"Рецепт катастрофы" от армии Путина, почему санкции не остановили РФ. Обзор западных медиа

Полтора месяца битвы за Донбасс демонстрируют негибкость России; ее экономика держится, пока страны мира покупают у Москвы нефть и газ, Кремль платит деньги, чтобы обойти собственные блокировки в сети.

Что иностранная пресса пишет о войне России против Украины: обзор LIGA.net .



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The New York Times : Россия повторяет на Востоке одни и те же ошибки

Российские военные уставшие и деморализованные после трех месяцев войны и совершают те же ошибки, которые допускали на первых этапах, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, постепенный захват территорий Украины стал более успешной тактикой для россиян, но это истощает войска, а их боевая способность снизилась на 20%. На прошлой неделе представитель Пентагона заявил, что с начала войны Россия потеряла 1000 танков.

В апреле российский диктатор Владимир Путин назначил нового командующего армией Александра Дворникова, пытавшегося наладить координацию воздушных и сухопутных подразделений. Отчасти ему это удалось. Впрочем, его давно не было видно на поле боя, и возникает вопрос, продолжает ли он руководить войсками и дальше.

Российские пилоты по-прежнему демонстрируют нежелание рисковать: перелетают через границу, быстро наносят удар и быстро возвращаются. До сих пор преимущества в воздухе у России нет.

Сейчас определенных успехов армия РФ достигла в Северодонецке, а президент Владимир Зеленский признал, что Украина теряет до 100 военных в день. Однако в других направлениях они наоборот теряют позиции, в частности вблизи Харькова, где украинцам удалось перехватить инициативу и оттеснить россиян от города, который они обстреливали в течение шести недель.

Генерал в отставке Гаррет Бридлав говорит: украинцы способны отбросить россиян за границу и перерезать пути снабжения. Это поставило бы армию РФ в такое же положение, как и на первом этапе войны, когда их колонны оставались без горючего и становились легкими мишенями для украинцев с Джавелинами. Тогда россияне потеряли тысячи военных.

Эксперты объясняют: изъяны российской армии фундаментальны, их не решить за несколько месяцев. Самое главное — отсутствие самостоятельности у офицеров среднего и нижнего звена. А старшие офицеры придерживаются советской доктрины, где нельзя критиковать недостатки стратегии или вносить коррективы, если высшее командование уже приняло решение. В то же время украинцы сильны именно такой децентрализацией.

Эвелин Фаркас, бывшая высокопоставленная чиновница Пентагона по Украине и России в администрации Обамы, говорит: вероятно, Путин лично вовлечен в руководство войсками. А когда президенты вмешиваются в оперативные военные решения — это "рецепт катастрофы".

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Bloomberg: Как мир до сих пор спонсирует путинскую войну в Украине

В начале марта США и союзники начали вводить санкции против России. Президент Байден объяснял, что так они хотят "нанести мощный удар по военной машине Путина", пишет Bloomberg.

Однако на горизонте уже сотый день войны, а машина все еще работает. Россия получает в день $800 млн за нефть и газ. Последние годы она напоминала огромный супермаркет, продавая миру энергоносители, пшеницу, алюминий, палладий и т.д. Агрессия против Украины вынудила ЕС и США переосмыслить эти отношения. Европа уже сделала первый компромиссный шаг по запрету на российскую нефть, но Россия все еще чувствует себя неплохо.

Да, корпоративные гиганты сбежали, а экономика стремится к глубокой рецессии. Но пока Путин может это игнорировать, ведь у него достаточно доходов от сырья, которые стали еще больше из-за скачка мировых цен.

Даже если некоторые страны откажутся от энергоносителей РФ, все равно доход Кремля от нефти и газа будет составлять $285 млрд, и это превысит прошлогодний показатель на пятую часть. Добавьте еще сторонние продукты — и получите компенсацию в $300 млрд замороженных в рамках санкций резервов.

Несмотря на желание лидеров ЕС прекратить спонсировать войну, они опасаются последствий для своих экономик. И пока они колеблются, Москва ищет другие рынки сбыта, в частности речь идет о Китае и Индии.

Индийские нефтепереработчики приобрели более 40 млн баррелей российской нефти с февраля по май. Кое-кто делает это непублично, чтобы закупить ее дешевле рыночной стоимости. В Китае примерно та же ситуация, а некоторым из компаний россияне разрешили совершать сделки в юанях.

А ситуация с газом еще более сложная. Россия вряд ли сможет найти другие рынки сбыта. Впрочем, и Европа еще слишком далека от наложения газового эмбарго, ведь 40% ее потребностей в газе удовлетворяет Москва.

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The Telegraph: Кремль тратит $10 млн на доступ к интернет-сайтам, которые сам заблокировал

Кремль потратил $10 млн на технологию, позволяющую обходить запреты на доступ к заблокированным западным вебсайтам. После вторжения в Украину в феврале государственный сектор России массово платит за VPN, позволяющий обходить блокировку, пишет The Telegraph.

Исследовательница Кэтрин Барнетт с сайта Top10VPN говорит: из 236 обнародованных контрактов 188 касаются именно государственных учреждений. По иронии судьбы эти данные демонстрируют потребность российских чиновников обходить цензуру от собственного правительства, констатирует она.

С начала войны правительство Путина имеет ограниченный доступ к западным вебсайтам и соцсетям. Речь идет об Instagram, Facebook, ряде новостных порталов, сайтах Amnesty International и Chess.com — за осуждение агрессии России или за сбор средств для проукраинских организаций.

По данным Top10VPN, больше всего тратил на VPN филиал министерства внутренних дел в Красноярске — $1,7 млн.

Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков в апреле признался, что он и сам пользователь VPN, ведь это никем "не запрещено".

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