Разрешение на открытие казино в отеле, проблема евроблях. Что надо знать утром

Парламент обещает навсегда решить проблему евроблях. Рецепт прост – очередная льготная растаможка всех автомобилей, ввезенных до 1 января 2021 года. Законопроекты рассмотрят в срочном порядке на этой неделе. Это хорошо для бюджета, украинцев и даже для властей – снимаются предвыборные риски. Есть только два вопроса: для чего нужно было столько тянуть? Почему нельзя было сразу принять решение, которое удовлетворит всех? И во-вторых, что делать с машинами, которые въехали в страну после Нового года?