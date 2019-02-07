Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.02.2019, 10:59

Рекламный Вавилон. Креативщики расшифровывают рекламу кандидатов

Рекламный Вавилон. Креативщики расшифровывают рекламу кандидатов - Фото
Коллаж

Зеленский перегнул с юмором, Порошенко целит в патриотов из сел, а Тимошенко близка к творческому потолку - считают креативщики Havas и TABASCO

Реклама
Реклама

LIGA.net попросила креативных директоров агентств TABASCO Александра Смирнова и Havas Kyiv Юрия Бабинца оценить визуальный стиль предвыборной кампании рейтинговых кандидатов. Профессионалы креативной индустрии легко считали в рекламных материалах инсайд о кандидатах. Например, рекламный стиль Владимира Зеленского - слишком игривый, подчеркивает несерьезность кандидата, но выглядит интереснее конкурентов. Юлия Тимошенко сама как бренд и без страха меняет цвета кампании. Петр Порошенко бьет простотой - выбирает достучаться, а не понравиться. Размещение кандидатов - по алфавиту.

Юрий Бойко. Подсолнух придавил голубя

Реклама

Реклама Юрия Бойко

Юрий Бойко пошел на выборы как самовыдвиженец, но использовал неизменно сине-белую гамму Партии регионов. После распада Оппоблока на две части, у следующей партии Бойко Оппозиционная платформа - "За жизнь", появилась новая деталь. Это часть подсолнуха совмещенная с голубем мира. Бойко также использует ее в избирательной кампании.

Оба рекламных специалиста сошлись во мнении, что обновление для партии получилось неудачным. Смирнов называет эту стилистику "новым кошмаром". "На бумажного голубя-оригами падает кусок подсолнуха. Эти ребята рвали страну на куски, но вкус у них только к деньгам. Эстетика отсутствует во всем", - не сдерживает эмоций Смирнов.

Читайте также
Богословская принесла в ЦИК 2,5 млн гривень в пакете: видео 29.01.2019В АП рассказали, когда Порошенко может пойти на выборы 17.01.2019Выборы президента: Facebook ужесточит правила рекламы для Украины 16.01.2019

Коллега из Havas считает обновление символики скучной, а скрещивание голубя с подсолнухом - странным решением. "Этот образ, по замыслу авторов, должен символизировать мир и процветание, но идея явно сырая", - говорит Бабинец.

Анатолий Гриценко. Неплохой подражатель

Реклама Анатолия Гриценко

Реклама

Креативщики объясняют, что кампания Гриценко визуально состоит из двух элементов: изображении самого кандидата и сообщения "Честных больше" с логотипом в виде буквы "Ч".

Логотип обоим специалистам не понравился. Для Бабинца лого выглядит странным из-за смещения в сторону. Смирнов вовсе не считает эту работу подходящим логотипом для кандидата в президенты: "Ч" в кружочке - серьезно?".

Бабинец добавляет, что если бы в рекламе Гриценко задействовали меньше разных плоскостей с его фото, то он бы вообще не заметил эту кампанию. А Смирнов уверен, что Гриценко перенял стилистику у Тимошенко. Его стиль - это подражание, которое не дотягивает по масштабу до оригинала. Но в данном случае - это неплохо. Но лучше не повторять, а делать лучше, говорит креативный директор TABASCO.

"Стилистика кампании Гриценко производит впечатлениев слишком правильной", - резюмирует Бабинец.

Владимир Зеленский. Слишком много юмора

Реклама Владимира Зеленского

"Материалы Владимира Зеленского выглядят интереснее на фоне штампов и шаблонов в категории политической рекламы", - говорит Бабинец.

Зеленский - это game changer в индустрии политической рекламы, добавляет креативщик. Но отмечает, что у политика "комичный и слишком игривый стиль", который, однако, работает для его аудитории. "Шутливая подача, обращение к аудитории в традициях КВН и ставший трендовым адаптивный дизайн — когда сообщения разбрасывают на разноцветные плашки, неаккуратно стыкующиеся между собой", - комментирует Бабинец.

"Я разочаровался, увидев брендинг Зеленского-политика, - говорит Смирнов. - С точки зрения написания "Зе-команда", игра с "зе" - это здорово, ярко, легко и запоминаемо. Но вот выбранные цвета, стилистика дешевых стикеров не дотягивает до хорошего уровня. Он подчеркивает слабое место кандидата Зеленского – комичность. Впечатление, что стиль делали на коленке за пять минут, а ведь визуальная часть обращается к целевой аудитории вместе с кандидатом. Стиль Зеленского сообщает: мои дела – несерьезные, я балуюсь".

