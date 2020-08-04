Назначение Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Во-первых, политический бэкграунд плотно связывает Кравчука с кумом президента РФ Виктором Медведчуком. Во-вторых, сразу после назначения первый президент Украины начал заявлять спорные предложения по переговорам: от готовности идти на компромиссы до диалога с представителями ОРДЛО.

LIGA.net решила разобраться, зачем Владимиру Зеленскому Кравчук, а глава ОП Андрей Ермак приглашает в делегацию первого премьер-министра Витольда Фокина.

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ВМЕСТО ВТОРОГО

Уход Леонида Кучмы с переговорного процесса был вопросом времени. Ранее об итогах встреч ТКГ в Минске сообщала пресс-секретарь второго президента Дарка Олифер. Однако она перестала это делать в феврале текущего года – через пару недель после назначения главой ОП Ермака.

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К тому же лично Зеленский на итоговой пресс-конференции в мае признался, что Кучма просит его снять с должности главы делегации. "Решение Кучмы связано с человеческой усталостью и эмоциональным выгоранием", - сообщил LIGA.net представитель Луганска в ТКГ Вадим Горан.

Вместо себя Кучма предлагал назначить вице-премьер-министра Алексея Резникова. Однако, у Зеленского и Ермака было свое видение на этот счет. Поэтому 30 июля ОП объявил о назначении Кравчука главой делегации.

"Время для отдыха не пришло. И я принял решение, если я смогу – а я хочу этого – что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился", - заявил Кравчук в день назначения.

Первый президент Украины может сказать "нет" любому, и может в критический момент доминировать за столом переговоров, - Ермак

Ермак объяснил, что Кравчук обладает политическим весом и личными качествами, необходимыми для переговоров в Минске.

"Он умеет добиваться результата. Первый президент Украины может сказать "нет" любому, и может настаивать на собственной позиции. Он может в критический момент доминировать за столом переговоров и в то же время не поддаваться эмоциям. Как сказал в одном из интервью сам Леонид Макарович, чтобы объединить Украину, чтобы сохранить при этом мир и согласие и отстоять национальные интересы, нужно "пройти между капельками", - сказал Ермак в комментарии LIGA.net.

Представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш связывает выбор Кравчука с тем, что он "по возрасту и ментальности" ближе представителю РФ в ТКГ Борису Грызлову. По его мнению, руководителем делегации избрали человека "более компромиссного и спокойного".

"Резников не очень удобен России как руководитель делегации…Резников является генератором идей и оперативным руководителем всех процессов. И Россия сейчас, судя по письму Козака, чувствует, что она оказалась в фарватере наших действий: мы инициаторы, а не они. Россия недовольна, что это делает Резников", - отметил Гармаш в комментарии LIGA.net.

Судя по письму Козака Россия чувствует, что оказалась в фарватере наших действий. Россия недовольна, что это делает Резников, - Гармаш

Горан считает, что Резников не мог возглавить делегацию по своему статусу чиновника. "Руководить процессом должен человек, который не связан с государственной службой", - сообщил LIGA.net представитель Луганска в ТКГ.

В свою очередь Ермак отметил, что Резников сам рекомендовал привлечь к работе ТКГ Кравчука. "По словам Резникова, ему будет комфортно работать вместе с Леонидом Макаровичем", - сообщил Ермак.

LIGA.net пыталась пообщаться с Резниковым касательно последних событий в ТКГ, однако вице-премьер воздержался от комментариев.

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КОМПРОМИССЫ КРАВЧУКА, СВЯЗИ С МЕДВЕДЧУКОМ И ЭФИРЫ У СКАБЕЕВОЙ

После назначения Кравчук раздал кучу интервью и комментариев, где в общих словах без конкретики рассказал о своих предложениях:

Вместо особого статуса – "особая система управления" на Донбассе. Что вкладывается в это понятие, Кравчук не пояснил;

Создание свободной экономической зоны на Донбассе. Также без конкретики, но это должно "привлечь инвестиции" в регион;

Привлечение США к переговорам. Если в Минске и дальше будет тупик, то без помощи США никак не обойтись;

Диалог с представителями ОРДЛО, но не с главарями. Нужно говорить с людьми, "не завязанными чисто на политических вопросах, возможно, учеными".

