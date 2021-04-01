Рекордная смертность от коронавируса, как работает е-паспорт. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Коронавирус. Второй день подряд в Украине фиксируется рекордная суточная смертность

Второй день подряд в Украине рекордная смертность от коронавируса – более 400 человек. И кривая смертности идет вверх. На этом фоне ужесточение 5 апреля карантина в Киеве уже не вызвало особых протестов (на столицу приходится каждая десятая смерть). Закрываются школы, садики, транспорт по спецпропускам. Вот такие печальные новости. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Е-паспорт приравняли к обычному. Что это такое, где взять и как он будет работать? Разбор

Мы уже писали о том, что электронные паспорта в Украине приравняли к бумажным. Теперь – сделали подробный разбор, что это такое и как работает. Где взять паспорт, как его использовать, нужны ли по-прежнему обычные бумажные книжечки, как быть с безопасностью данных.

Спойлер, если все получится, как задумали, бумажная версия внутриукраинского документа нужна будет лишь там, куда не добрался интернет. За рубежом без оригинального паспорта пока не обойтись. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Імунітет і коронавірус: як реагує організм, як впливає на імунітет хвороба, а як – вакцина

За останній рік на нас вивалили тонни наукової і не зовсім інформації. І в цьому хаосі важко зрозуміти, що ж відбувається з нами і нашим імунітетом при зустрічі з ковідом, при хворобі і після неї.

Тому ми розпитали про це у відомого українського вченого, професора Інституту фізіології – Віктора Досенка. Також він пояснив, чи варто робити "для себе" тест на антитіла. Більше за лінком.

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