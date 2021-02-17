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Разрешение на открытие казино в отеле, проблема евроблях. Что надо знать утром

17.02.2021, 09:30
Разрешение на открытие казино в отеле, проблема евроблях. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня среда, 17 февраля. Температура от -7 до -14, курс доллара 28.03

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Первый 5-звездочный отель в Киеве получил разрешение на открытие казино

Вчера случилось символичное событие – первый 5-звездочный отель получил разрешение на организацию казино. Во-первых, это физическое подтверждение перемен (реформ) в стране. Во-вторых, легализация азартных игр – это устранение масштабного лицемерия в стране, когда по закону нельзя, а на улицах буквально 10000 залов. В-третьих, это про свободу украинцев. Государство признало, что мы достаточно взрослые, что сами можем решать играть или не играть. В общем, маленький шажок к светлому будущему. И конечно, символично, что первое разрешение из 5-звездочных отелей получила гостиница Ахметова. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Владельцы евроблях смогут растаможить авто за 1000 евро – Гетманцев

Парламент обещает навсегда решить проблему евроблях. Рецепт прост – очередная льготная растаможка всех автомобилей, ввезенных до 1 января 2021 года. Законопроекты рассмотрят в срочном порядке на этой неделе. Это хорошо для бюджета, украинцев и даже для властей – снимаются предвыборные риски. Есть только два вопроса: для чего нужно было столько тянуть? Почему нельзя было сразу принять решение, которое удовлетворит всех? И во-вторых, что делать с машинами, которые въехали в страну после Нового года? Больше по ссылке.

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