UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разбор | Решающая зима: что ждет ВСУ и получит ли Путин желанную паузу в войне. Спойлер – вряд ли

Цей матеріал також доступний українською
Решающая зима: что ждет ВСУ и получит ли Путин желанную паузу в войне. Спойлер – вряд ли - Фото
Коллаж - Дарина Дмитренко/LIGA.net
21.11.2022, 07:00

Для ВСУ и армии Путина начинается война зимой. Что это означает: паузу до весны, которой хочет Россия, или новые возможности для деоккупации Украины

Российско-украинская война вступает в сложную зимнюю фазу. Боевые действия зимой вести будут сложнее в два-три раза, объясняет LIGA.net старший аналитик фонда "Повернись живим" Николай Белесков.

Синоптики прогнозируют теплую зиму, а это непроходимые для техники поля. На первый план выйдут системы дальнего поражения, как HIMARS. "Если есть снаряды к артиллерии и ракеты к HIMARS – какая разница, какая погода?" – говорит LIGA.net полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Насколько зима усложнит деоккупацию украинских территорий и есть ли риск, что благодаря зиме российский диктатор Владимир Путин получит желаемую паузу (спойлер – маловероятно) – разбор LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

КТО ЛУЧШЕ ВХОДИТ В ЗИМУ

К первому снегу в лучшей кондиции подошли ВСУ, уверены эксперты. Морально-психологическому состоянию украинской армии способствуют результаты военной кампании-2022. ВСУ качественно справились с обороной и провели два успешных наступления: деоккупировали Харьковскую область и правобережную часть Херсонской, говорит LIGA.net старший аналитик фонда "Повернись живим" Николай Белесков.

"Вооруженные силы Украины входят в зиму, перехватив инициативу у России", – объясняет LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник.

У россиян – все наоборот. Армия российского диктатора Владимира Путина несколько месяцев безрезультатно пытается штурмовать позиции ВСУ в районе Бахмута и Авдеевки Донецкой области, но кроме постоянных потерь – никаких результатов.

После побега из Херсона в администрации Путина считают, что "настоящая война" Россией уже проиграна, сообщила Медуза.

Зимой критически важным становится материально-техническое обеспечение. Здесь, по мнению экспертов, преимущество будет также на стороне Украины.

"Украине помогает Запад и огромное волонтерское движение, – напоминает LIGA.net Игаль Левин, военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля. – Если вдруг будут пробелы с теми же буржуйками, утепленными укреплениями и снаряжением – сразу подключатся волонтеры".

Волонтери плетуть зимовий камуфляж для ЗСУ (фото – EPA)

В начале полномасштабного вторжения у россиян были проблемы с логистикой и обеспечением продовольствием и одеждой, утверждает Белесков.

Читайте также: "Скорее с голоду сдохнешь, чем тебя убьют" – перехват ГУР

"Мы уничтожили много их грузовиков, и перед российской логистикой будет стоять проблема, чем обеспечивать в первую очередь: горючим, продовольствием, боеприпасами или одеждой, – объясняет Белесков. – Не выйдет одновременно обеспечить всем этим, ВСУ не будут за этим просто так наблюдать и будут создавать постоянные проблемы для российской логистики за счет средств дальнего огневого поражения".

Лучшее морально-психологическое состояние имеет та армия, которая лучше обеспечена, в том числе вещами, пунктами обогрева и горячим питанием, говорит LIGA.net военный эксперт и полковник ВСУ Владислав Селезнев: "Если у вас этого нет – соответственно нет и настроения. Особенно это касается тех, кто на передовой. Надеюсь, проблемы в российской логистике станут нашим союзником".

У ВСУ не должно быть проблем с зимней формой, говорят в Минобороны. НАТО пообещало закрыть половину потребностей.

В отличие от РФ. В перехваченных украинской разведкой разговорах оккупанты жалуются, что им из зимней формы выдают только бушлаты. Большие партии зимней экипировки для России шьет Северная Корея.

