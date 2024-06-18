Представники ТЦК не змогли зчитати VIN-код на військовому квитку, розповідає журналіст редакції LIGA.net про те, як у нього на вулиці перевіряли дані. "Чоловіки з ТЦК мені прямо сказали: обладнання, щоб зчитувати коди, не дали", – говорить журналіст.

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VIN-код, який наклеюють після проходження ВЛК, просканувати на вулиці не вийде, пояснює LIGA.net народний депутат з комітету нацбезпеки і оборони Федір Веніславський (Слуга народу).

Але з 18 червня усі дані можна буде показати представникам ТЦК і поліції у застосунку Резерв+ завдяки QR-коду. Це має пришвидшити перевірку даних та дозволить не носити з собою паперові документи, кажуть у Міноборони.

Втім, юрист практики безпеки бізнесу в Juscutum В’ячеслав Мироненко в коментарі LIGA.net радить від паперових довідок не відмовлятися.

Чому не варто покладатися лише на Резерв+ та хто і як буде зчитувати QR-код у застосунку: коротко

ЩО СТАЛОСЯ? 18 червня у Резерв+ з'явився електронний військово-обліковий документ та QR-код для перевірки даних. У Міноборони пояснюють: завдяки коду поліція та територіальні центри комплектування зможуть перевірити чинність документа, відсканувавши код камерою на смартфоні.

До появи QR-коду перевіряли документи, які видавали після проходження ВЛК та штрих-код, який клеїли у військовий квиток або інший військово-обліковий документ.

Але з перевіркою штрих-коду могли виникати проблеми – не у всіх представників ТЦК були засоби для зчитування даних. З такою проблемою зіткнувся журналіст редакції LIGA.net.

Розповідає, що його на початку червня зупинили четверо військових і двоє поліцейських для перевірки документів.

"За два дня до того я отримав військовий квиток з VIN-кодом, пройшовши ВЛК у травні, – розповідає чоловік. – Але мене затримали хвилин на 10-15 – ретельно роздивлялися документи та телефонували кудись, називаючи моє ім'я та дату народження".

Так хотіли перевірити, чи дійсно чоловік пройшов ВЛК.

"На моє запитання, чому не можна просто просканувати код, представник ТЦК сказав: "Вони то поробили, а от обладнання, щоб їх зчитувати не дали". Після уточнення даних по телефону документи повернули", – каже представник редакції.

З 18 червня функція сканування документів з'явилася у застосунку Резерв+. Представники ТЦК матимуть можливість зчитати QR-код і перевірити дані.

У застосунку також з'явилася функція виправлення даних в режимі онлайн – для військових та військовозобов'язаних.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? VIN-код, який вклеюють після ВЛК, можливо зчитати виключно в ТЦК на робочому місці оператора системи Оберіг, каже LIGA.net народний депутат з комітету нацбезпеки і оборони Федір Веніславський.

"Це для оперативності пошуку інформації, – пояснює депутат. – Забезпечення засобами зчитування завершується. У кого поки немає засобу, може вручну ввести інформацію".

Реєстр військовозобов’язаних Оберіг автоматично присвоює VIN-код військовозобов’язаному, призовнику чи резервісту, пояснює LIGA.net В’ячеслав Мироненко, юрист практики безпеки бізнесу в Juscutum.

Довідка: VIN-код – це індивідуальний номер з 19 цифр, який надається військовозобов’язаному після оновлення ним даних та походження ВЛК. Штрих-код з цими цифрами вклеюють у документи після ВЛК. Під час зчитування відображає повну інформацію про військовозобов’язану людину.



QR-код у Резерв+ – це ідентифікатор електронного військового квитка. Він зрівняє дані з електронного реєстру з паперовим обліковим документом VIN-код – це індивідуальний номер з 19 цифр, який надається військовозобов’язаному після оновлення ним даних та походження ВЛК. Штрих-код з цими цифрами вклеюють у документи після ВЛК. Під час зчитування відображає повну інформацію про військовозобов’язану людину.QR-код у Резерв+ – це ідентифікатор електронного військового квитка. Він зрівняє дані з електронного реєстру з паперовим обліковим документом

У системі Резерв+ завдяки QR-коду поліцейські та представники ТЦК зможуть отримати необхідні дані військовозобов’язаного, резервіста або військового, пояснює юрист.

Цей код можливо буде зчитувати будь-яким пристроєм, який сканує такі коди, додає нардеп Веніславський.

"У разі дійсності програма повідомить, що він дійсний та зазначить власника. В іншому випадку – повідомить, що він недійсний", – каже депутат.

ЩО ДАЛІ? Доступ до електронного військово-облікового документа та QR-коду у застосунку "Резерв+" отримають усі користувачі впродовж наступних днів, обіцяють у Міноборони.

Оновлення запускається у кілька хвиль, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво", – йдеться в описі оновлення до Резерв+.

Про ці переваги QR-коду каже і юрист В’ячеслав Мироненко. Втім, він все ж радить носити з собою всі документи, як паперові, так і електронні.

"З точки практики та з метою відвернення настання адміністративного правопорушення, рекомендуємо наразі, аби всі документи були одночасно, – пояснює юрист. – Оскільки таким чином, працівники ТЦК та поліції будуть впевнені у вашій добросовісності та дотриманні мобілізаційного законодавства".

Військовозобов'язані громадяни повинні мати з собою військовий квиток, тимчасове і приписне посвідчення, згідно закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та постанови Кабміну №560.

Пред'являти ці документи чоловіки зобов'язані на вимогу представників ТЦК та поліції.