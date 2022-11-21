Решающая зима: что ждет ВСУ и получит ли Путин желанную паузу в войне. Спойлер – вряд ли

Российско-украинская война вступает в сложную зимнюю фазу. Боевые действия зимой вести будут сложнее в два-три раза, объясняет LIGA.net старший аналитик фонда "Повернись живим" Николай Белесков.

Синоптики прогнозируют теплую зиму, а это непроходимые для техники поля. На первый план выйдут системы дальнего поражения, как HIMARS. "Если есть снаряды к артиллерии и ракеты к HIMARS – какая разница, какая погода?" – говорит LIGA.net полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Насколько зима усложнит деоккупацию украинских территорий и есть ли риск, что благодаря зиме российский диктатор Владимир Путин получит желаемую паузу (спойлер – маловероятно) – разбор LIGA.net.

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КТО ЛУЧШЕ ВХОДИТ В ЗИМУ

К первому снегу в лучшей кондиции подошли ВСУ, уверены эксперты. Морально-психологическому состоянию украинской армии способствуют результаты военной кампании-2022. ВСУ качественно справились с обороной и провели два успешных наступления: деоккупировали Харьковскую область и правобережную часть Херсонской, говорит LIGA.net старший аналитик фонда "Повернись живим" Николай Белесков.

военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник. "Вооруженные силы Украины входят в зиму, перехватив инициативу у России", – объясняет LIGA.net эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник.

У россиян – все наоборот. Армия российского диктатора Владимира Путина несколько месяцев безрезультатно пытается штурмовать позиции ВСУ в районе Бахмута и Авдеевки Донецкой области, но кроме постоянных потерь – никаких результатов.

После побега из Херсона в администрации Путина считают, что "настоящая война" Россией уже проиграна, сообщила Медуза.

Зимой критически важным становится материально-техническое обеспечение. Здесь, по мнению экспертов, преимущество будет также на стороне Украины.

"Украине помогает Запад и огромное волонтерское движение, – напоминает LIGA.net Игаль Левин, военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля. – Если вдруг будут пробелы с теми же буржуйками, утепленными укреплениями и снаряжением – сразу подключатся волонтеры".

В начале полномасштабного вторжения у россиян были проблемы с логистикой и обеспечением продовольствием и одеждой, утверждает Белесков.

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"Мы уничтожили много их грузовиков, и перед российской логистикой будет стоять проблема, чем обеспечивать в первую очередь: горючим, продовольствием, боеприпасами или одеждой, – объясняет Белесков. – Не выйдет одновременно обеспечить всем этим, ВСУ не будут за этим просто так наблюдать и будут создавать постоянные проблемы для российской логистики за счет средств дальнего огневого поражения".

Лучшее морально-психологическое состояние имеет та армия, которая лучше обеспечена, в том числе вещами, пунктами обогрева и горячим питанием, говорит LIGA.net военный эксперт и полковник ВСУ Владислав Селезнев: "Если у вас этого нет – соответственно нет и настроения. Особенно это касается тех, кто на передовой. Надеюсь, проблемы в российской логистике станут нашим союзником".

У ВСУ не должно быть проблем с зимней формой, говорят в Минобороны. НАТО пообещало закрыть половину потребностей.

В отличие от РФ. В перехваченных украинской разведкой разговорах оккупанты жалуются, что им из зимней формы выдают только бушлаты. Большие партии зимней экипировки для России шьет Северная Корея.

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НЕДОСТАТКИ И ВЫЗОВЫ ЗИМНЕЙ ВОЙНЫ

Зима вводит целый ряд трудностей. Среди прочего это:

– Холод, требующий от армии соответствующего вещевого обеспечения, обустройства позиций и мест проживания военных.

"Организм тратит дополнительную энергию на то, чтобы просто пережить холод, – напоминает Белесков. – Особенно это тяжело будет для тех, кто находится на передовой".

Зима еще и период острых респираторных заболеваний. Поэтому актуализируется вопрос отдыха и медицинской помощи. "В истории были случаи, когда армия начинала массово болеть и теряла боеспособность без контакта с врагом", – добавляет Мельник.

– Короткий день – длинная ночь. Это требует соответствующих средств наблюдения, тепловизоров, ночников и биноклей, говорит LIGA.net военный аналитик и глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

Из-за короткого дня примерно наполовину сократится окно "золотого часа", когда можно спасти тяжело раненых, пишет британская разведка.

– Ухудшение логистики из-за заметенных дорог и гололеда, что уменьшает скорость военных авто и затрудняет доступ к позициям.

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– Ухудшение маскировки. "Теплые объекты светятся в тепловизоре, а места размещения личного состава выделяются на фоне другой территории", – объясняет Чмут.

Следы техники на снегу и попытки солдат согреться у костра будут демаскирующими элементами. Даже дым от буржуек помогает в выявлении позиций врага, говорит LIGA.net Роман Костенко, нардеп от Голоса, киборг и полковник СБУ в отставке (позывной "Гром").

– Потребность в горюче-смазочных материалах, адаптированных под зиму. В армии дается несколько недель для перевода техники на зимнюю эксплуатацию. Должны быть проведены регламентные работы, чтобы в критический момент не заклинивали пушки и автоматы, говорит Мельник.

– Сложнее корректировать огонь, потому что нет пыли, которая поднимается при попаданиях по технике врага, добавляет Костенко.

