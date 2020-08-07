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Разбор первого скандала в МОН и последствия продажи Мотор Сич. Что надо знать утром

07.08.2020, 09:00
Разбор первого скандала в МОН и последствия продажи Мотор Сич. Что надо знать утром - Фото
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Сегодня пятница, 7 августа. Температура от +16 до +32, курс доллара 27.62

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. "Повертаємось не до часів Табачника, а до радянського ВАКу". Разбор первого скандала в МОН

От чего зависит долгосрочный успех страны? Любая содержательная дискуссия на эту тему приведёт к ответу: образования. Точнее, качества образования и как результат - качества граждан. И прямо сейчас в Украине идёт борьба даже не за качество высшего образования, а за шанс в будущем иметь качественное образование. Министерство образования и науки написало и продвигает закон, который «переделывает» механизм присуждения научных степеней, точнее возвращает советскую практику Высших аттестационных комиссий( вы не поверите, но так сказал и.о. министра Сергей Шкарлет). На дороге у МОН, созданное в рамках реформы, Нацагенство по оценке качества высшего образования. И его сейчас новый министр публично атакует. И тут есть нюанс: посмотрите на этом видео, как Шкарлет и ректоры вузов это делают. Я уверен, что уровень дискуссии и эстетика имеют значение. А это судилище похоже на базарные разборки на заседании ГКЧП в позднем СССР. И мой вердикт после увиденного: с этими людьми у высшего образования ноль шансов. А у государства Украина? Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Зеленский поручил оценить последствия продажи Мотор Сич китайцам и Ярославскому

Запорожский производитель двигателей для авиации и ракет Мотор Сич опять в центре внимания. Краткая история: попытку китайских инвесторов купить завод два года назад заблокировало СБУ, арестовав акции компании. Сильно против сделки выступили и США. Китайцы готовы были откупиться, «подарив» 25% акций «Укроборонпрому». Не срослось. Сейчас — новая попытка. Китайская Skyrizon подала новую заявку в АМКУ совместно с Александром Ярославским. Политики в этой истории точно больше, чем бизнеса. За вчерашний день внимательно изучить последствия сделки публично призвали президент Владимир Зеленский и глава СНБО Алексей Данилов. Значит ли это, что продажи опять не будет? Совсем нет. По данным инсайдеров, на днях суд снял старый арест с акций Мотор Сичи. Последнее слово — за Антимонопольным комитетом. История продолжается. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. За фейки. YouTube закрыл более 2500 каналов, связанных с Россией и Китаем

YouTube - одна из самых популярных платформ для потребления контента, и в то же время один из главных источников дезинформации в интернете. Администрация YouTube об этом знает и пытается с этим бороться. Только за последние три месяца на платформе были заблокированы более 2500 каналов, связанных с Россией, Китаем и Ираном. Под бан попали каналы, распространявшие фейки о коронавирусе, а также политическую пропаганду. В том числе российскую дезинформацию о событиях в Украине. Это хорошая новость. Плохая в том, что огромное количество таких каналов продолжают свою деятельность. Здесь можно только поддержать стремление администрации очистить площадку от организованной пропаганды. Видите антиукраинские фейки на YouTube - отправляйте жалобы, это реально работает. Больше по ссылке.

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