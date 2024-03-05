Сили оборони України потопили патрульний корвет Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов". Корабель потрапив під удар морського дрона в районі тимчасово окупованої Керчі.

Після ураження судно затонуло та не підлягає відновленню.

"Це – один з елементів підготовки майбутньої масштабної атаки на Кримський міст", – переконує LIGA.net полковник запасу, ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Яке значення мав патрульний корабель та що далі – коротко.

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ЩО СТАЛОСЯ. 5 березня російський патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов" був знищений силами ГУР та Військово-морських сил за підтримки Мінцифри.

У результаті удару морськими дронами Magura 5 корабель проєкту 22160 отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів, повідомляє ГУР Міноборони. Екіпаж корабля частково врятований – сім моряків загинули, ще шестеро – поранені. Загалом корабель може нести на собі близько 70 членів екіпажу.

Знищити судно вдалось лише з другої спроби – у ніч на 1 серпня 2023 року українські морські дрони вже атакували "Сергія Котова" разом з іншим кораблем цієї ж серії "Василем Биковим". Але після пошкодження його відправили на ремонт і відновили.

Саме "Сергій Котов" був у Росії найновішим серед патрульних кораблів, його спустили на воду 2022 року, розповідає LIGA.net речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Довідка "Сергій Котов" – четвертий корвет із серії патрульних кораблів проєкту 22160 типу "Василь Биков". 29 жовтня 2021 року вийшов у Чорне море для проведення заводських ходових випробувань. Корабель планували передати ВМФ РФ наприкінці 2021 року. Але він вступив в дію тільки 16 травня 2022 року. Вартість корабля становить близько $65 млн.



За даними "Сергій Котов" – четвертий корвет із серії патрульних кораблів проєкту 22160 типу "Василь Биков". 29 жовтня 2021 року вийшов у Чорне море для проведення заводських ходових випробувань. Корабель планували передати ВМФ РФ наприкінці 2021 року. Але він вступив в дію тільки 16 травня 2022 року. Вартість корабля становить близько $65 млн.За даними Defance Express , патрульні корвети проєкту 22160 є найчисельнішими і водночас найгірше озброєними одиницями російського флоту. Вони озброєні однією 76-мм артустановкою, двома кулеметними установками калібру 14,5 мм, вісьмома ПЗРК типу "Ігла-С" чи "Верба", одним вертольотом Ка-27 або Ка-29 (заявляється і можливість розміщення Ка-52К) та кількома БпЛА типу "Орлан-10".

Також на борту корабля міг бути гелікоптер – ймовірно, Ка-29 або Ка-27. Про гелікоптер згадував командир 184 бригади кораблів охорони водного району, розмову якого перехопили фахівці ГУР.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. "Сергій Котов" виконував завдання з патрулювання водного району. Охороняв Керченську протоку на південь від так званого Кримського мосту, розповідає Плетенчук.

За даними української розвідки, цей корабель разом із крейсером "Москва" брав участь в атаці на острів Зміїний.

Але здебільшого "Сергій Котов" виконував у Чорному морі якраз ті завдання, які покладаються на патрульні кораблі.

"У нього нема таких систем озброєння, які дозволяють йому безпосередньо завдавати вогневе ураження по нашому узбережжю. Багато писали про те, що нібито він міг би носити "Калібри", але ця ідея у них не реалізувалася. Хоча проєктувався саме як корабель, який має модульне озброєння", – пояснює речник ВМС.

Втрата корабля, який має захищати інфраструктурні об'єкти та військово-морські бази, є болючою для країни-агресора, каже представник Військово-морських сил: "Це призводить до того, що ворог втрачає контроль над акваторією Чорного моря поступово".

"Звісно, в них ще багато кораблів. Але, дозволю собі зацитувати висловлювання людини, яка себе називає президентом Росії, зернятко по зернятку курочка клює", – наголошує Плетенчук.

ЩО ДАЛІ. Говорити, що Сили оборони України змогли завдати критичних втрат Чорноморському флоту Росії, ще зарано, вважає речник ВМС. Хоча втрати є суттєвими – десь третина від загальної чисельності, – і ворог вже має проблеми із логістикою.

"З усім тим в строю залишається ще досить потужне бойове ядро до 30 одиниць. Серед яких є різні кораблі: і сторожові, і корвети, і фрегати, і підводні човни, – перелічує Плетенчук. – Угрупування ще досить потужне. Ворог у нас серйозний".

"Сергій Котов" був на бойовому чергуванні та прикривав Кримський міст від атак українських морських дронів, каже LIGA.net полковник ЗСУ, ексспікер Генштабу Владислав Селезньов:

"Думаю, це була репетиція українських сил оборони щодо можливості виведення з ладу ключової логістичної артерії, яка забезпечує усім необхідним окупаційні війська у Криму".

Щоби удар по ньому був максимально болючим для Росії, він має бути комплексним, додає ексречник Генштабу. "Потрібні Taurus, щоб зруйнувати конструкції, на яких тримається міст, – каже він. – Потрібні ATACAMS, щоб зруйнувати полотно. Та морські дрони-камікадзе, які допоможуть зруйнувати основу споруди".