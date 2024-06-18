Представители ТЦК не смогли считать VIN-код на военном билете, рассказывает журналист редакции LIGA.net о том, как у него на улице проверяли данные. "Мужчины из ТЦК мне прямо сказали: оборудования, чтобы считывать коды, не дали", – говорит журналист.

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VIN-код, который наклеивают после прохождения ВЛК, просканировать на улицы не получится, объясняет LIGA.net народный депутат из комитета нацбезопасности и обороны Федор Вениславский (Слуга народа).

Но с 18 июня все данные можно будет показать представителям ТЦК и полиции в приложении "Резерв+" благодаря QR-коду. Это должно ускорить проверку данных и позволит не носить с собой бумажные документы, говорят в Минобороны.

Впрочем, юрист практики безопасности бизнеса в Juscutum Вячеслав Мироненко в комментарии LIGA.net рекомендует от бумажных справок не отказываться.

Почему не стоит полагаться только на Резерв+ и кто и как будет считывать QR-код в приложении – коротко

Что случилось? 18 июня в Резерв+ появился электронный военно-учетный документ и QR-код для проверки данных. В Минобороны объясняют: благодаря коду полиция и территориальные центры комплектования смогут проверить действительность документа, отсканировав код камерой на смартфоне.

До появления QR-кода проверяли документы, выдаваемые после прохождения ВЛК и штрих-код, который клеили в военный билет или другой военно-учетный документ.

Но с проверкой штрих-кода могли возникать проблемы – не у всех представителей ТЦК были средства для считывания данных. С такой проблемой столкнулся журналист редакции LIGA.net.

Рассказывает, что его в начале июня остановили четверо военных и двое полицейских для проверки документов.

"За два дня до того я получил военный билет с VIN-кодом, пройдя ВЛК в мае, – рассказывает мужчина. – Но меня задержали минут на 10-15 – тщательно рассматривали документы и звонили куда-то, называя мое имя и дату рождения".

Так хотели проверить, действительно ли мужчина прошел ВЛК.

"На мой вопрос, почему нельзя просто просканировать код, представитель ТЦК сказал: "Они это сделали, а вот оборудование, чтобы их считывать не дали". После уточнения данных по телефону документы вернули", – говорит представитель редакции.

С 18 июня функция сканирования документов появилась в приложении "Резерв+". Представители ТЦК смогут считать QR-код и проверить данные.

В приложении также появилась функция исправления данных в режиме онлайн для военных и военнообязанных.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО? VIN-код, который вклеивают после ВЛК, можно считать исключительно в ТЦК на рабочем месте оператора системы "Оберіг", говорит LIGA.net народный депутат из комитета нацбезопасности и обороны Федор Вениславский.

"Это для оперативности поиска информации, – объясняет депутат. – Обеспечение средствами считывания завершается. У кого пока нет средства, может вручную ввести информацию".

Реестр военнообязанных "Оберіг" автоматически присваивает VIN-код военнообязанному, призывнику или резервисту, объясняет LIGA.net Вячеслав Мироненко, юрист практики безопасности бизнеса в Juscutum.

Справка VIN-код – это индивидуальный номер из 19 цифр, предоставляемый военнообязанному после обновления им данных и прохождения ВЛК. Штрих-код с этими цифрами вклеивают в документы после ВЛК. Во время считывания отображается полная информация о военнообязанном человеке.



QR-код в Резерв+ – это идентификатор электронного военного билета. Он уравняет данные из электронного реестра с бумажным учетным документом. VIN-код – это индивидуальный номер из 19 цифр, предоставляемый военнообязанному после обновления им данных и прохождения ВЛК. Штрих-код с этими цифрами вклеивают в документы после ВЛК. Во время считывания отображается полная информация о военнообязанном человеке.QR-код в Резерв+ – это идентификатор электронного военного билета. Он уравняет данные из электронного реестра с бумажным учетным документом.

В системе "Резерв+" благодаря QR-коду полицейские и представители ТЦК смогут получить необходимые данные военнообязанного, резервиста или военного, поясняет юрист.

Этот код можно будет считать любым устройством, сканирующим такие коды, добавляет нардеп Вениславский.

"В случае действительности программа сообщит, что он действителен и укажет владельца. В противном случае – сообщит, что он недействителен", – говорит депутат.

ЧТО ДАЛЬШЕ? Доступ к электронному военно-учетному документу и QR-коду в приложении "Резерв+" получат все пользователи в течение следующих дней, обещают в Минобороны.

Обновление запускают в несколько волн, сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Теперь с собой можно не носить бумажный военный билет или утерянное приписное свидетельство", – говорится в описании обновления в Резерв+.

Об этих преимуществах QR-кода говорит и юрист Вячеслав Мироненко. Впрочем, он все же рекомендует носить с собой все документы, как бумажные, так и электронные.

"С точки зрения практики и с целью предотвращения наступления административного правонарушения, рекомендуем сейчас, чтобы все документы были одновременно, – объясняет юрист. – Поскольку таким образом работники ТЦК и полиции будут уверены в вашей добросовестности и соблюдении мобилизационного законодательства".

Военнообязанные граждане должны иметь военный билет, временное и приписное удостоверение, согласно Закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и постановлению Кабмина №560.

Предъявлять эти документы мужчины обязаны по требованию представителей ТЦК и полиции.