– Труднее работать беспилотникам. На квадрокоптерах и радиостанциях быстрее садятся аккумуляторы. Низкая облачность ограничивает использование высотных беспилотников. Но у ВСУ есть БПЛА, которые могут работать в условиях плохой видимости, используя тепловой спектр, говорит Белесков. Те же БПЛА Puma, которые ВСУ получали от Запада.

– Проблемы для авиации. Она обычно работает на критически малой высоте с обязательным визуальным контактом. Поэтому низкая облачность накладывает определенные ограничения на работу авиации, прогнозирует Мельник.

Но все эти проблемы работают в обе стороны, подчеркивают эксперты.

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ТЕПЛАЯ/ХОЛОДНАЯ ЗИМА: ЧТО ЛУЧШЕ ДЛЯ ВСУ

Зима 2022-2023 не будет слишком суровой, а вероятность длительных морозов предварительно "мизерна", прогнозируют украинские синоптики.

Теплая зима для военных – это непроходимые поля и неасфальтированные дороги, которые превращаются в болото. Белесков напоминает, как в начале полномасштабного вторжения российская техника массово вязла в украинских черноземах. Причем не только колесная, но и гусеничная.

Но сейчас наступают в основном Вооруженные Силы Украины. В таких погодных условиях украинская армия будет ограничена основными автомагистралями, что может облегчить задачу врагу, добавляет Белесков.

"У нас были проблемы даже летом, когда во время штурма пошли дожди и так размывало поля, что танки вязли, – вспоминает Костенко. – Поэтому зима может быть и теплой. Важный фактор – какой именно, сухой или влажной".

Если зима будет более суровой с температурой от -10 и все замерзнет – это создает возможности для более широкого маневра, включая полевые дороги, разъясняет Белесков. Такие погодные условия делают возможным форсирование рек по льду, добавляет Костенко.

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"Да, это холод, какие-то системы могут не работать и тяжело воинам, – объясняет Игаль Левин. – Зато вы можете быть уверены, что ваша техника (включая колесную) проедет". Но как только грунты промерзнут настолько, что можно будет использовать тяжелую технику, – это будут делать обе стороны, предостерегает Селезнев.

В ПОИСКАХ ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ

Зима замедлит войну в Украине. Это говорят и западные аналитики, и министр обороны Алексей Резников. По его словам, зима будет использована "с максимальной отдачей" для Вооруженных Сил Украины – проведут перегруппировку, обновление и ротации, подготовят бойцов.

"Первая и ключевая задача – провести армию через эту зиму и обеспечить, чтобы мораль и решительность солдат не упала", – убежден Белесков.

Но пауза критически важна и для армии Путина. Она позволит подготовить мобилизированных и попытаться перехватить инициативу.

"Нельзя давать передышку врагу. Но и давить на 10-й месяц кампании, как бы нам хотелось, – мы не можем", – признает Белесков.

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"Мы можем иметь идеальные погодные условия, но без достаточного количества снарядов проводить наступательные действия тяжело", – говорит Селезнев.

Поэтому ключевая задача Генштаба ВСУ – найти золотую середину между необходимостью и способностью. Тем более что зима лишь усложняет боевые действия, но не делает их невозможными.

"Да, зимой могут быть определенные ограничения. Но то, что нужно просто стоять на позициях и ничего не делать, – это неправда. Зимой можно наступать", – говорит LIGA.net Костенко.

В помощь ВСУ должны прийти средства дальнего огневого поражения, в частности HIMARS и реактивные M270 MLRS. По мнению Белескова, эти системы будут и дальше независимо от погоды ослаблять тыл врага, не давая ему перегруппировываться и ударяя по логистике.

"Средства дальнего поражения не дадут россиянам передышки, на которую они так рассчитывают", – говорит Белесков.

Тактика, успешно показавшая себя при освобождении Харьковской области и Херсона, заключалась в том, что ВСУ создали условия, когда шансы РФ удержать позиции приближались к нулю, а дальнейшее пребывание угрожало окружением и уничтожением, говорит Мельник.

"Большую роль сыграли реактивные системы огневого поражения, современные и высокоточные средства разведки и системы контроля/управления. А это вещи, на которые погодные условия оказывают очень незначительное влияние, – объясняет эксперт. – Несмотря на зиму, у Украины есть возможность не потерять инициативу ".

"Если есть снаряды к артиллерии и ракеты к HIMARS – какая разница, какая погода?" – иронизирует Селезнев.

Костенко прогнозирует зимой увеличение артиллерийского огня, уничтожение складов БК, выбивание россиян с переднего края и продвижение ВСУ.

К умеренным прогнозам западных аналитиков Мельник относится скептически: "Часто бывает, когда большинство из них ошибаются".

В феврале американское политическое руководство было убеждено, что Киев, возможно, не так быстро, как ожидали россияне, но упадет, писало The Washington Post. А главный генерал США Марк Милли, по данным Fox News, перед началом большой войны давал Киеву 72 часа.

Поэтому прогнозы Запада – это только прогнозы. Тем более, сейчас наступает решающий этап войны, заявил в начале ноября начальник Главного управления разведки МО Кирилл Буданов.

Приоритетным направлением для Украины (как и для России) может стать запорожское, говорит LIGA.net собеседник в руководстве Офиса президента: "Если мы прорываемся к Азовскому морю через Мелитополь, то это окончательно обнуляет смысл этой войны для Путина".

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