Читайте также: Зе Бизнес. Сколько стоит Владимир Зеленский и как устроена его фабрика смеха

Олег Ляшко. Радикальный шрифт

Реклама Олега Ляшко

Свою радикальность Олег Ляшко подчеркивает не только выступлениями, но и главным образом размашистым шрифтом.

Бабинец разбирает рекламу на детали: по его мнению, буквы расположили под острым углом для придания конфликтности избирательным лозунгам. Буква "Ш", стилизованная под вилы, создает ощущение агрессии во всех материалах. В целом стилистика кампании Ляшко, как и главного героя - броская, кричащая, которую сложно игнорировать.

В то же время Смирнов уверен, что цветовую гамму бело-черно-красную Ляшко подсмотрел из предыдущих кампаний Тимошенко.

Петр Порошенко. Читаем на диване Тараса Шевченко

Реклама Петра Порошенко

"Коммуникация Петра Порошенко выглядит и звучит убедительнее, чем у Тимошенко", - считает Бубинец. И добавляет, что она выделяется последовательностью: есть общий бордовый фон сообщений, рекламные площади не перегружены элементами, что увеличивает читабельность. Рекламе Порошенко присущ аскетизм и визуальная простота.

Его коллега по цеху Смирнов намного критичнее комментирует борды президента. По его словам, это не простота, а визуальная убогость. Ему не нравятся цвета, верстка и стиль. "Дизайн деревенской полиграфии, а не президента, который в ответе за зрение граждан", - саркастично отмечает рекламщик.

Бабинец полагает, что простота придает рекламе Порошенко агрессивности. "Думаю, что команда Порошенко добивалась именно такого восприятия", - говорит он.

Если была задача обратиться к традиционному электорату, говорит Смирнов, то рекламная эстетика не нужна. "Все должно быть понятно, когда сидишь на диване и читаешь Шевченко шрифтом нарбут (украинский шрифт, начала 20 века, стилизированный под старинные , - ред.)", - шутит креативный директор TABASCO.

Юлия Тимошенко. Легко меняется, но скоро упрется в потолок

Реклама Юлии Тимошенко

У Тимошенко виден стилистический разнобой, считает Бабинец из Havas. "Неизменными остаются одинаковые фотографии и графический символ Нового курса - аллюзия на график роста. Этот значок объединяет элементы всей кампании", - говорит он.

Смирнов из TABASCO наоборот уверен, что смелость менять выбранные в начале кампании цвета - самый интересный момент брендинга Тимошенко. "Хитрость в том, что она сама бренд. Ей не нужны четкие цвета – она может с ними играть, каждый раз создавая эффект новизны", - говорит он.

Оба специалиста отметили, что экс-премьер перешла на желто-голубые цвета. По мнению Смирнова, Тимошенко решила использовать цвета из кампании Порошенко, где он агитирует за НАТО и ЕС. "Тимошенко намеренно показала, что кошмарные дизайны ей подвластны: желто-синий фон и гротескные шрифты", - считает Смирнов.

Креативный директор TABASCO называет дизайн Тимошенко ориентиром для рынка. По его мнению, команда кандидата ответсвенном подошла к ретуши фотографий, верстке рекламных площадей и подбору шрифтов.

Но всему есть свой предел. Смирнов считает, что эксперименты Тимошенко с цветами и образами могут достичь потолка - за годы в политике она перепробовала огромное количество образов, находить новые будет все труднее.

В двух словах 

Реклама топ-кандидатов ничем не выделяется, считают оба эксперта, ничего нового они не увидели. Все это было в "Симпсонах", говорит Бабинец. Его коллега из TABASCO говорит, что политическую рекламу люди видят чаще, чем картины в музеях, поэтому ее  надо делать качественно.

Читайте также: Судьям веры нет. Как топ-кандидаты обещают исправить суды Украины


журналист LIGA.net
Дмитрий Бобрицкий
Отправить:
Распечатать:
Теги: президентские выборы, реклама, агитация, выборы 2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
История "сумасшедшего" министра. Интервью с Александром Данилюком
Люди История "сумасшедшего" министра. Интервью с Александром Данилюком
Люди
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика

Материалы, отмеченные знаком , , плашками Про новости компаний, Пресс-релиз, Про выборы 2019, публикуются на правах рекламы.

Материалы с пометкой "При поддержке....", "Партнер/спонсор проекта" могут публиковаться на правах рекламы. Материалы Пресс-центра "Информационного Агентства "ЛІГАБізнесІнформ" основаны на содержании пресс-конференций, круглых столов, пресс-релизов, и могут публиковаться на правах рекламы.
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".

© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2019

По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефонам: +380 44 561-27-38, +380 44 585-24-06, adv@liga.net.
Партнер
Боты:
Мы в соцсетях:
приложения:
пуш-уведомления:
rss рассылка:rss
подписка на рассылку:
 