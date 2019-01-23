Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.01.2019, 10:34

Стать кандидатом в президенты - безумно дорого. Реальные цифры

Стать кандидатом в президенты - безумно дорого. Реальные цифры - Фото
(Фото - iStock/Global Images Ukraine)

Президентские выборы стоят не меньше пяти миллионов долларов. Верхняя планка достигает сотен миллионов. Ниже - расходная смета кандидата

Реклама
Реклама

Хочешь стать президентом и даже собрал 2,5 миллион гривень для регистрации в Центризбирком? Дело за малым - вернуться на пару лет назад, собрать и эффективно потратить примерно 5 млрд гривень на протяжении 2-4 лет. Тогда есть реальный шанс попасть во второй тур. Это - цена узнаваемости. Примерно столько бы пришлось потратить человеу с улицы, чтобы выйти на уровень узнаваемости топовых украинских политиков. 

Cлучайных людей в высших эшелонах украинской политики нет: они давно в Раде, министерских креслах, телевизионных ток-шоу, на страницах коррупционных расследований иногда, как авторы, чаще - как фигуранты. Степень узнаваемости, рейтинг, антирейтинг у всех разный. Неудивительно, что эксперты, опрошенные LIGA.net, называют разные суммы. Кто-то считает, что для победы понадобится несколько сотен миллионов долларов. Кто-то верит в выход во второй тур с бюджетом до $20 млн. Так, что нужно сделать, чтобы иметь высокие шансы на победу?

Реклама

Пошаговая инструкция

Самое важное - телевидение. Без присутствия на главных каналах - не обойтись. "Не знают в лицо - не голосуют. Нужно обеспечить узнаваемость и конвертировать это в доверие", - говорил в майском интервью LIGA.net руководитель избирательного штаба Порошенко по регионам, депутат БПП Сергей Березенко.

Присутствовать на каналах можно в двух ипостасях: как герой рекламных роликов, либо как гость политических ток-шоу. Члены движения Честно подсчитали, что стоимость 30-секундого ролика в прайм-тайм на ТРК Украина стоит 170 тыс гривень, на Интере - 81 тыс, на 1+1 - 31 тыс. "Ролики демонстрируются от 20 до 30 раз в день", - говорит партнер компании Lead/Augury Strategic Communications Дмитрий Наталуха. Из этого можно вывести приблизительную стоимость рекламы для кандидатов. Она составит $1,5 млн, если 30-секундный ролик кандидата будут показывать хотя бы пять раз в прайм-тайм по средней цене на протяжениии всей кампании.

Реклама на топ-канале без скидок стоит $1,5 млн за 90 дней кампании

По мнению консультанта Наталухи, участвовать в шоу не менее дорого, но редакции не разглашают стоимость подобных услуг. Политолог Андрей Золотарев добавляет, что 40% избирательного фонда стандартно уходит у кандидатов на телерекламу.

Глава штаба Петра Порошенко Игорь Грынив (Фото - LIGA.net)

Дальше - социология. Прежде, чем вешать внешнюю рекламу, кандидат обязан понять, какие тезисы писать. Понадобятся соцопросы и фокус-группы. Цена всеукраинского опроса около $10 тысяч.

Читайте также
В АП рассказали, когда Порошенко может пойти на выборы 17.01.2019Президентские выборы: Гриценко подал документы в ЦИК 12.01.20192019-й для Украины: между куском сала и банкой тушенки 24.12.2018

Собеседник LIGA.net в команде президента рассказал о подходе главного технолога президента Игоря Грынива. Он работает с исследованиями, где опрашивается не менее 30 тыс человек. Цена таких масштабных исследований может достигать $100 тыс. На базе полученных результатов "социологии" формируются месседжи, которые тестируют в фокус-группах и уже на их основе вырабатывают сообщения для бордов. Цена фокус-групп $2,5-5 тыс. "Комплексная социология снижает расходы", - уверен Наталуха. Если сложить стоимость двух исследований, то получим 12,5 тыс. 

Базовая социология стоит от $ 12,5 тыс. Комплексная - $100 тыс и дороже

Придумал программу - вешай борды. Стоимость одной площади в месяц 6-14 тыс гривень. Для эффекта присутствия в городе-миллионнике нужно минимум 100 бордов. "У Тимошенко с прошлого года только в Киеве висит 200 бордов", - говорит Наталуха.

Читайте также: Вернуть Крым. Как это обещают сделать топ-кандидаты

Реклама

В комментарии LIGA.net кандидат в президенты Анатолия Гриценко рассказал, что у него 1200 бордов по всей Украине. Такого количества хватит для скромного покрытия областных центров, но жители сотен украинских городов не увидят кандидата, который верит, что "Честных больше". Борды, сити-лайты и баннеры бронируют заранее, иначе цена в избирательный период возрастает в 3-10 раз.

Борды во всех областных центрах - $1,2 млн за 90 дней кампании

Свои штабы. Кандидату нужен центральный и региональные офисы. Штаб в Киеве, по правилам избирательных технологий, запускается за полгода до начала кампании, говорит LIGA.net политический консультант Ирина Овчар. На работу нанимают менеджеров, юристов, программистов и службу безопасности. Гриценко, например, снимает помещение в столице за 500 тысяч гривень в месяц. Есть варианты подешевле. В областных центрах - 10-20 тысяч гривень, а в районных - хватит нескольких тысяч.

В центральном офисе кандидата работают от одного до трех политтехнологов, формирующих стратегию кампании. Один из них возглавляет избирательный штаб. Зарплаты технологов стартуют от 2-3 тысяч долларов до нескольких десятков.

Следующее звено - 5-10 главных исполнителей с зарплатой 20-40 тысяч гривень. Они - замглавы начальника по агитации, юриспруденции, рекламе и так далее.

