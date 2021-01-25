Что происходит в ведомстве Баканова, было ли покушение на генерала СБУ, кого власть называет "причастными" и при чем здесь Андрей Богдан

Служба безопасности заявила, что офицер СБУ заказал убийство другого сотрудника спецслужбы. Что известно о борьбе внутри ведомства Ивана Баканова: кто такой полковник Расюк, генерал Наумов, экс-первый замглавы СБУ Нескоромный и при чем здесь экс-глава Офиса президента Андрей Богдан (или ни при чем). Разбор LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 23 января СБУ заявила о задержании сотрудник штаба антитеррористического центра при СБУ, который якобы готовил убийство по заказу другого сотрудника СБУ. Организатор предлагал за убийство $50 000. Журналист Юрий Бутусов сообщил фамилии. По его словам, в Киеве задержан полковник СБУ Юрий Расюк, который якобы готовился убить начальника главного управления внутренней безопасности Службы, генерала Андрея Наумова. Заказчиком, по словам журналиста, может быть экс-первый замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный.

Официально фамилию "Нескоромный" СБУ не называет. Пресс-служба отметила LIGA.net, что "процессуальные нормы пока не позволяют опубликовать эту информацию", однако сделают это, как только это "станет возможным".

Суд арестовал Расюка на два месяца без права залога. В текст ходатайства говорится, что Расюк, действуя по сговору, разработал план убийства и следил за Наумовым.

LIGA.net не удалось получить позицию Расюка и Нескоромного. Суд был закрытым и установить контакты адвоката Расюка не получилось. У Нескоромного нет публичных контактов, но есть неверифицированный Telegram-канал, который публикует сообщения от его имени. Его подлинность проверить не получилось. LIGA.net готова в любой момент дополнить текст и предоставить Расюку и Нескоромному возможность высказаться.

Вместе с тем в сообщениях на канале говорится, что в материалах дела "честное имя" Нескоромного не упоминается, а все обвинения – домыслы. Автор канала утверждает, что находится в Германии. Но источники Бутусова утверждают, что Нескоромный скрывается в Украине и якобы планирует выехать в Россию, где у него "много родственников".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. В окружении Баканова, по мнению Бутусова, идут "криминальные разборки между группами влияния". В экономических подразделениях СБУ якобы существует практика вымогательства. И именно борьба за это стала причиной скандала. В СБУ разборки из-за "крышевания" отрицают. Но собеседник LIGA.net в спецслужбе допускает, что подоплекой могла стать "борьба за высокую должность". Контакты фигурантов при этом якобы "задокументированы негласным следствием".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который реагирует на резонансные дела вместо Владимира Зеленского, утверждает, что за Нескоромным якобы стоит экс-глава ОП Богдан, который и "ведет соцсети Нескоромного". Подоляк утверждает, что осенью 2019 года Богдан якобы лоббировал назначение Нескоромного первым замом главы СБУ, подчинив ему борьбу с коррупцией и оргпреступностью. Нескоромный якобы хотел вернуться в СБУ, но ему мешал Наумов. Собеседник LIGA.net в руководстве фракции Слуга народа называет Нескоромного "консервой Богдана". Богдан не отреагировал на просьбу LIGA.net прокомментировать слова Подоляка.

ЧТО ДАЛЬШЕ. СБУ обещает на этой неделе обнародовать новые материалы дела (в том числе видео). Страница человека, который представляет Нескоромным в Telegram, обещает в ответ "опубликовать информацию о даме сердца Баканова, которая живет в Москве и является инструментом шантажа со стороны ФСБ". Кроме того, автор канала обещает сообщить о "родственных связах Ермака в России и настоящие причины, почему был сорван обмен пленными".

Экс-замглавы СБУ (2014-2015) Виктор Ягун считает, что подобные разборки – частое явление для СБУ, но не все из них становятся публичными. Историю с Нескоромным и Расюком он считает искусственно раздутой. "Расюк последние 10 лет не имел никакого отношения к оперативной работе. Ему 54 года. Какой из него может быть боевик-оперативник?" – говорит Ягун. Нескоромный, по его словам, окончил школу милиции в Луганске, в 1999 году попал в СБУ и все время работал по линии "К".

"Это деградация спецслужбы, – констатирует Ягун. – Есть отдельные кластеры, которые вопреки здравому смыслу пытаются что-то делать, а все остальные просто решают свои меркантильные цели".

По его мнению, украинской спецслужбе необходима структурная реформа, иначе подобные случаи будут повторяться. "Но ни один президент не хочет добровольно отказываться от единственного органа, который полностью ему подчинен", – уверен Ягун.

С ним согласен бывший сотрудник "Альфы" СБУ Роман Костенко (нардеп фракции Голос, "киборг"): "Скандалы внутри СБУ указывают на непрозрачность структуры и отсутствие действенного парламентского и гражданского контроля". Костенко добавляет, что приказом из Офиса президента реформа СБУ остановлена, а сама спецслужба "борется за статус-кво".

О конфликте Нескоромного и Баканова "все давно знали", говорит Костенко. "Это исключительно борьба за сферы влияния, которая проходит с использованием всех существующих в СБУ инструментов влияния, в том числе и следствия. По закону всеми правоохранителями должна заниматься ГБР. Но я вижу, что СБУ это не нужно", – сказал он.

Впрочем, пока существует только официальная версия. Не исключено, что покушения не было, а уголовное дело – результат противостояния внутри СБУ. LIGA.net продолжит следить за историей.

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