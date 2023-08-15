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Разбор | Рейд за майором. Как ВСУ взяли в плен российского командира

Цей матеріал також доступний українською
Рейд за майором. Как ВСУ взяли в плен российского командира - Фото
Украинские военные (фото: 47 ОМБр)
15.08.2023, 12:27

На Юге украинские защитники уничтожают потенциал российской армии. Захваченный в плен командир разведроты оккупантов может помочь им в этой работе

Рейды защитников на оккупированную часть Херсона заставляют российскую армию передислоцировать свои силы. В результате одного из рейдов в плен попал командир разведроты окупантов и комбат – Юрий Томов.

"Понятно, что рейд делали не ради него. Но по стечению обстоятельств этот интересный гусь попал в плен и теперь может предоставить много интересной информации", – объясняет военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

На что силы обороны провоцируют россиян на юге – коротко на LIGA.net .

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УВЛЕЧЕНИЕ МАЙОРА ТОМОВА

На оккупированной части Херсонской области рейды ВСУ на левый берег Днепра дают результаты, хоть и "без ажиотажа". Там растут панические настроения среди окупантов и участились случаи дезертирства, сообщил Генеральный штаб Украины в возведении за 13 августа.

Информацию о панических настроениях среди оккупантов подтвердил и попавший в украинский плен российский майор Юрий Томов.

В видео, опубликованном украинским Telegram-каналом "Николаевский ванек", оккупант говорит, что оценивает общую подготовку и морально-психологическое состояние солдат своего батальона как очень неудовлетворительные.

"Личный состав подавлен и отказывается выполнять поставленные задачи", – сказал оккупант. По его словам, боевые потери подразделения составляют около 25%, а среди подчиненных много отказников.

Автор канала отметил, что Томов "помогает украинским военным в реализации боевых задач очень закрытой информацией".

История майора Томова – информационный удар поддох России, говорит LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник: "Россияне потратили много сил, чтобы слепить с этого майора героя. После чего появилось видео, как он на карте сдает все, что можно ".

В российском информационном пространстве на Томова обратили внимание исключительно из-за того, что он исчез, отмечает Ступак.

"Когда Томов исчез вместе с группой в районе, где работала украинская ДРГ, был прекрасный повод создать некролог о разведчике, который грыз врага зубами, а затем героически погиб, – говорит он. – Но как только они начали создавать из него героя, украинцы выложили в сеть видео, где он прямо на камеру сдает своих же".

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ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫЙ ПЛЕННЫЙ КОМБАТ

Не стоит ожидать, что этот пленник сможет раскрыть всю глубину российской обороны, такая информация – не уровень майора, убежден Мельник.

Но полученные данные могут облегчить работу украинским защитникам на конкретных участках фронта, предполагает Ступак. Пленный комбат может предоставить информацию о минных полях, о ключевых коллаборантах, сотрудничающих с оккупантами.

"Самое главное – он может предоставить информацию о российской агентуре в наших тылах, – говорит бывший сотрудник СБУ. – Его группа – это такая же ДРГ, которая делает рейды на позиции украинских защитников. Те, кто им помогает – нас очень интересуют".

Всю информацию, которую предоставит пленник, нужно будет неоднократно проверить, подчеркивают опрошенные эксперты. Но она может помочь силам обороны Украины.

Кроме того, Томов активно делится данными о позициях российских военных. В частности, именно благодаря ему украинским силам удалось уничтожить вооруженный состав кафиров в Олешках, пишет Bild.

В настоящее время ВСУ сейчас делают важное дело: распыляют ресурсы вражеской армии, а также системно и методично уничтожают все логистические составляющие поставок и обеспечения российских войск, говорит LIGA.net полковник ВСУ, эксспикер Генштаба Владислав Селезнев.

Ситуация очень напряженная, добавляет Мельник. Из имеющихся уведомлений ГШ можно сделать вывод о критической ситуации для российской обороны, по крайней мере, на нескольких участках линии столкновения.

На Южном отрезке есть предпосылки для прорыва первой линии обороны, осторожно предполагает Мельник. "Но это – лишь предпосылки. Которые так же очевидны для противника, как и для нас, – считает он. – Поэтому враг прилагает максимум усилий, чтобы нам помешать".

Разведка Британии заявляет , что в низовьях Днепра наблюдается оживление боевых действий локальных масштабов. Это – вдобавок к расширению плацдарма, который ВСУ держат возле Антоновского моста.

Теперь российское командование якобы стоит перед дилеммой: укреплять это направление дальше или разворачивать войска в районах основных контрнаступательных операций Украины, то есть дальше на восток, говорят в разведке.

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ЧЕГО ОЖИДАТЬ ДАЛЬШЕ

Говорить, что украинские защитники полностью контролируют ситуацию и двигаются к развитию успеха рано, считает Селезнев. Многое будет зависеть от того, на какие потери готовы пойти россияне.

Из-за рейдов украинских защитников в Херсонской области россияне не только ощутимо нервничают, они подтягивают резервы и ресурсы. В том числе оперативные, которые пока не задействованы в полном объеме, говорит Селезнев:

"Поэтому ситуация очень динамичная и многое зависит от того, как дальше будет действовать враг и на какие потери он будет готов, чтобы изменить ситуацию на поле боя".

Если наши оценки верны, Россия сейчас ограничивается опрокидыванием своих резервов с одного участка на другой, добавляет Мельник.

Ранее в Минобороны Британии заявляли, что передислокация российских сил ослабит их оборону у восточного берега Днепра.

На нынешнем этапе война не за квадратные метры, а уничтожение вражеского потенциала, отмечает Селезнев: "Враг, который отойдет на сотни метров, все равно сохранит свой боевой потенциал. Уничтожение потенциала – то, на что сейчас работают украинские защитники".

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Евгения Мазур
Евгения Мазур
Специальный корреспондент LIGA.net
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