В областных и райцентрах разворачивают штабы с начальником и несколькими заместителями. "Одни сидят с хорошей зарплатой в городе А, а другие из города Б получают в два раза меньше", - рассказывает Овчар LIGA.net.

Сеть агитаторов. Нижнее звено штабов. Непосредственно агитируют избирателей голосовать за кандидата. Самая распространённая технология "от дверей до дверей" (КОДД) в разных вариациях. Золотарев подчеркивает, что на этих выборах расходы на полевую работу уменьшаться. По его мнению, это связано с низким уровнем подготовки агитаторов, не способных объяснить программу кандидата избирателям.

Овчар рассказывает, что в центральных штабах продолжают требовать у регионов обход 100% населения сорокатысячных райцентров. "Для этого нужно 800 агитаторов", - уверяет Овчар. По ее информации, одна волна обхода (КОДД) для райцентра стоит 1 млн гривень. Проводят две-три волны в кампании. К примеру, в Харьковской области 22 райцентра.

Три волны "от дверей до дверей" в Харьковской области - $2 млн

На чем можно сэкономить

Телереклама. Сэкономить выйдет кандидату, связанному с собственником топ-канала. "Выборы такому выдвиженцу обойдутся значительно дешевле", - говорит LIGA.net консультант Наталуха . Он утверждает, что февральская социология покажет рост рейтинга кандидата партии УКРОП Александра Шевченко, связанного с Игорем Коломойским. Секрет простой - регулярное участие в ток-шоу на 1+1.

Джинса. Можно отказаться от заказных сюжетов на рейтинговых каналах стоимостью $20-30 тыс, а сфокусироваться на региональном ТВ, где цены на два порядка ниже - от 5 тысяч гривень, утверждает LIGA.net Ирина Овчар. В основном у продажных журналистов заказывают черный пиар против оппонентов.

Доплаты. Не доплачивать членам избирательных комиссий за честную работу. "Кандидаты постоянно платят наблюдателям, мобильным группам и боевым отрядам на случай силового сценария", - рассказывает LIGA.net Линник из КИУ.

Читайте также: Вернуть Донбасс. Как это обещают сделать топ-кандидаты

Печатные материалы. Кандидату нужна собственная газета для распространения. Стоимость экземпляра - одна гривня. Их выпускают по 50-80 тыс штук на 150 тыс избирателей. На выпуск нужно минимум два пишущих копирайтера. Один номер выпускают несколько раз в месяц. Тираж и частота выходов агитационной газеты можно уменьшить до минимума.

Волонтеры. Привлечение волонтеров сокращает общие расходы на кампанию. Таким путем пошел потеницальный кандидат, руководитель 95 квартала Владимир Зеленский. Он приглашает присоединиться к инициативным группам ЗеКоманды в каждой области. Зарегистрированные волонтеры сообщили LIGA.net, что администраторы просят агитировать знакомых за Зеленского, обещают обучающие семинары для работы в избирательных комиссиях. По похожему сценарию действует кандидат Анатолий Гриценко. Егор Фирсов, как замглавы штаба возглавил это направление. Избирательные офисы Порошенко и Тимошенко волонтеров не привлекают.

Креатив. Лучший вариант для кандидата сэкономить на президентской кампании - придумать собственную фишку, интересную для избирателей и прессы, говорит Овчар. Например, на прошлых выборах баллотировались Василий Протывсих и Дарт Вайдер. Но, предупреждает Золотарев, голый креатив без сети агитаторов не сработал тогда и не срабоает сейчас. По его мнению, Зеленскому все равно придется вложиться деньгами в агитаторов. "Если он думает иначе, то глубоко ошибается. Одним творчеством кампанию не вытянешь", - говорит политолог.

Подсчитать приблизительные суммы расходов отдельных кандидатов невозможно. Усредненные цифры без джинсы и доплат, но с телерекламой и разветвленной сетью агитаторов для одной волны агитации, а также минимальным набором сотрудников в штабах -  обойдуться минумум в 130 млн гривень в 2019 году. 

Согласно отчетам кандидатов в ЦИК 2014 года, Порошенко потратил более 96 млн гривен на выборы, Тимошенко - 56 млн грн, а у Гриценко - 7,1 млн. Официальные цифры, отраженные в отчетах, это безналичные расчеты, тогда как значительные суммы платят наличными и часто без официальных документов. 

Читайте также: Говорит и показывает кандидат. Кому помогают телеканалы олигархов

Дмитрий Бобрицкий
журналист LIGA.net
Дмитрий Бобрицкий
Отправить:
Распечатать:
Теги: президентские выборы, деньги, избирательная кампания
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Хозяин неба - партнер Коломойского. Интервью с Ароном Майбергом
Транспорт Хозяин неба - партнер Коломойского. Интервью с Ароном Майбергом
Транспорт
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика

Материалы, отмеченные знаком , , плашками Новости компаний, Пресс-релиз, Выборы 2019, публикуются на правах рекламы.

Материалы, содержащие отметку Пресс-релиз, могут быть опубликованы на правах рекламы. Материалы с пометкой "При поддержке....", "Партнер/спонсор проекта" могут публиковаться на правах рекламы. Материалы Пресс-центра "Информационного Агентства "ЛІГАБізнесІнформ" основаны на содержании пресс-конференций, круглых столов, пресс-релизов, и могут публиковаться на правах рекламы.

© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2018

По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефонам: +380 44 561-27-38, +380 44 585-24-06, adv@liga.net.
Партнер
Боты:
Мы в соцсетях:
приложения:
пуш-уведомления:
rss рассылка:rss
подписка на рассылку:
 