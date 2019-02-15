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15.02.2019, 11:17

Рейтинг кошельков. Сколько денег у топ-кандидатов в президенты

Рейтинг кошельков. Сколько денег у топ-кандидатов в президенты - Фото
Петр Порошенко прогнозируемо - самый богатый кандидат

Пять наблюдений. Например, Ляшко заработал благодаря Ахметову, а у жены Гриценко - больше всего квартир среди всех вторых половинок

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Президентские выборы стоят не меньше пяти миллионов долларов, а верхняя планка достигает сотен миллионов. Глядя на электронные декларации большинства кандидатов в президенты, удивляешься, как они вообще собрали на 2,5 млн грн залога. Про их способность профинансировать собственную кампанию за свои деньги и говорить не стоит. Журналист LIGA.net проанализировал декларации 10 самых рейтинговых кандидатов в президенты (согласно данным опросов), и выделил пять ключевых наблюдений.

НАБЛЮДЕНИЕ ПЕРВОЕ. Порошенко – самый богатый кандидат, Садовый - самый бедный

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Поскольку президентская кампания официально стартовала 31 декабря 2018 года, то кандидаты подавали декларации за предыдущий отчетный год, то есть за 2017 год. Мы суммировали все деньги кандидатов, конвертируя по курсу 27.

За отчетный 2017 год действующий президент получил 15,8 млн грн в качестве процентов от своего Международного инвестиционного банка. На счету в этом же банке Порошенко задекларировал $25,5 млн. Следует также вспомнить доход, который Порошенко получил непосредственно перед началом президентской кампании - почти 557 млн грн дивидендов от Roshen. Так что на избирательную гонку Порошенко денег должно хватить.

НАБЛЮДЕНИЕ ВТОРОЕ. Ляшко заработал благодаря Ахметову

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Больше всех за отчетный 2017 год заработал, как ни странно, не действующий президент, а главный «радикал» страны Олег Ляшко – 20,4 млн грн. В частности, нардеп продал недвижимости на почти 16 млн грн Александру Рыженкову - отцу Юрия Рыженкова, генерального директора Метинвест, входящего в СКМ олигарха Рината Ахметова. Стоит вспомнить и почти 600 тыс грн выигрыша Ляшко в лотерею.

НАБЛЮДЕНИЕ ТРЕТЬЕ. У жены Гриценко больше всего квартир

С недвижимостью у участников нашего рейтинга есть проблемы. Тимошенко, Шевченко, Гриценко, Садовый не имеют своих квартир и домов. Лидер Батькивщины арендует земучасток и дом в Козине Киевской области у своей сестры, а у Гриценко с Садовым вся недвижимость записана на жен.

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Самыми обеспеченными в данной категории являются Порошенко, Зеленский и Ляшко. Зеленский, в частности, арендует квартиру в Великобритании, которая стоит 4,4 млн грн. Мураев арендует помещение завода Рапид в Киеве, где расположился его новый телеканал Наш.

НАБЛЮДЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. Толстый матрас Мураева

Непонятно где, но нардеп Мураев хранит наличными 10 млн грн, $2 млн и 1 млн евро. Противоположность Мураева -  Андрей Садовый, который вообще не задекларировал налички.

После Порошенко больше всего украинской банковской системе доверяет Александр Вилкул – $4 млн и 7,4 млн грн на счетах. Видимо, после национализации Приватбанка соратник олигарха Игоря Коломойского Шевченко перестал верить банкам и задекларировал лишь 252 тыс грн на счету.

НАБЛЮДЕНИЕ ПЯТОЕ. Бедные Тимошенко и Садовый

Анализируя декларацию Юлии Тимошенко, становится ясно, что лидер Батькивщины финансирует пеструю президентскую кампания не за свой счет. Автомобилей у Тимошенко, согласно декларации, тоже нет, хотя в парламент она регулярно приезжает на Mercedes-Benz в сопровождении так называемого "Гелендвагена".

Садовый себе в актив может зачислить лишь мэрскую зарплату, небольшую сумму на счету в банке и торговый знак Самопомощи. Все остальное принадлежит его супруге.

Читайте также: Стать кандидатом и победить - безумно дорого. Реальные цифры


специальный корреспондент LIGA.net
Юрий Смирнов
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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, андрей садовый, юлия тимошенко, олег ляшко, декларации, анатолий гриценко, александр вилкул, юрий бойко, евгений мураев, кандидат в президенты, Александр Шевченко, выборы 2019
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