"Репетиция атаки на Крымский мост". Как потопили корабль "Сергей Котов" и почему это важно
Силы обороны Украины потопили патрульный корвет Черноморского флота РФ "Сергей Котов". Корабль попал под удар морского дрона в районе временно оккупированной Керчи.
После поражения судно затонуло и не подлежит восстановлению.
"Это – один из элементов подготовки будущей масштабной атаки на Крымский мост", – убеждает LIGA.net полковник запаса, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
Какое значение имел патрульный корабль и что дальше – коротко.
ЧТО ПРОИЗОШЛО. 5 марта российский патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов" был уничтожен силами ГУР и Военно-морских сил при поддержке Минцифры.
В результате удара морскими дронами Magura 5 корабль проекта 22160 получил повреждения кормы, правого и левого бортов, сообщает ГУР Минобороны. Экипаж корабля частично спасен – семь моряков погибли, еще шесть – ранены. В общей сложности корабль может нести на себе около 70 членов экипажа.
Уничтожить судно удалось лишь со второй попытки – в ночь на 1 августа 2023 года украинские морские дроны атаковали "Сергея Котова" вместе с другим кораблем этой же серии "Василием Быковым". Но после повреждения его отправили на ремонт и восстановили.
Именно "Сергей Котов" был в России новейшим среди патрульных кораблей, его спустили на воду в 2022 году, рассказывает LIGA.net спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
По данным Defance Express, патрульные корветы проекта 22160 являются наиболее многочисленными и в то же время хуже всего вооруженными единицами российского флота. Они вооружены одной 76-мм артустановкой, двумя пулеметными установками калибра 14,5 мм, восемью ПЗРК типа "Игла-С" или "Верба", одним вертолетом Ка-27 или Ка-29 (заявляется возможность размещения Ка-52К) и несколькими БпЛА типа "Орлан-10".
Также на борту корабля мог быть вертолет – вероятно, Ка-29 или Ка-27. О вертолете упоминал командир 184 бригады кораблей охраны водного района, разговор которого перехватили специалисты ГУР.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. "Сергей Котов" выполнял задачи по патрулированию водного района. Охранял Керченский пролив к югу от так называемого Крымского моста, рассказывает Плетенчук.
По данным украинской разведки, этот корабль вместе с крейсером "Москва" участвовал в атаке на остров Змеиный.
Но большей частью "Сергей Котов" выполнял в Черном море как раз те задачи, которые возлагаются на патрульные корабли.
"У него нет таких систем вооружения, которые позволяют ему непосредственно наносить огневое поражение по нашему побережью. Многие писали о том, что якобы он мог бы носить "Калибры", но эта идея у них не реализовалась. Хотя проектировался как корабль, имеющий модульное вооружение", – объясняет спикер ВМС.
Потеря корабля, который должен защищать инфраструктурные объекты и военно-морские базы, болезненна для страны-агрессора, говорит представитель Военно-морских сил: "Это приводит к тому, что враг теряет контроль над акваторией Черного моря постепенно".
ЧТО ДАЛЬШЕ. Говорить, что Силы обороны Украины смогли нанести критические потери Черноморскому флоту России, еще рано, считает спикер ВМС. Хотя потери существенны – где-то треть от общей численности, – и у врага уже есть проблемы с логистикой.
"Тем не менее в строю остается еще достаточно мощное боевое ядро до 30 единиц. Среди которых есть разные корабли: и сторожевые, и корветы, и фрегаты, и подлодки, – перечисляет Плетенчук. – Группировка еще достаточно мощная. Враг у нас серьезный".
"Сергей Котов" находился на боевом дежурстве и прикрывал Крымский мост от атак украинских морских дронов, говорит LIGA.net полковник ВСУ, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев:
Чтобы удар по нему был максимально болезненным для России, он должен быть комплексным, добавляет экс-спикер Генштаба. "Нужны Taurus, чтобы разрушить конструкции, на которых держится мост, – говорит он. – Нужны ATACAMS, чтобы разрушить полотно. И морские дроны-камикадзе, которые помогут разрушить основу сооружения".