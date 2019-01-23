Стать кандидатом в президенты - безумно дорого. Реальные цифры

Хочешь стать президентом и даже собрал 2,5 миллион гривень для регистрации в Центризбирком? Дело за малым - вернуться на пару лет назад, собрать и эффективно потратить примерно 5 млрд гривень на протяжении 2-4 лет. Тогда есть реальный шанс попасть во второй тур. Это - цена узнаваемости. Примерно столько бы пришлось потратить человеу с улицы, чтобы выйти на уровень узнаваемости топовых украинских политиков.

Cлучайных людей в высших эшелонах украинской политики нет: они давно в Раде, министерских креслах, телевизионных ток-шоу, на страницах коррупционных расследований иногда, как авторы, чаще - как фигуранты. Степень узнаваемости, рейтинг, антирейтинг у всех разный. Неудивительно, что эксперты, опрошенные LIGA.net, называют разные суммы. Кто-то считает, что для победы понадобится несколько сотен миллионов долларов. Кто-то верит в выход во второй тур с бюджетом до $20 млн. Так, что нужно сделать, чтобы иметь высокие шансы на победу?

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Пошаговая инструкция



Самое важное - телевидение. Без присутствия на главных каналах - не обойтись. "Не знают в лицо - не голосуют. Нужно обеспечить узнаваемость и конвертировать это в доверие", - говорил в майском интервью LIGA.net руководитель избирательного штаба Порошенко по регионам, депутат БПП Сергей Березенко.



Присутствовать на каналах можно в двух ипостасях: как герой рекламных роликов, либо как гость политических ток-шоу. Члены движения Честно подсчитали, что стоимость 30-секундого ролика в прайм-тайм на ТРК Украина стоит 170 тыс гривень, на Интере - 81 тыс, на 1+1 - 31 тыс. "Ролики демонстрируются от 20 до 30 раз в день", - говорит партнер компании Lead/Augury Strategic Communications Дмитрий Наталуха. Из этого можно вывести приблизительную стоимость рекламы для кандидатов. Она составит $1,5 млн, если 30-секундный ролик кандидата будут показывать хотя бы пять раз в прайм-тайм по средней цене на протяжениии всей кампании.





Реклама на топ-канале без скидок стоит $1,5 млн за 90 дней кампании

По мнению консультанта Наталухи, участвовать в шоу не менее дорого, но редакции не разглашают стоимость подобных услуг. Политолог Андрей Золотарев добавляет, что 40% избирательного фонда стандартно уходит у кандидатов на телерекламу.

Глава штаба Петра Порошенко Игорь Грынив (Фото - LIGA.net)



Дальше - социология. Прежде, чем вешать внешнюю рекламу, кандидат обязан понять, какие тезисы писать. Понадобятся соцопросы и фокус-группы. Цена всеукраинского опроса около $10 тысяч.

Собеседник LIGA.net в команде президента рассказал о подходе главного технолога президента Игоря Грынива. Он работает с исследованиями, где опрашивается не менее 30 тыс человек. Цена таких масштабных исследований может достигать $100 тыс. На базе полученных результатов "социологии" формируются месседжи, которые тестируют в фокус-группах и уже на их основе вырабатывают сообщения для бордов. Цена фокус-групп $2,5-5 тыс. "Комплексная социология снижает расходы", - уверен Наталуха. Если сложить стоимость двух исследований, то получим $ 12,5 тыс.



Базовая социология стоит от $ 12,5 тыс. Комплексная - $ 100 тыс и дороже

Придумал программу - вешай борды. Стоимость одной площади в месяц 6-14 тыс гривень. Для эффекта присутствия в городе-миллионнике нужно минимум 100 бордов. "У Тимошенко с прошлого года только в Киеве висит 200 бордов", - говорит Наталуха.

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В комментарии LIGA.net кандидат в президенты Анатолия Гриценко рассказал, что у него 1200 бордов по всей Украине. Такого количества хватит для скромного покрытия областных центров, но жители сотен украинских городов не увидят кандидата, который верит, что "Честных больше". Борды, сити-лайты и баннеры бронируют заранее, иначе цена в избирательный период возрастает в 3-10 раз.



Борды во всех областных центрах - $ 1,2 млн за 90 дней кампании

Свои штабы. Кандидату нужен центральный и региональные офисы. Штаб в Киеве, по правилам избирательных технологий, запускается за полгода до начала кампании, говорит LIGA.net политический консультант Ирина Овчар. На работу нанимают менеджеров, юристов, программистов и службу безопасности. Гриценко, например, снимает помещение в столице за 500 тысяч гривень в месяц. Есть варианты подешевле. В областных центрах - 10-20 тысяч гривень, а в районных - хватит нескольких тысяч.

