакция текста выйдет именно от президента. Сейчас законопроект не удается согласовать, поскольку он не находит поддержки у ОП и международных партнеров.

В частности, Европейская комиссия в своем ежегодном отчете заявила, что подготовленный в октябре 2019-го законопроект противоречит рекомендациям западных партнеров. "В нем СБУ предполагает, что она сохранит определенные полномочия по борьбе с организованной и экономической преступностью. При этом создание эффективного парламентского надзора за службой отложено", – сказано в документе.

Член комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от фракции Голос Александра Устинова отмечает, что видела три редакции закона о СБУ, которые заходили в ОП. По ее словам, все они имеют мало общего с реформой органа. "Основная проблема в том, что законопроекты о реформе СБУ пишет сама СБУ. Система никогда сама себя не реформирует. Поэтому в этих законопроектах идет просто переименование понятий", - сообщила она в комментарии LIGA.net.

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ОСНОВНЫЕ КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Главная дискуссия идет вокруг того, ликвидировать или нет управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (известное как управление "К"), а также департамент контрразведывательной защиты экономики.

"Есть запрос общества, чтобы СБУ прекратило злоупотреблять в экономической и коррупционной деятельности. В то же время нам надо быть осторожными, чтобы не потерять понятие экономической безопасности", - отметила LIGA.net замглавы комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция Слуги народа). По ее мнению, необходимо лишить СБУ несвойственных функций, однако сделать это "в рамках здравого смысла". "Нам не нужна слабая спецслужба", - объясняет депутат.

В СБУ заверили, что законопроект не предусматривает бесконтрольного использования полномочий службы. "Меняются задачи службы. На первый план выходят противодействие разведывательно-подрывной деятельности против Украины, борьба с терроризмом и охрана государственной тайны", - сообщила спецслужба.

ЭКОНОМИКА. Что касается экономических преступлений, Баканов хочет переориентировать СБУ на защиту "объектов критической инфраструктуры". Устинова считает, что это понятие слишком размыто. "В одной из версий закона под такие объекты подпадали не только государственные предприятия, но и частные. СБУ объясняет это тем, что треть электростанций в Украине находятся в частной собственности. Но фактически СБУ сможет прийти к кому угодно, сказать, что они - критическая инфраструктура и сидеть у них", - считает нардеп.

В свою очередь депутат от Слуги народа Александр Качура уверен, что за СБУ необходимо оставить полномочия по расследованию экономических преступлений. "В современном мире нет преступлений, не связанных с экономикой. В СБУ мне говорили, что 70% всех правонарушений связаны с банковскими переводами. Поэтому им нужны для этого полномочия", - отметил он в комментарии LIGA.net.

Согласен с ним нардеп от Голоса, "киборг" и бывший сотрудник "Альфы" СБУ Роман Костенко. "Страна – это, в первую очередь, экономика. Цель разведки противника – влезть в экономику и понять куда что выделяется. Поэтому мы должны это защищать", - говорит депутат. По его мнению, люди часто ассоциируют экономическую контрразведку с "крышеванием" и лоббированием денежных вопросов. "Даже если уберут департамент, то его просто введут в состав контрразведки, потому что страна не сможет без этих функций. Нужно просто запретить передавать СБУ дела, которые не подследственны службе", - считает Костенко.

В свою очередь СБУ считает, что в условиях гибридной войны у ведомства должны быть полномочия и механизмы для противодействия экономическим преступлениям. "Например, если отдельные стратегические предприятия теоретически попадут под влияние недружественных Украине структур, будут специально доводиться до банкротства, то, очевидно, что это может нанести серьезный вред для государства", - говорится в комментарии спецслужбы для LIGA.net.

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УПРАВЛЕНИЕ "К". В Офисе президента до сих пор нет решения по судьбе управление по борьбе с коррупцией СБУ. Член профильного комитета и нардеп от СН Ирина Верещук сообщила LIGA.net, что у Зеленского якобы согласились проститься с управлением "К". Эту же информацию подтвердили и в самой службе: "В редакции законопроекта СБУ не предусмотрено наличие спецподразделений "К".

В то же время нардеп Качура не согласен с этим. "СБУ показала себя самой эффективной в борьбе с коррупцией. Нужно оставить это, поскольку коррупционные дела могут часто быть связаны с государственной тайной или границей. В таком случае это должна расследовать СБУ и должен быть специальный департамент", - считает он.

Как сообщил LIGA.net собеседник из ближайшего окружения Зеленского, камнем преткновения на пути к реформе СБУ стала норма о борьбе с организованной преступностью. "Для нас это главная растяжка. Запад требует отрезать это от СБУ, но тогда это создаст монополию МВД. Поэтому мы ищем баланс. Мы не хотим кастрировать СБУ в угоду Западу, а потом разгребать последствия", - объяснил собеседник LIGA.net.

В качестве подтверждения он рекомендует открыть законопроект Зеленского о "ворах в законе", где ко второму чтению появилась поправка нардепа от СН Дениса Монастырского – главы правоохранительного комитета и экс-помощника Антона Геращенко, который сейчас является заместителем Арсена Авакова.

Суть поправки проста. В профильном законе об основах борьбы с оргпреступностью прописано, что это входит в компетенцию исключительно СБУ. "А МВД тихонько ко второму чтению прописало, что и они могут этим заниматься. Я думаю, СБУ будет сбивать эту правку", - рассказал собеедник в ОП.

