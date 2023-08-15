Рейди захисників на окуповану частину Херсонщини змушують російську армію передислокувати свої сили. В результаті одного з рейдів у полон потрапив командир розвідроти окупантів і комбат – Юрій Томов.

"Зрозуміло, що рейд робили не заради нього. Але за збігом обставин цей цікавий гусь потрапив у полон і тепер може надати багато цікавої інформації", – пояснює LIGA.net військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

На що сили оборони провокують росіян на півдні – коротко на LIGA.net.

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ЗАХОПЛЕННЯ МАЙОРА ТОМОВА

На окупованій частині Херсонської області рейди ЗСУ на лівий берег Дніпра дають результати, хоч і "без ажіотажу". Там зростають панічні настрої серед окупантів і почастішали випадки дезертирства, повідомив Генеральний штаб України у зведенні за 13 серпня.

Інформацію про панічні настрої серед окупантів підтвердив і російський майор Юрій Томов, який потрапив в український полон.

У відео, яке опублікував український Telegram-канал "Николаевский ванек", окупант каже, що оцінює загальну підготовку та морально-психологічний стан солдат свого батальйону як дуже незадовільні.

"Особовий склад пригнічений і відмовляється виконувати поставлені завдання", – сказав окупант. За його словами, бойові втрати підрозділу становлять близько 25%, а серед підлеглих багато відмовників.

Автор каналу зазначив, що Томов "допомагає українським військовим у реалізації бойових завдань вельми закритою інформацією".

Історія майора Томова – інформаційний удар під дих Росії, каже LIGA.net військовий експерт із Центру Разумкова Олексій Мельник: "Росіяни витратили багато сил, щоб зліпити з цього майора героя. Після чого з’явилось відео, як він на мапі здає все, що можна".

У російському інформаційному просторі на Томова звернули увагу виключно через те, що він зник, зазначає Ступак.

"Коли Томов зник разом із групою у районі, де працювала українська ДРГ, був чудовий привід створити некролог про розвідника, який гриз ворога зубами, а потім героїчно загинув, – говорить він. – Але щойно вони почали створювати з нього героя, українці виклали у мережу відео, де він просто на камеру здає своїх же".

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ЧИМ МОЖЕ БУТИ КОРИСНИЙ ПОЛОНЕНИЙ КОМБАТ

Не варто очікувати, що цей полонений зможе розкрити всю глибину російської оборони, така інформація – не рівень майора, переконаний Мельник.

Але отримані від нього дані можуть полегшити роботу українським захисникам на конкретних ділянках фронту, припускає Ступак. Полонений комбат може надати інформацію про мінні поля, про ключових колаборантів, які співпрацюють з окупантами.

"Найголовніше – він може надати інформацію про російську агентуру у наших тилах, – каже колишній співробітник СБУ. – Його група – це така ж ДРГ, яка робить рейди на позиції українських захисників. Ті, хто їм допомагає – нас дуже цікавлять".

Всю інформацію, яку надасть полонений окупант, потрібно буде неодноразово перевірити, наголошують опитані експерти. Але вона може бути помічною для сил оборони України.

Крім того, Томов активно ділиться даними про позиції російських військових. Зокрема, саме завдяки йому українським силам вдалось знищити збройовий склад окупантів у Олешках, пише Bild.

Зараз ЗСУ роблять важливу справу: розпорошують ресурси ворожої армії, а також системно та методично нищать усі логістичні складові постачання та забезпечення російських військ, каже LIGA.net полковник ЗСУ, ексспікер Генштабу Владислав Селезньов.

Ситуація дуже напружена, додає Мельник. З наявних повідомлень ГШ можна зробити висновок про критичну ситуацію для російської оборони, принаймні на кількох ділянках лінії зіткнення.

На Південному відтинку є передумови для прориву першої лінії оборони, обережно припускає Мельник. "Але це – лише передумови. Які так само очевидні для противника, як і для нас, – вважає він. – Тому ворог докладає максимум зусиль, щоб нам перешкодити".

Розвідка Британії заявляє, що у пониззі Дніпра спостерігається пожвавлення бойових дій локальних масштабів. Це – додатково до розширення плацдарму, який ЗСУ тримають біля Антонівського мосту.

Тепер російське командування нібито стоїть перед дилемою: зміцнювати цей напрямок далі чи розгортати війська в районах основних контрнаступальних операцій України, тобто далі на схід, кажуть у розвідці.

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ЧОГО ОЧІКУВАТИ ДАЛІ

Говорити, що українські захисники повністю контролюють ситуацію і рухаються до розвитку успіху, зарано, вважає Селезньов. Багато залежатиме від того, на які втрати готові піти росіяни.

Через рейди українських захисників на Херсонщині росіяни не лише відчутно нервують, вони підтягують резерви та ресурси. Зокрема – оперативні, які поки не залучені у повному обсязі, говорить Селезньов:

"Тому ситуація дуже динамічна і багато залежить від того, в який спосіб далі буде діяти ворог та на які втрати він буде готовий, щоб змінити ситуацію на полі бою".

Якщо наші оцінки правильні, Росія зараз обмежується перекиданням своїх резервів з однієї ділянки на іншу, додає Мельник.

Раніше в Міноборони Британії заявляли, що передислокація російських сил послабить їхню оборону біля східного берега Дніпра.

На нинішньому етапі війна не за квадратні метри, а на знищення ворожого потенціалу, наголошує Селезньов: "Ворог, який відійде на сотні метрів, все одно збереже свій бойовий потенціал. Знищення потенціалу – те, на що зараз працюють українські захисники".

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