Читайте также: "Никакой новой техники нет, из зимней формы одни бушлаты" – перехват ГУР

НЕДОСТАТКИ И ВЫЗОВЫ ЗИМНЕЙ ВОЙНЫ

Зима вводит целый ряд трудностей. Среди прочего это:

Холод, требующий от армии соответствующего вещевого обеспечения, обустройства позиций и мест проживания военных.

"Организм тратит дополнительную энергию на то, чтобы просто пережить холод, – напоминает Белесков. – Особенно это тяжело будет для тех, кто находится на передовой".

Зима еще и период острых респираторных заболеваний. Поэтому актуализируется вопрос отдыха и медицинской помощи. "В истории были случаи, когда армия начинала массово болеть и теряла боеспособность без контакта с врагом", – добавляет Мельник.

Короткий день – длинная ночь. Это требует соответствующих средств наблюдения, тепловизоров, ночников и биноклей, говорит LIGA.net военный аналитик и глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

Из-за короткого дня примерно наполовину сократится окно "золотого часа", когда можно спасти тяжело раненых, пишет британская разведка.

Ухудшение логистики из-за заметенных дорог и гололеда, что уменьшает скорость военных авто и затрудняет доступ к позициям.

Читайте также: ВСУ пытаются сделать невозможной логистику армии России на южном направлении — Гуменюк

Ухудшение маскировки. "Теплые объекты светятся в тепловизоре, а места размещения личного состава выделяются на фоне другой территории", – объясняет Чмут.

Следы техники на снегу и попытки солдат согреться у костра будут демаскирующими элементами. Даже дым от буржуек помогает в выявлении позиций врага, говорит LIGA.net Роман Костенко, нардеп от Голоса, киборг и полковник СБУ в отставке (позывной "Гром").

Потребность в горюче-смазочных материалах, адаптированных под зиму. В армии дается несколько недель для перевода техники на зимнюю эксплуатацию. Должны быть проведены регламентные работы, чтобы в критический момент не заклинивали пушки и автоматы, говорит Мельник.

Сложнее корректировать огонь, потому что нет пыли, которая поднимается при попаданиях по технике врага, добавляет Костенко.

Решающая зима: что ждет ВСУ и получит ли Путин желанную паузу в войне. Спойлер – вряд ли

Труднее работать беспилотникам. На квадрокоптерах и радиостанциях быстрее садятся аккумуляторы. Низкая облачность ограничивает использование высотных беспилотников. Но у ВСУ есть БПЛА, которые могут работать в условиях плохой видимости, используя тепловой спектр, говорит Белесков. Те же БПЛА Puma, которые ВСУ получали от Запада.

Проблемы для авиации. Она обычно работает на критически малой высоте с обязательным визуальным контактом. Поэтому низкая облачность накладывает определенные ограничения на работу авиации, прогнозирует Мельник.

Но все эти проблемы работают в обе стороны, подчеркивают эксперты.

Читайте также: "Украина что, 51-й штат США?" Трамписты в Палате представителей – за пересмотр помощи Украине

ТЕПЛАЯ/ХОЛОДНАЯ ЗИМА: ЧТО ЛУЧШЕ ДЛЯ ВСУ

Зима 2022-2023 не будет слишком суровой, а вероятность длительных морозов предварительно "мизерна", прогнозируют украинские синоптики.

Теплая зима для военных – это непроходимые поля и неасфальтированные дороги, которые превращаются в болото. Белесков напоминает, как в начале полномасштабного вторжения российская техника массово вязла в украинских черноземах. Причем не только колесная, но и гусеничная.

Решающая зима: что ждет ВСУ и получит ли Путин желанную паузу в войне. Спойлер – вряд ли

Но сейчас наступают в основном Вооруженные Силы Украины. В таких погодных условиях украинская армия будет ограничена основными автомагистралями, что может облегчить задачу врагу, добавляет Белесков.

"У нас были проблемы даже летом, когда во время штурма пошли дожди и так размывало поля, что танки вязли, – вспоминает Костенко. – Поэтому зима может быть и теплой. Важный фактор – какой именно, сухой или влажной".

Если зима будет более суровой с температурой от -10 и все замерзнет – это создает возможности для более широкого маневра, включая полевые дороги, разъясняет Белесков. Такие погодные условия делают возможным форсирование рек по льду, добавляет Костенко.

