Силы обороны Украины потопили патрульный корвет Черноморского флота РФ "Сергей Котов". Корабль попал под удар морского дрона в районе временно оккупированной Керчи.

После поражения судно затонуло и не подлежит восстановлению.

"Это – один из элементов подготовки будущей масштабной атаки на Крымский мост", – убеждает LIGA.net полковник запаса, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Какое значение имел патрульный корабль и что дальше – коротко.

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ЧТО ПРОИЗОШЛО. 5 марта российский патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов" был уничтожен силами ГУР и Военно-морских сил при поддержке Минцифры.

В результате удара морскими дронами Magura 5 корабль проекта 22160 получил повреждения кормы, правого и левого бортов, сообщает ГУР Минобороны. Экипаж корабля частично спасен – семь моряков погибли, еще шесть – ранены. В общей сложности корабль может нести на себе около 70 членов экипажа.

Уничтожить судно удалось лишь со второй попытки – в ночь на 1 августа 2023 года украинские морские дроны атаковали "Сергея Котова" вместе с другим кораблем этой же серии "Василием Быковым". Но после повреждения его отправили на ремонт и восстановили.

Именно "Сергей Котов" был в России новейшим среди патрульных кораблей, его спустили на воду в 2022 году, рассказывает LIGA.net спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Справка "Сергей Котов" – четвертый корвет из серии патрульных кораблей проекта 22160 типа "Василий Быков". 29 октября 2021 года вышел в Черное море для проведения заводских ходовых испытаний. Корабль планировалось передать ВМФ РФ в конце 2021 года. Но произошло это только 16 мая 2022 года. Стоимость корабля составляет около $65 млн.

"Сергей Котов" – четвертый корвет из серии патрульных кораблей проекта 22160 типа "Василий Быков". 29 октября 2021 года вышел в Черное море для проведения заводских ходовых испытаний. Корабль планировалось передать ВМФ РФ в конце 2021 года. Но произошло это только 16 мая 2022 года. Стоимость корабля составляет около $65 млн. По данным Defance Express, патрульные корветы проекта 22160 являются наиболее многочисленными и в то же время хуже всего вооруженными единицами российского флота. Они вооружены одной 76-мм артустановкой, двумя пулеметными установками калибра 14,5 мм, восемью ПЗРК типа "Игла-С" или "Верба", одним вертолетом Ка-27 или Ка-29 (заявляется возможность размещения Ка-52К) и несколькими БпЛА типа "Орлан-10".

Также на борту корабля мог быть вертолет – вероятно, Ка-29 или Ка-27. О вертолете упоминал командир 184 бригады кораблей охраны водного района, разговор которого перехватили специалисты ГУР.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. "Сергей Котов" выполнял задачи по патрулированию водного района. Охранял Керченский пролив к югу от так называемого Крымского моста, рассказывает Плетенчук.

По данным украинской разведки, этот корабль вместе с крейсером "Москва" участвовал в атаке на остров Змеиный.

Но большей частью "Сергей Котов" выполнял в Черном море как раз те задачи, которые возлагаются на патрульные корабли.

"У него нет таких систем вооружения, которые позволяют ему непосредственно наносить огневое поражение по нашему побережью. Многие писали о том, что якобы он мог бы носить "Калибры", но эта идея у них не реализовалась. Хотя проектировался как корабль, имеющий модульное вооружение", – объясняет спикер ВМС.

Потеря корабля, который должен защищать инфраструктурные объекты и военно-морские базы, болезненна для страны-агрессора, говорит представитель Военно-морских сил: "Это приводит к тому, что враг теряет контроль над акваторией Черного моря постепенно".

"Конечно, у них еще много кораблей. Но позволю себе процитировать высказывание человека, который себя называет президентом России, зернышко по зернышку курочка клюет", – отмечает Плетенчук.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Говорить, что Силы обороны Украины смогли нанести критические потери Черноморскому флоту России, еще рано, считает спикер ВМС. Хотя потери существенны – где-то треть от общей численности, – и у врага уже есть проблемы с логистикой.

"Тем не менее в строю остается еще достаточно мощное боевое ядро до 30 единиц. Среди которых есть разные корабли: и сторожевые, и корветы, и фрегаты, и подлодки, – перечисляет Плетенчук. – Группировка еще достаточно мощная. Враг у нас серьезный".

"Сергей Котов" находился на боевом дежурстве и прикрывал Крымский мост от атак украинских морских дронов, говорит LIGA.net полковник ВСУ, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев:

"Думаю, это была репетиция украинских сил обороны по возможности вывода из строя ключевой логистической артерии, которая обеспечивает всем необходимым оккупационные войска в Крыму".

Чтобы удар по нему был максимально болезненным для России, он должен быть комплексным, добавляет экс-спикер Генштаба. "Нужны Taurus, чтобы разрушить конструкции, на которых держится мост, – говорит он. – Нужны ATACAMS, чтобы разрушить полотно. И морские дроны-камикадзе, которые помогут разрушить основу сооружения".

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