В центральном офисе кандидата работают от одного до трех политтехнологов, формирующих стратегию кампании. Один из них возглавляет избирательный штаб. Зарплаты технологов стартуют от 2-3 тысяч долларов до нескольких десятков.

Следующее звено - 5-10 главных исполнителей с зарплатой 20-40 тысяч гривень. Они - замглавы начальника по агитации, юриспруденции, рекламе и так далее.



В областных и райцентрах разворачивают штабы с начальником и несколькими заместителями. "Одни сидят с хорошей зарплатой в городе А, а другие из города Б получают в два раза меньше", - рассказывает Овчар LIGA.net.

Сеть агитаторов. Нижнее звено штабов. Непосредственно агитируют избирателей голосовать за кандидата. Самая распространённая технология "от дверей до дверей" (КОДД) в разных вариациях. Золотарев подчеркивает, что на этих выборах расходы на полевую работу уменьшаться. По его мнению, это связано с низким уровнем подготовки агитаторов, не способных объяснить программу кандидата избирателям.



Овчар рассказывает, что в центральных штабах продолжают требовать у регионов обход 100% населения сорокатысячных райцентров. "Для этого нужно 800 агитаторов", - уверяет Овчар. По ее информации, одна волна обхода (КОДД) для райцентра стоит 1 млн гривень. Проводят две-три волны в кампании. К примеру, в Харьковской области 22 райцентра.



Три волны "от дверей до дверей" в Харьковской области - $2 млн

На чем можно сэкономить

Телереклама. Сэкономить выйдет кандидату, связанному с собственником топ-канала. "Выборы такому выдвиженцу обойдутся значительно дешевле", - говорит LIGA.net консультант Наталуха . Он утверждает, что февральская социология покажет рост рейтинга кандидата партии УКРОП Александра Шевченко, связанного с Игорем Коломойским. Секрет простой - регулярное участие в ток-шоу на 1+1.



Джинса. Можно отказаться от заказных сюжетов на рейтинговых каналах стоимостью $20-30 тыс, а сфокусироваться на региональном ТВ, где цены на два порядка ниже - от 5 тысяч гривень, утверждает LIGA.net Ирина Овчар. В основном у продажных журналистов заказывают черный пиар против оппонентов.



Доплаты. Не доплачивать членам избирательных комиссий за честную работу. "Кандидаты постоянно платят наблюдателям, мобильным группам и боевым отрядам на случай силового сценария", - рассказывает LIGA.net Линник из КИУ.

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Печатные материалы. Кандидату нужна собственная газета для распространения. Стоимость экземпляра - одна гривня. Их выпускают по 50-80 тыс штук на 150 тыс избирателей. На выпуск нужно минимум два пишущих копирайтера. Один номер выпускают несколько раз в месяц. Тираж и частота выходов агитационной газеты можно уменьшить до минимума.

Волонтеры. Привлечение волонтеров сокращает общие расходы на кампанию. Таким путем пошел потеницальный кандидат, руководитель 95 квартала Владимир Зеленский. Он приглашает присоединиться к инициативным группам ЗеКоманды в каждой области. Зарегистрированные волонтеры сообщили LIGA.net, что администраторы просят агитировать знакомых за Зеленского, обещают обучающие семинары для работы в избирательных комиссиях. По похожему сценарию действует кандидат Анатолий Гриценко. Егор Фирсов, как замглавы штаба возглавил это направление. Избирательные офисы Порошенко и Тимошенко волонтеров не привлекают.



Креатив. Лучший вариант для кандидата сэкономить на президентской кампании - придумать собственную фишку, интересную для избирателей и прессы, говорит Овчар. Например, на прошлых выборах баллотировались Василий Протывсих и Дарт Вайдер. Но, предупреждает Золотарев, голый креатив без сети агитаторов не сработал тогда и не срабоает сейчас. По его мнению, Зеленскому все равно придется вложиться деньгами в агитаторов. "Если он думает иначе, то глубоко ошибается. Одним творчеством кампанию не вытянешь", - говорит политолог.



Подсчитать приблизительные суммы расходов отдельных кандидатов невозможно. Усредненные цифры без джинсы и доплат, но с телерекламой и разветвленной сетью агитаторов для одной волны агитации, а также минимальным набором сотрудников в штабах - обойдуться минумум в 130 млн гривень в 2019 году.

Согласно отчетам кандидатов в ЦИК 2014 года, Порошенко потратил более 96 млн гривен на выборы, Тимошенко - 56 млн грн, а у Гриценко - 7,1 млн. Официальные цифры, отраженные в отчетах, это безналичные расчеты, тогда как значительные суммы платят наличными и часто без официальных документов.

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