Читайте также: Укргидрометцентр спрогнозировал, какой будет будущая зима

"Да, это холод, какие-то системы могут не работать и тяжело воинам, – объясняет Игаль Левин. – Зато вы можете быть уверены, что ваша техника (включая колесную) проедет". Но как только грунты промерзнут настолько, что можно будет использовать тяжелую технику, – это будут делать обе стороны, предостерегает Селезнев.

В ПОИСКАХ ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ

Зима замедлит войну в Украине. Это говорят и западные аналитики, и министр обороны Алексей Резников. По его словам, зима будет использована "с максимальной отдачей" для Вооруженных Сил Украины – проведут перегруппировку, обновление и ротации, подготовят бойцов.

"Первая и ключевая задача – провести армию через эту зиму и обеспечить, чтобы мораль и решительность солдат не упала", – убежден Белесков.

Но пауза критически важна и для армии Путина. Она позволит подготовить мобилизированных и попытаться перехватить инициативу.

"Нельзя давать передышку врагу. Но и давить на 10-й месяц кампании, как бы нам хотелось, – мы не можем", – признает Белесков.

Читайте также: 25 000 комплектов зимней одежды. Уоллес анонсировал зимний пакет помощи Украине

"Мы можем иметь идеальные погодные условия, но без достаточного количества снарядов проводить наступательные действия тяжело", – говорит Селезнев.

Поэтому ключевая задача Генштаба ВСУ – найти золотую середину между необходимостью и способностью. Тем более что зима лишь усложняет боевые действия, но не делает их невозможными.

"Да, зимой могут быть определенные ограничения. Но то, что нужно просто стоять на позициях и ничего не делать, – это неправда. Зимой можно наступать", – говорит LIGA.net Костенко.

В помощь ВСУ должны прийти средства дальнего огневого поражения, в частности HIMARS и реактивные M270 MLRS. По мнению Белескова, эти системы будут и дальше независимо от погоды ослаблять тыл врага, не давая ему перегруппировываться и ударяя по логистике.

"Средства дальнего поражения не дадут россиянам передышки, на которую они так рассчитывают", – говорит Белесков.

Тактика, успешно показавшая себя при освобождении Харьковской области и Херсона, заключалась в том, что ВСУ создали условия, когда шансы РФ удержать позиции приближались к нулю, а дальнейшее пребывание угрожало окружением и уничтожением, говорит Мельник.

"Большую роль сыграли реактивные системы огневого поражения, современные и высокоточные средства разведки и системы контроля/управления. А это вещи, на которые погодные условия оказывают очень незначительное влияние, – объясняет эксперт. – Несмотря на зиму, у Украины есть возможность не потерять инициативу ".

"Если есть снаряды к артиллерии и ракеты к HIMARS – какая разница, какая погода?" – иронизирует Селезнев.

Костенко прогнозирует зимой увеличение артиллерийского огня, уничтожение складов БК, выбивание россиян с переднего края и продвижение ВСУ.

К умеренным прогнозам западных аналитиков Мельник относится скептически: "Часто бывает, когда большинство из них ошибаются".

В феврале американское политическое руководство было убеждено, что Киев, возможно, не так быстро, как ожидали россияне, но упадет, писало The Washington Post. А главный генерал США Марк Милли, по данным Fox News, перед началом большой войны давал Киеву 72 часа.

Поэтому прогнозы Запада – это только прогнозы. Тем более, сейчас наступает решающий этап войны, заявил в начале ноября начальник Главного управления разведки МО Кирилл Буданов.

Приоритетным направлением для Украины (как и для России) может стать запорожское, говорит LIGA.net собеседник в руководстве Офиса президента: "Если мы прорываемся к Азовскому морю через Мелитополь, то это окончательно обнуляет смысл этой войны для Путина".

Читайте также: Разбор | Рамштайн-7. Какое оружие получит Украина для войны зимой и защиты от российских ракет

Решающая зима: что ждет ВСУ и получит ли Путин желанную паузу в войне. Спойлер – вряд ли

специальный корреспондент LIGA.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война зима HIMARS война России в Украине
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
 