Устинова из Голоса считает, что между ведомствами Баканова и Авакова идет борьба за влияние. "СБУ понимает, что сейчас в законе у них прописана монополия, которую они могут использовать в любой момент. И им не выгодно, чтобы в эту историю влазил Аваков", - объясняет она. По ее мнению, СБУ будет пытаться переименовать управление "К" в департамент по борьбе с организованной преступностью и по факту все останется как было.

Ее коллега по фракции Костенко считает, что борьбу с оргпреступностью можно оставить за СБУ, однако четко прописать случаи, когда с разрешения генпрокурора определенные дела передаются в СБУ.

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ. Еще одно требование международных партнеров, которое воспринимается украинскими властями не так однозначно. Этот пункт предусматривает замену военных званий для сотрудников СБУ на спецзвания. "У нас есть Альфа. Что делают остальные? Чем Беззубенко (36-летний полковник СБУ, ставший фигурантом расследования журналистов, - ред.) на Lexus является военным?", - спрашивает Устинова. "Каждый третий сотрудник СБУ – это либо "К", либо экономика. То есть это люди, которые не воюют на востоке и держат эту страну, а занимаются крышеванием", - продолжает Устинова.

В то же время Верещук из СН выступает против демилитаризации. "Разрушать эту систему в условиях вооруженного конфликта нельзя. Мы можем по-разному оценивать, является ли военным оперативный сотрудник СБУ или нет. Но то, что он имеет звание и надбавку за выслугу лет, очень важно. СБУ воюет на уровне со всеми", - считает она.

"Киборг" Костенко также считает демилитаризацию спорным моментом. "Иногда гражданскому тяжело объяснить, что он должен работать 24 часа в сутки и выполнять приказы. Должен быть новый подход в кадровой и воспитательной политике. Также должны быть четкие критерии, которые позволят набирать специалистов. В этом нам помогут высокие зарплаты и социальное обеспечение", - отметил нардеп.

В СБУ согласны с Костенко и выступают за значительное повышение уровня зарплат для сотрудников спецслужбы. "После реформы планируется установить ее на уровне вновь и реформированных правоохранительных структур", - сообщили LIGA.net в СБУ. В частности, зарплаты СБУшников хотят прировнять к уровню зарплат судей Верховного Суда. В варианте законопроекта, который Баканов показывал журналистам в ноябре 2019 года, оклад главы СБУ составлял 75 прожиточных минимумов, то есть 158 000 гривень, а сотрудника 1-й категории - 95 000 гривень.

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СЛЕДСТВИЕ. Для уменьшения рисков злоупотреблений западные партнеры рекомендуют значительно сузить или вообще лишить СБУ функции досудебного расследования. В Раде с этим категорически не согласны.

"В воюющей стране должна быть сильная Служба безопасности, которая качественно расследует все, что связано с обороной и государственной безопасностью. Поэтому перед тем, как что-то ликвидировать, нужно создать что-то взамен", - считает нардеп Качура.

По мнению Устиновой, должен быть четко прописан запрет на привлечение СБУ другими правоохранительными органами к расследованию преступлений, не подследственных службе.

ЧИСЛЕННОСТЬ. Здесь Баканов согласен на сокращение штата сотрудников. Сейчас в законе установлена цифра в 27 000. "После принятия закона может произойти постепенное сокращение штата, однако с учетом существующих угроз для государства на тот момент", - сообщили в СБУ. В то же время Баканов в интервью Главкому сообщил, что предполагается сокращение до 15 000, однако в течение 5-7 лет.

При этом Устинова отмечает, что в одной из редакций закона Баканов предлагал, чтобы граничная численность и внутренняя структура СБУ определялась не законом, а непосредственно руководителем службы. "Приходит новый глава СБУ и говорит, что нас теперь не 30 000, а 60 000", - иронизирует нардеп.

БУДЕТ ЛИ КОМПРОМИСС

Сейчас законопроект дорабатывается в рамках рабочей группы, созданной в ОП и в состав которой входят представители профильного комитета Рады. "Продолжается финализация законопроекта, после чего он будет подан в Верховную Раду. СБУ заинтересована в том, чтобы парламент рассмотрел законопроект весной этого года", - сообщили LIGA.net в СБУ.

По словам замглавы профильного комитета Безуглой, рабочая группа уже вышла на основу законопроекта о СБУ. "Мы идем к тому, чтобы в марте зарегистрировать его в парламенте", - прогнозирует нардеп. При этом напоминает: Рада пока застряла в законопроекте о рынке земли и поэтому спешить с внесением такого важного документа нет смысла.

Собеседник в руководстве Слуги народа отметил LIGA.net, что по многим нормам законопроекта о СБУ можно будет найти компромисс с международными партнерами, если Рада успешно примет закон о рынке земли и "антиколомойский закон", что является требованием МВФ.

В то же время, партнеры хотят видеть классическую спецслужбу, которая борется с терроризмом, занимается нацбезопасностью и частично контрразведкой, отмечает Устинова.

В свою очередь Костенко резюмирует: все сказанное международными партнерами нужно делить на два. "Ни одна страна мира не хочет, чтобы любая другая страна была сильнее ее. Мы должны сделать закон с учетом нашего менталитета, криминогенной обстановки и ситуации на востоке", - считает нардеп.

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