В общении со СМИ Кравчук не ограничивал себя географическими рамками и 31 июля дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой на телеканале Россия 1. В течение 20 минут Кравчук пытался объяснить, что Украина и Россия должны договориться насчет Донбасса и прекратить стрелять.

А учитывая, что Кравчук в начале 2000-х был лицом партии Медведчука СДПУ(о), то вопросов к его назначению стало еще больше. Поэтому на встрече Кравчука с членами делегации 3 августа Гармаш спросил первого президента о связях с кумом Владимира Путина.

"Кравчук сказал, что уже четыре года у него не было с ним (Медведчуком – ред.) контактов. По его риторике я понял, что он смотрит каналы Медведчука и очень критически относится к информации, которая там подается", - отметил Гармаш в комментарии LIGA.net.

"То, что он выступает на российском телевидении. Извините, но он ведет переговоры с Россией. Российское ТВ – хороший повод давать сигналы российскому эстеблишменту. Мы смотрим реакцию Кремля и нашего общества в том числе", - считает Гармаш.

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Поддерживает его мысль и Горан. "Чем больше будет информации о работе ТКГ со стороны Украины, тем будет лучше. Пусть русский народ знает, о чем думает украинцы в переговорах. Потому что у них мозги полностью зомбированы пропагандистским российским телевидением", - сказал он в комментарии LIGA.net.

Ермак уверен в государственной и патриотической позиции Кравчука. "Пройти между капельками", соблюдая при этом стратегической линии, курса на главную цель - возвращение наших людей и территорий. Возвращение только на условиях Украины", - сообщил глава ОП в комментарии LIGA.net.

Также на встрече в ОП Кравчук рассказал о свежих идеях по переговорам, говорит Гармаш. Однако считает, что идеи не повлияют позитивно на переговорный процесс, поскольку здесь важна позиций "той стороны". "Они могут иметь позитивное воздействие на восприятие переговоров в украинском обществе и в России", - отметил представитель Донецка.

Гармаш считает, что с появлением Кравчука кардинальных изменений не произойдет, поскольку стратегию переговоров все равно будет определять ОП. "Не думаю, что он как-то изменит политику нашей делегации и будет определять компромиссы. Но, наверное, Грызлову будет понятнее слышать какие-то вещи из уст президента. Для россиян очень важен статус", - отметил Гармаш.

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ПЕРВОМУ ПРЕЗИДЕНТУ – ПЕРВЫЙ ПРЕМЬЕР

На встрече 3 августа, которая продлилась более трех часов, присутствовал также и первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Правда ни Гармаш, ни Горан не поняли, в каком статусе.

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Собеседник LIGA.net в руководстве ОП сообщил, что Ермак предложил 87-летнему Фокину войти в состав украинской делегации в ТКГ, однако тот еще думает. "Фокин рассматривается как человек, курирующий в ТКГ переговоры наших представителей", - объяснил источник.

Горан позитивно оценивает возможное присоединение Фокина к работе делегации. "Этот человек отлично знает экономику Донбасса и знает, что происходит на Донбассе из первоисточников. Это его личные отношения с жителями Донбасса и с людьми, которыми он работал", - отметил он LIGA.net.

В тоже время Гармаш не видит роли Фокина в делегации. "Такое впечатление, что он живет не под Киевом, а на оккупированной территории. При этом у него проукраинская позиция, но смотрит он российское телевидение", - отметил Гармаш.

"Делегация – это командная работа. Здесь важно, чтобы было восприятие всех членов команды. Я не уверен, что по Фокину оно будет. Его могут назначить, но будет ли человек чувствовать себя в своей тарелке", - добавил представитель Донецка в ТКГ.

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